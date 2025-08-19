Без "уважения к безопасности РФ" и "прав россиян в Украине" о долгосрочных договоренностях не может быть и речи, - Лавров
Россия якобы не отказывается ни от двусторонних, ни от трехсторонних встреч по "украинскому урегулированию", однако требует "уважения к безопасности России" и "прав русских в Украине".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров
"Россия не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию - ни от двусторонних, ни от трехсторонних", - заявил Лавров
В то же время он подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц нужно готовить очень тщательно.
Кроме того, Лавров добавил, что без "уважения к безопасности России и в полной мере прав россиян в Украине" ни о каких долгосрочных договоренностях не может быть и речи.
Топ комментарии
+52 Игорь Малиновский #611537
показать весь комментарий19.08.2025 13:37 Ответить Ссылка
+36 Mascha Kusik
показать весь комментарий19.08.2025 13:36 Ответить Ссылка
+27 Vitaliy #399296
показать весь комментарий19.08.2025 13:36 Ответить Ссылка
Жодної.
Відповідь має бути симетричною, а не займатися за державні кошти соцопитуванням про росіян.
...зайвохромосомні в Україні волають про якійсь особливі права?
пу вже довів як він захищає ...бомби і ракети падають на голови усіх...
нехай опікується нац меншими у свєй ерефії...
каняка на пару з пу такі людинолюби... покадить світовому товариству, як расєя захищає коренне населення Крима - кримських татар, які животіють на своєй землі наче заручники
В державі Україна є титульна нація і держ.мова, після всього, що расиянє заподіяли в Україні... то обов'язковою до вивчення стала англійська і єдине бажання кожного громадянина України - це відгородитися від параши стіной і рвом з крокодилами.
В Україні нема росіян є громадяни України. Завсім кепский дідудан, пора на відпочинок, до Кобзона.
Там все простіше - класика "дедушки Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать..."
Ти знаєш - я читав багатьох байкарів, починаючи з Езопа. І впевнився, що вони сюжети, просто один у одного, тирили... У Езопа Лафонтен тирив. У Лафонтена - Крилов. У Крилова - Глібов... Так що я не дивуюся...
19.08.2025 14:59 Відповісти Видалити Посилання
Це лайно з мордою кобили не хоче розповісти
Українців та багато інших націй і росіян теж.
Ешафот по тобі плаче вместе з твоїм конюхом
то на кого по фак там працює хпутен
А уважение, его ж ни в килограммах, ни в литрах не измеришь, поэтому всегда можно сказать, что уважения недостаточно и снова на танке подъехать.
Про це повідомила британська розвдка.
https://www.youtube.com/watch?v=xx-sKbTvn0Q
Расшифровка: Соседям Срали Срем Регулярно
"Лавров внезапно сделал важное заявление (скрін за ссиллю). Оказывается россия не ставила целью ПРОСТО захватить территории Украины, но стремилась еще и защитить мирно проживающих в Украине русских.
Из его слов явствует что россия «стремилась», но не получилось.
Цель захватить была!, хоть и не «просто».
Хотя теперь все эти слова уже не имеют никакого значения.
Кстати, почему этим «беззащитным» русским не предложили перебраться с Украины в Челябинск или Москву?
Денег потраченных на уничтожение Украины хватило бы на бесплатное переселение всех желающих в дворцы с удобствами".
десь, мабуть 70% з них русскоязичниє, православниє, побєдобєсниє, про-путінскіє і так далі
мовчать як миші ! жодної скарги чи претензії, на кшталт а "почєму русскій язик нє являєтся офіціальним язиком в каліфорнії ?"
ну і безпека їх "на волоскє": вокруг сплошниє сєрдітиє американські військові та поліцейські
он кіріл дмітрієв в самому серці американського капіталізму вчився, в стенфорді, а тепер "захищає права русскіх в Україні" - а чому не в США, де його мучила "відсутність всього русского"?
короче, колоній русскім захотєлось, колоній - вони розвалили ссср щоб знову перетворити колишні рєспубліки на колонії як в російській імперії
омбундсен та депутат зелений
стоїть біля воріт
спитав за яки кошти такий будинок (1 млн долл приблизно)
сказала хто ти такий
яказав шо вона падла
назвонила пердседателю нажалувалась
тьфу чмошниця
хтів дати ляпаса та стримався
дк геофізик
за лютежем
потім позвонила
ось яки вони зелені мразі
В Украiнi нацменшин також е багато,
Але една нацменшина хоче царювати.
Не затямлять собi дурнi:
Хист - не вцарювати,
Люд достойно мае житии -
Не злидарювати.
Нацменшинам в Украiнi,
Як i всiм живеться,
Але една «конi мочить»,
Як iй заманеться.
То вона тупая стала,
Украiнську бо вивчала,
То в Росiю вона хоче,
Щоб й землi вiд нас урвать.
То кидаеться у крайнiсть,
Бо тут «угнiтають»,
Що «язик» не е глобально-
Великодержавним.
Тiльки смiх з того бере,
Меншiстю вона снуе
Й по-партнерському не хоче
Вона вести дiалог.
Бо вона - в приоритетi
Бaчить тiльки свiй «залог»:
Щоб на неi хтось батрачив,
А вiд неi мав лиш борг.
Тiльки й iнше ми вже бачим,
Як по писку дать добряче,
Льоха наперед не скаче:
Свiй вже знае «паритет».28.06.2014 (льоха - поросна свиня).
---------------------------------------------------------------------
Конь, уже мерин, бредит
1. Как маленькая Украина без ракет, стратегической авиации, атомных подводных лодок и ядерного оружия может угрожать огромной стране с ядерным оружием, первым в мире по его количеству с наличием всех его носителей?
Даже США и Китай боятся рашку, а тут какая-то маленькая Украина...
Не тот овес подсунули коню. Бредит.
2. Какие россияне в Украине? Конь не только съел не тот овес, но еще и выпил не ту жидкость.
лавров, вы права россиян внутри россии нарушаете направо и налево. вам на это раз плюнуть через копыто.
Причешу ей шёрстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
(с) Агнія Барто