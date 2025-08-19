Без "уважения к безопасности РФ" и "прав россиян в Украине" о долгосрочных договоренностях не может быть и речи, - Лавров

Россия якобы не отказывается ни от двусторонних, ни от трехсторонних встреч по "украинскому урегулированию", однако требует "уважения к безопасности России" и "прав русских в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров

"Россия не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию - ни от двусторонних, ни от трехсторонних", - заявил Лавров

Также читайте: Украина может пойти на некоторые уступки РФ, однако это решение должны принимать украинцы, - Браже

В то же время он подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц нужно готовить очень тщательно.

Кроме того, Лавров добавил, что без "уважения к безопасности России и в полной мере прав россиян в Украине" ни о каких долгосрочных договоренностях не может быть и речи.

Читайте: Прогресс, достигнутый на Аляске, заставил Трампа отказаться от настаиваний на немедленном прекращении огня в пользу попытки заключить мирное соглашение, - Уиткофф