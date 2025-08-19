РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10709 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Прекращение огня между Украиной и РФ
7 727 76

Без "уважения к безопасности РФ" и "прав россиян в Украине" о долгосрочных договоренностях не может быть и речи, - Лавров

Лавров о долгосрочных договоренностях

Россия якобы не отказывается ни от двусторонних, ни от трехсторонних встреч по "украинскому урегулированию", однако требует "уважения к безопасности России" и "прав русских в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров

"Россия не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию - ни от двусторонних, ни от трехсторонних", - заявил Лавров

Также читайте: Украина может пойти на некоторые уступки РФ, однако это решение должны принимать украинцы, - Браже

В то же время он подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц нужно готовить очень тщательно.

Кроме того, Лавров добавил, что без "уважения к безопасности России и в полной мере прав россиян в Украине" ни о каких долгосрочных договоренностях не может быть и речи.

Читайте: Прогресс, достигнутый на Аляске, заставил Трампа отказаться от настаиваний на немедленном прекращении огня в пользу попытки заключить мирное соглашение, - Уиткофф

Автор: 

Лавров Сергей (2350) переговоры (5127) россия (96917)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+52
В Україні немає росіян. Є громадяни України
показать весь комментарий
19.08.2025 13:37 Ответить
+36
Конячій голові слова не давали, йди в своє стійло!
показать весь комментарий
19.08.2025 13:36 Ответить
+27
А є в Україні росіяни? Хай влада проведе опитування і тикнуть кацапню , що їх в Україні не має, а є тільки говяжеязичні.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конячій голові слова не давали, йди в своє стійло!
показать весь комментарий
19.08.2025 13:36 Ответить
А є в Україні росіяни? Хай влада проведе опитування і тикнуть кацапню , що їх в Україні не має, а є тільки говяжеязичні.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:36 Ответить
А є в росії Українські школи?
Жодної.
Відповідь має бути симетричною, а не займатися за державні кошти соцопитуванням про росіян.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:07 Ответить
Є приклад кварталу 95, який організував якесь там соцопитування під час виборів, хай за власні гроші проведуть і напишуть 120% українців і хай тикнуть путлера з конякою в мордяки!
показать весь комментарий
19.08.2025 15:08 Ответить
Та він умисне накидує, щоб ми тут чубилися. Це взагалі не його юрисдикція, отак й треба відповідати, хай займається справами в себе на ************. Але ж ніт: він щось п?кнув, якусь маячню - і вже ми побігли робити опитування та щось доводити. А може, ми йому нічего нє должньі?
показать весь комментарий
19.08.2025 14:09 Ответить
знов каняка цинічно винув цю шмердючу ширму з нафталіну

...зайвохромосомні в Україні волають про якійсь особливі права?
пу вже довів як він захищає ...бомби і ракети падають на голови усіх...

нехай опікується нац меншими у свєй ерефії...

каняка на пару з пу такі людинолюби... покадить світовому товариству, як расєя захищає коренне населення Крима - кримських татар, які животіють на своєй землі наче заручники

В державі Україна є титульна нація і держ.мова, після всього, що расиянє заподіяли в Україні... то обов'язковою до вивчення стала англійська і єдине бажання кожного громадянина України - це відгородитися від параши стіной і рвом з крокодилами.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:12 Ответить
рашка не йде до рук - поки Китай не цикне - будуть дуркувати
показать весь комментарий
19.08.2025 13:37 Ответить
В Україні немає росіян. Є громадяни України
показать весь комментарий
19.08.2025 13:37 Ответить
А в Україні є росіяни? Ну, крімтого скота шо приперся до нас окупантами.
В Україні нема росіян є громадяни України. Завсім кепский дідудан, пора на відпочинок, до Кобзона.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:38 Ответить
Хай "рассєянє" не їдуть в Україну - і їх права ніхто не порушуватиме, і не треба буде нікого "защищать"...
Там все простіше - класика "дедушки Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать..."
показать весь комментарий
19.08.2025 13:53 Ответить
У росіян в Україні є одне право - сдохнути.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:50 Ответить
До речі, мокшанін Крилов не класик а плагіатор. ВСЕ спер у Лафонтена.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:52 Ответить
Яр Холодний

Ти знаєш - я читав багатьох байкарів, починаючи з Езопа. І впевнився, що вони сюжети, просто один у одного, тирили... У Езопа Лафонтен тирив. У Лафонтена - Крилов. У Крилова - Глібов... Так що я не дивуюся...

19.08.2025 14:59 Відповісти Видалити Посилання
показать весь комментарий
19.08.2025 15:00 Ответить
Поки ви до нас не полізли, ваші безпеці нічого не загрожувало.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:38 Ответить
А де ти бачив расєян в Україні? Є російськомовні українці на Донбасі, яких ви, тварюки, кожної доби вбиваєте і залишаєте там руїни. Краще опікуйся правами українців на раzєє. Вашій безпеці нічого не загрожувало, ви приперлися захопити Україну, вам все своєї землі мало, щоб ви нею подавилися, сволота брехлива!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 13:49 Ответить
В Україні немає рабсєян, рамси пАпутал, кінь педальний??)
показать весь комментарий
19.08.2025 13:38 Ответить
Яка повага може бути до козломордих які звали ***** на землю України?!
показать весь комментарий
19.08.2025 13:38 Ответить
Коли росіянці отримають візу на територію України, тоді і розглянемо питання взаємоповаги.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:39 Ответить
мільйону мертвих росіян вже ніякі права не потрібні
показать весь комментарий
19.08.2025 13:39 Ответить
А яка безпека українців на окупованих теріторіях ?

Це лайно з мордою кобили не хоче розповісти
показать весь комментарий
19.08.2025 13:39 Ответить
Агов,руськоязичні,то вас лошадка руськими назвав?
показать весь комментарий
19.08.2025 13:39 Ответить
Та він умисне накидує, щоб ми тут чубилися. Це взагалі не його юрисдикція, отак й треба відповідати, хай займається справами в себе на ************. Але ж ніт: він щось п?кнув, якусь маячню - і вже ми побігли робити опитування та щось доводити. А може, ми йому нічего нє должньі?
показать весь комментарий
19.08.2025 14:11 Ответить
Те россияне которые находятся в Украине имеют или права согласно Женевской конвенции, либо их уже соблюдение их прав не интересует. Все остальные россияне на территории Украины временно в две первые категории не входят.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:40 Ответить
Чуєш Кінь.... Скільки людей ви Вбили заради цього тупого.. - прав росіян..??
Українців та багато інших націй і росіян теж.
Ешафот по тобі плаче вместе з твоїм конюхом
показать весь комментарий
19.08.2025 13:40 Ответить
вже вбито 1 млн росіян. і ввезено 50 млн муслімів
то на кого по фак там працює хпутен
показать весь комментарий
19.08.2025 14:00 Ответить
Потрібно провести референдум з питанням: "чи вважаєте себе росіянином" і питання лаврушки буде закритим.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:42 Ответить
Та він умисне накидує, щоб ми тут чубилися. Це взагалі не його юрисдикція, отак й треба "закривати питання лаврушки", хай займається справами в себе на ************. Але ж ніт: він щось п?кнув, якусь маячню - і вже ми побігли робити референдуми та щось доводити. А може, ми йому нічего нє должньі?
показать весь комментарий
19.08.2025 14:12 Ответить
Мерзото арм'яно-хабадська, які расєянє є ще в Україні, іди на ***** свого уродище ти!
показать весь комментарий
19.08.2025 13:42 Ответить
Дебил, в Украине НЕТ рюских, в Украине УКРАИНЦЫ а рюские в Украине гниют по полям и посадкам, некоторые в тюрьмах, других НЕТ.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:43 Ответить
скольких ты, старый осел уже убил, заставил бежать русских в Украине???
показать весь комментарий
19.08.2025 13:44 Ответить
опять розп'яли мальчика в трусіках рускогаварящего
показать весь комментарий
19.08.2025 13:44 Ответить
Накуй пішла,кляча.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:46 Ответить
Ем... ну, про повагу до кацапстану ми пропустимо. А що цьому організму не подобається в питання прав "расіян" в Україні? У нас ціла структура дбає про їх права. І нехай не сумнівається, ця структура ретельно опрацьовує кожну заявку "расіяніна", який зараз знаходиться в Україні. Кожен день опрацьовується біля 1 тисячі заявок. У багатьох випадках наявні фото та відеозвітність опрацювання цих заявок. Якщо їх передивитися, всі "расєяне" які отримали послуги від ЗСУ повністю задоволені. Жодної скарги від цих "расіян" не надходило і з 100% впевненістюможна сказати, що вже більше не надійде. Вся Україна працює над тим, щоб збільшити пропускту спроможність в отриманні цих послуг. Так в чому ж проблема?
показать весь комментарий
19.08.2025 13:47 Ответить
Допоки буде існувати незалежна Україна-доти буде генеруватися подібна маячня всілякими кацапськими уй@бками типу коняки. Тільки ліквідація утворення на призвісько "рф" вирішить проблему.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:54 Ответить
Смерть коняки від передозування лаврових листів все ближче.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:48 Ответить
Краще б переймася "правами расєян" у самому рашастані...
показать весь комментарий
19.08.2025 13:49 Ответить
Щоразу, коли чую про захист прав "русских" в Україні, згадую Маріупольський драмтеатр...
показать весь комментарий
19.08.2025 13:50 Ответить
В стойло, сивий мерин!
показать весь комментарий
19.08.2025 13:53 Ответить
А на расеи є права українців?
показать весь комментарий
19.08.2025 13:55 Ответить
От коняка правильно підказав - нема росіян - нема проблеми, а отяк їх немає в Україні, то вже інша справа...
показать весь комментарий
19.08.2025 13:58 Ответить
Кроме того, Лавров добавил, что без "уважения к безопасности России...

А уважение, его ж ни в килограммах, ни в литрах не измеришь, поэтому всегда можно сказать, что уважения недостаточно и снова на танке подъехать.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:58 Ответить
Лавров же сам ніяк не рюський тому все що верхівка рф творить це заміщення рюських на муслімів
показать весь комментарий
19.08.2025 14:02 Ответить
дайте йому вівса , воно марить
показать весь комментарий
19.08.2025 13:59 Ответить
На вашу вонючую нацистскую россию никто не нападал.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:06 Ответить
Андрофаги, про яку безпеку для вас монголоїдів може бути, тільки давити вас як щурів !!!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 14:06 Ответить
Ти баран ти хоч знаєш що означає слово повага ушльопок
показать весь комментарий
19.08.2025 14:07 Ответить
Росії потрібно понад 4 роки, аби повністю окупувати чотири області України. За цей час вона, за приблизними оцінками, втратить ще до 2 млн військових
Про це повідомила британська розвдка.
https://www.youtube.com/watch?v=xx-sKbTvn0Q
показать весь комментарий
19.08.2025 14:12 Ответить
Конь поехал крышей и уже давно пребывает в совке, этому доказательство -его майка с соответствующей надписью под фуфаечкой.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:14 Ответить
На майке и коня написано: СССР
Расшифровка: Соседям Срали Срем Регулярно
показать весь комментарий
19.08.2025 15:26 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 14:21 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/28853 Невзоров:
"Лавров внезапно сделал важное заявление (скрін за ссиллю). Оказывается россия не ставила целью ПРОСТО захватить территории Украины, но стремилась еще и защитить мирно проживающих в Украине русских.
Из его слов явствует что россия «стремилась», но не получилось.
Цель захватить была!, хоть и не «просто».
Хотя теперь все эти слова уже не имеют никакого значения.
Кстати, почему этим «беззащитным» русским не предложили перебраться с Украины в Челябинск или Москву?
Денег потраченных на уничтожение Украины хватило бы на бесплатное переселение всех желающих в дворцы с удобствами".
показать весь комментарий
19.08.2025 14:26 Ответить
Нема питань, будемо поважати, але не всіх, а лише кожного двохсотого
показать весь комментарий
19.08.2025 14:30 Ответить
А де наш міністр закордонних справ,хай відповість лаврусі,про сросіяк в Україні,чи йому за відпочинком та рахуванням грошей немає коли?
показать весь комментарий
19.08.2025 14:32 Ответить
Повага і рф в одному реченні🤣🤣 - це оксюморон. Квадратні колеса, нескінчене скінчення. Овсов завідомо ставить неможливі умови. Те саме, щоб він скаже відмінити гравітацію в Курській народній республіці.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:34 Ответить
Про який ти захист російськомовних ? ви варвари зруйнували Донбас і убили там понад сто тисяч мирних громадян більшість з яких російськомовні ,тому здохни брехлива рашиська мерзота ,як земля тримає цю паскуду ,на жаль в нас МЗС немає що б відповісти цій паскуді.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:43 Ответить
"повага до сосіян в Україні"🤣- треба мочити їх з повагою😈
показать весь комментарий
19.08.2025 14:43 Ответить
Споконвік головною зброєю Московії були мільйони кацапів, котрих завозили на чужі території.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:50 Ответить
Право московітів в Україні, це кишені наповнити насіннями соняшника.
показать весь комментарий
19.08.2025 14:52 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 14:55 Ответить
в США живе приблизно стільки ж русскіх як і в Україні : десь 3 мільйони
десь, мабуть 70% з них русскоязичниє, православниє, побєдобєсниє, про-путінскіє і так далі
мовчать як миші ! жодної скарги чи претензії, на кшталт а "почєму русскій язик нє являєтся офіціальним язиком в каліфорнії ?"

ну і безпека їх "на волоскє": вокруг сплошниє сєрдітиє американські військові та поліцейські

он кіріл дмітрієв в самому серці американського капіталізму вчився, в стенфорді, а тепер "захищає права русскіх в Україні" - а чому не в США, де його мучила "відсутність всього русского"?

короче, колоній русскім захотєлось, колоній - вони розвалили ссср щоб знову перетворити колишні рєспубліки на колонії як в російській імперії
показать весь комментарий
19.08.2025 15:10 Ответить
в мене біля дачі Денисова живе
омбундсен та депутат зелений
стоїть біля воріт
спитав за яки кошти такий будинок (1 млн долл приблизно)
сказала хто ти такий
яказав шо вона падла

назвонила пердседателю нажалувалась
тьфу чмошниця

хтів дати ляпаса та стримався

дк геофізик
за лютежем
показать весь комментарий
19.08.2025 15:16 Ответить
а, вона сцикло сказала шо вона робітниця...
потім позвонила
ось яки вони зелені мразі
показать весь комментарий
19.08.2025 15:17 Ответить
Лавров - довбень, йому не збагнути що в Криму були не росiяни, а украiнцi з украiнським громадянством. Частина з цих украiнцiв були росiйськомовними. Перетин кордону е агресiею по захвату територiй, крапка.
В Украiнi нацменшин також е багато,
Але една нацменшина хоче царювати.
Не затямлять собi дурнi:
Хист - не вцарювати,
Люд достойно мае житии -
Не злидарювати.
Нацменшинам в Украiнi,
Як i всiм живеться,
Але една «конi мочить»,
Як iй заманеться.
То вона тупая стала,
Украiнську бо вивчала,
То в Росiю вона хоче,
Щоб й землi вiд нас урвать.
То кидаеться у крайнiсть,
Бо тут «угнiтають»,
Що «язик» не е глобально-
Великодержавним.
Тiльки смiх з того бере,
Меншiстю вона снуе
Й по-партнерському не хоче
Вона вести дiалог.
Бо вона - в приоритетi
Бaчить тiльки свiй «залог»:
Щоб на неi хтось батрачив,
А вiд неi мав лиш борг.
Тiльки й iнше ми вже бачим,
Як по писку дать добряче,
Льоха наперед не скаче:
Свiй вже знае «паритет».28.06.2014 (льоха - поросна свиня).
показать весь комментарий
19.08.2025 15:19 Ответить
рашистський скажений кровожадний пес.ВИКОНАЙ ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО БОГА-"НІКОЛИ НЕ ВЧИНЯЙ НІЧОГО ТАКОГО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ІНШИХ, ЧОГО НЕ БАЖАЄШ САМ СОБІ" ІДИ НАКУЙ ,ПЕС
показать весь комментарий
19.08.2025 15:23 Ответить
от жеж ******* стара!! Хто вам дикунам загрожував?? І головне ЧИМ?? Шматками асфальту напевне. Самі придумали тупу відмазку й мукають про ці безглузді "загрози" від України. Щоб ви повиздихали всі там на рашці..
показать весь комментарий
19.08.2025 15:31 Ответить
Без "поваги до безпеки РФ" та "прав росіян в Україні"
---------------------------------------------------------------------
Конь, уже мерин, бредит
1. Как маленькая Украина без ракет, стратегической авиации, атомных подводных лодок и ядерного оружия может угрожать огромной стране с ядерным оружием, первым в мире по его количеству с наличием всех его носителей?
Даже США и Китай боятся рашку, а тут какая-то маленькая Украина...
Не тот овес подсунули коню. Бредит.
2. Какие россияне в Украине? Конь не только съел не тот овес, но еще и выпил не ту жидкость.
лавров, вы права россиян внутри россии нарушаете направо и налево. вам на это раз плюнуть через копыто.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:34 Ответить
росіяни в Україні - це всі російськомовні і прихожани УПЦ МП , 100 тис раз про це говорили , але схоже не до всіх доходить
показать весь комментарий
19.08.2025 15:49 Ответить
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шёрстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
(с) Агнія Барто
показать весь комментарий
19.08.2025 15:35 Ответить
Ага, всіх-всіх росіян відправимо на кацапейку, але якщо ви там не будете дотримуватися їх прав, то тодіі гарантії безпеки перестануть діяти.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:37 Ответить
Ну це так. Якось українці жорстко з росіянами - дроном в писок, чи хаймарсом в натовп. Хіба так можна?
показать весь комментарий
19.08.2025 15:41 Ответить
вихід один - повна депортація російськомовних і православниї сук. інакше вбють усіх
показать весь комментарий
19.08.2025 15:46 Ответить
Бідненькі, беззахисні ніхто нас не поважає...
показать весь комментарий
19.08.2025 15:47 Ответить
 
 