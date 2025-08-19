Украина может пойти на некоторые уступки РФ, однако это решение должны принимать украинцы, - Браже

Для достижения мира Украина может пойти на уступки некоторым требованиям России, однако это должны быть решения, принятые самими украинцами.

об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она отметила, что вступление Украины в НАТО на данный момент "вообще не является актуальным", поскольку для такого шага сейчас нет необходимой единодушной поддержки стран-членов НАТО. С другой стороны, история показывает, что со временем мнения могут меняться.

"Что касается передачи территорий - такое решение не может принять никто другой, кроме самих украинцев", - отметила Браже.

При этом подчеркнула, что сценарии могут быть разными, включая такой, при котором ради мира в какой-то момент будет признана de facto оккупация территорий, захваченных Россией.

"Позиция Латвии остается неизменной: мы не признаем оккупированные территории частью России", - подчеркнула Браже.

По мнению главы МИД, для достижения мира необходимы трансатлантическое единство, укрепление Украины и ослабление России, без чего ничего невозможно достичь, поэтому политика санкций будет продолжена.

"Также очевидно, что Украина должна оставаться государством с мощным военным потенциалом, поскольку только так она сможет гарантировать свою безопасность. Крайне важно и участие США в обеспечении гарантий безопасности", - заявила Браже.

