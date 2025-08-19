РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Территориальные уступки
1 452 12

Украина может пойти на некоторые уступки РФ, однако это решение должны принимать украинцы, - Браже

Байба Браже о территориальных уступках Украины

Для достижения мира Украина может пойти на уступки некоторым требованиям России, однако это должны быть решения, принятые самими украинцами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она отметила, что вступление Украины в НАТО на данный момент "вообще не является актуальным", поскольку для такого шага сейчас нет необходимой единодушной поддержки стран-членов НАТО. С другой стороны, история показывает, что со временем мнения могут меняться.

"Что касается передачи территорий - такое решение не может принять никто другой, кроме самих украинцев", - отметила Браже.

При этом подчеркнула, что сценарии могут быть разными, включая такой, при котором ради мира в какой-то момент будет признана de facto оккупация территорий, захваченных Россией.

"Позиция Латвии остается неизменной: мы не признаем оккупированные территории частью России", - подчеркнула Браже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не должна отдавать Донбасс России, - Мерц

По мнению главы МИД, для достижения мира необходимы трансатлантическое единство, укрепление Украины и ослабление России, без чего ничего невозможно достичь, поэтому политика санкций будет продолжена.

"Также очевидно, что Украина должна оставаться государством с мощным военным потенциалом, поскольку только так она сможет гарантировать свою безопасность. Крайне важно и участие США в обеспечении гарантий безопасности", - заявила Браже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": И России, и Украине придется пойти на определенные уступки, чтобы достичь мира, - Рубио

Автор: 

Латвия (1380) россия (96917) Украина (45085)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
закопувати кацапів не на метр, а на півтора це поступка?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:03 Ответить
+4
А на наступні ,,поступки" вже піде Латвія....
показать весь комментарий
19.08.2025 12:04 Ответить
+3
Міжнародне право вже не прийнято навіть згадувати?
показать весь комментарий
19.08.2025 11:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міжнародне право вже не прийнято навіть згадувати?
показать весь комментарий
19.08.2025 11:58 Ответить
міжнародне право давно у сраці
показать весь комментарий
19.08.2025 12:03 Ответить
закопувати кацапів не на метр, а на півтора це поступка?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:03 Ответить
А на наступні ,,поступки" вже піде Латвія....
показать весь комментарий
19.08.2025 12:04 Ответить
зто така ця драже і чого вона тут триндить ?!!! Пішла у сраку ! і там комусь чимось поступися !
показать весь комментарий
19.08.2025 12:06 Ответить
здається у випадках всебічного порушення будь яких законів норм та порядку устрою, кремлівські вбивці насильники і пєдофіли самі все візьмуть що їм треба, українці не будуть їм в цьому допомагати, головне щоб світові лідери на кшталт трампів не підмахували та не тримали свічки, а поступки будуть сприйматися як закон і на наступний день той же пукін буде верещати що це йому подарували. т
показать весь комментарий
19.08.2025 12:09 Ответить
Не розумію, чому ті самі люди, які вважають, що РФ не змінилася за 100 років (про концтабори ж говорять тут активно), вважають що за 100 років змінилися інші країни. Це якась біполярка. Почитайте, хто в 20-30 роки важку промисловість СРСР будував, як Рузвельт говорив про необхідність боротьби проти тоталітаризму, але при цьому мовчав про СРСР, хто купував задешево совецький ліс, нарубаний в Сибіру зеками і так далі)
показать весь комментарий
19.08.2025 12:10 Ответить
Заїбали ви своїми поступками. Ми вже скільки поступились і це тільки роздуло апетити *****. Ми даже вже віддали Тампону наші земні ресурси взамін на пусті гарантії, що вже виглядало наче сша зняли чобати з повішеного. Тепер повішеного і пограбованого сша і московський людоїд ще й хочуть трахнути разом
показать весь комментарий
19.08.2025 12:14 Ответить
Що сказав Рубіо у 2022 році

Журналістка NBC News показала Рубіо відео його власних заяв з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді він називав Путіна "професійним брехуном", який не здатен дотримуватися домовленостей.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:18 Ответить
І тепер через 3 роки всі чомусь вирішили що ***** перестав бути професійним брехуном і з ним можна домовитись? Ага. А ще цигани перестануть красти, а маніяк перестане вбивати, а насильник гвалтувати.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:20 Ответить
Латвія теж може піти на територіальні поступки. Трамп не збирається захищати Прібалтіку в рамках НАТО. Так CNN написало на днях. Тож треба поступитись, аби чого не вийшло. Но то рішення самих латвійців повинно бути. Жест доброй волі.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:22 Ответить
Никаких уступок быть не может априори.
показать весь комментарий
19.08.2025 13:01 Ответить
 
 