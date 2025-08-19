И России, и Украине придется пойти на определенные уступки, чтобы достичь мира, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что мирное соглашение между Украиной и РФ потребует компромиссов с обеих сторон.
Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в любых переговорах, направленных на завершение войны или любого конфликта, обе стороны должны не только требовать, но и уступать.
"Одна сторона не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на определенные уступки", - отметил Рубио.
"И, очевидно, земля или место, где вы проводите эти границы - где заканчивается война - будет частью этого разговора. И это непросто, и, возможно, это даже несправедливо, но это то, что нужно для того, чтобы положить конец войне", - добавил он.
По словам госсекретаря, единственные войны, которые не заканчиваются компромиссом, - это те, где одна сторона капитулирует безоговорочно.
"Но этого в нынешнем конфликте не будет. Поэтому, очевидно, этот вопрос будет обсуждаться, и президент (Трамп. - Ред.) высказался очень четко. В конце концов, как будут выглядеть эти границы, зависит от Путина, Зеленского и украинской стороны, чтобы они решили, с чем каждая из них может жить. Мы будем там, чтобы способствовать этому, сделать это возможным и убедиться, что обе стороны ведут переговоры", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні! Армія! Мова! Віра!
Якщо рубіо і трамп забули, то є міжнародне право! По якому кордони не мають бути змінені! А потурати терористу, це відкладати наступну війну!
А ті, хто говорить з терористом, ідуть на зустріч терористу, так само стають терористами!
Зелений Клин: територія на Далекому Сході, що охоплювала ******* Приморський і Хабаровський краї, Амурську область та інші частини. Його площа, за різними оцінками, становить близько 1 000 000 - 2 100 000 км².
Жовтий Клин: землі в нижньому Поволжі та на Уралі. Цей регіон був менш досліджений. Його площу приблизно оцінюють у 150 000 - 200 000 км².
Сірий Клин: територія Південно-Західного Сибіру і Північного Казахстану. Його площа, за даними істориків, становить близько 460 000 км².
Таким чином, загальна площа цих трьох територій може становити від 1,6 до 2,8 мільйона км².
тому тепер ВМИРАТИ БУДЕ РАКОВА *********!!!
Ото і буде кінець війни за 24 години
Бо у нього немає моралі від слова зовсім
підорилідори ставлять знак дорівнює між Україною і росією. І шукають, що сторони дійдуть DEAL, якщо трошки поступляться один одному і знайдуть компроміс. Бариги зі своіх рамок не розуміють, що війна це не бізнес, і навіть не трампівська барижнича діяльність, яку вони помилково називають бізнесом. Нехай ваша всрата немита паРаша йде на поступки, покажіть ***** і підаросам, що вони ******, поставте на місце, а не плазуйте і вмовляйте. Ганчірки зірково-смугасті.