И России, и Украине придется пойти на определенные уступки, чтобы достичь мира, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что мирное соглашение между Украиной и РФ потребует компромиссов с обеих сторон.

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в любых переговорах, направленных на завершение войны или любого конфликта, обе стороны должны не только требовать, но и уступать.

"Одна сторона не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на определенные уступки", - отметил Рубио.

"И, очевидно, земля или место, где вы проводите эти границы - где заканчивается война - будет частью этого разговора. И это непросто, и, возможно, это даже несправедливо, но это то, что нужно для того, чтобы положить конец войне", - добавил он.

По словам госсекретаря, единственные войны, которые не заканчиваются компромиссом, - это те, где одна сторона капитулирует безоговорочно.

"Но этого в нынешнем конфликте не будет. Поэтому, очевидно, этот вопрос будет обсуждаться, и президент (Трамп. - Ред.) высказался очень четко. В конце концов, как будут выглядеть эти границы, зависит от Путина, Зеленского и украинской стороны, чтобы они решили, с чем каждая из них может жить. Мы будем там, чтобы способствовать этому, сделать это возможным и убедиться, что обе стороны ведут переговоры", - подытожил он.

+23
Україна може відмовитись від ядерної зброї.
19.08.2025 09:33 Ответить
+11
Та чули вже 100500 разів. Цікавлять поступки від кацапні. Тому що вимаганням трампонами поступок від України і так все зрозуміло. Віддайте що ***** забажає аби тільки рудий Нобелівську премію миру отримав.
19.08.2025 09:36 Ответить
+9
А чим РФ поступиться? Якими територіями? Зелька знає, він вчора так ехідно посміхався, як будто варення зжер втяхаря в буфете. Правда. він нікому не скаже.
19.08.2025 09:35 Ответить
Україна може відмовитись від ядерної зброї.
19.08.2025 09:33 Ответить
Дуже вірно! Якщо москалі "поступаються" територіями яких у них нема (Запоріжжя і Херсон) то чому б і нам не поступитися тим чого у нас нема. Вони обіцяють не захоплювати всю Україну, а ми взамін обіцяємо не бити ядерною зброєю по мацкві!
19.08.2025 10:29 Ответить
Віддати Аляску. Ядерна зброя - гарант ненападу рашкостану !!!
19.08.2025 12:52 Ответить
А чим РФ поступиться? Якими територіями? Зелька знає, він вчора так ехідно посміхався, як будто варення зжер втяхаря в буфете. Правда. він нікому не скаже.
19.08.2025 09:35 Ответить
Українськими. Якщо ще поступиться. Абсурд? Абсурд.
19.08.2025 09:38 Ответить
Та чули вже 100500 разів. Цікавлять поступки від кацапні. Тому що вимаганням трампонами поступок від України і так все зрозуміло. Віддайте що ***** забажає аби тільки рудий Нобелівську премію миру отримав.
19.08.2025 09:36 Ответить
Так вже давно ЗЕблазень і ***** все вирішили і підписали ще на "стрєлці" в Омані а зараз просто дуже зручний момент для легалізації цих рішень по здачі частини України щоб ЛОХторат не "кіпішував" - "єто нє я єто меня винуділі"! Ось так Україні наступає кінець на жаль!
19.08.2025 09:37 Ответить
Виявляється, щоб займати посаду державного секретаря в США, треба обов'язково нести таку ж хер..ню, як і їхній президент. Цікавий критерій відбору. Мабуть приклад з України взяли
19.08.2025 09:37 Ответить
Треба ще бути безпринципною ганчіркою та кон'юнктурщиком. Цей держсекретар коли був сенатором розказував діаметрально протилежні речі.
19.08.2025 09:41 Ответить
так-так. Ми готові не претворювати мацкву на попелище і не забирати силою кубань і курщину
19.08.2025 09:41 Ответить
Версальський договір теж був мирний, проте несправедливий. Наслідки всім відомі, за винятком рубіо та його дурнуватого шефа. Аби подібного не було придумали ООН та ******* міжнародне право.
19.08.2025 09:42 Ответить
Після арешту, отих приблуд95, що з 2019 року, з помічниками ригоАНАЛІВ та потікавшими генапрокурорами, нанесли шкоди Національній безпеці України!!!
Слава Україні! Армія! Мова! Віра!
19.08.2025 09:44 Ответить
Готові поступитися курщиною або флоридою!
Якщо рубіо і трамп забули, то є міжнародне право! По якому кордони не мають бути змінені! А потурати терористу, це відкладати наступну війну!
А ті, хто говорить з терористом, ідуть на зустріч терористу, так само стають терористами!
19.08.2025 09:51 Ответить
На жаль він так боїтся Трампа ,що все робить що б йому догодити ,які поступки ворог убиває українців і руйнує Україну ? вся проблема в рашиській істоті.
19.08.2025 09:54 Ответить
Україна вже поступилась:

Зелений Клин: територія на Далекому Сході, що охоплювала ******* Приморський і Хабаровський краї, Амурську область та інші частини. Його площа, за різними оцінками, становить близько 1 000 000 - 2 100 000 км².

Жовтий Клин: землі в нижньому Поволжі та на Уралі. Цей регіон був менш досліджений. Його площу приблизно оцінюють у 150 000 - 200 000 км².

Сірий Клин: територія Південно-Західного Сибіру і Північного Казахстану. Його площа, за даними істориків, становить близько 460 000 км².

Таким чином, загальна площа цих трьох територій може становити від 1,6 до 2,8 мільйона км².
19.08.2025 09:54 Ответить
Щоб пуйлу прибити хотєлки, треба кожен тиждень вводити санкціі, а не тиснути на жертву агрессії! Тільки санкції можуть зупинити цю мерзотну потвору!
19.08.2025 09:56 Ответить
ну, еще пропорциональные атаки ракетами и дронами
19.08.2025 10:28 Ответить
Які?
19.08.2025 09:57 Ответить
А які поступки від росії? дасть "слово пацана", що більше не буде вбивати українців і красти їх землі? Чи віддасть двак наших окупованих села? Поступок чекають тільки від України. А українці в такий відповідальний час вибрали в президенту людину, якій ця Україна до одного місця і саме головне, що він і дупля не відбиває в міжнародній політиці. В свій час нахамив такому ж самому, як і сам нулю і сьогодні готовий віддіти половину України, якби тільки Трамп не ввів проти нього санкції.
19.08.2025 10:05 Ответить
просто американы наложили в штаны
19.08.2025 10:27 Ответить
По факту, результат нулівий, шанси виграти у республіканців згасають!!!!! А США не збирається вводити ніяких санкцій і зброї давати, треба Україні вводи свої санкціїї проти НПЗ, ТЄС ТЄЦ а ще шлюзи на Волго-Донском каналі( логістика з Каспія в Чорне море і з Балтіки в Чорне море як це молнія ще не вдарила.!!! Який жирний об'єкт нафта ходе туди сюди, шо за бардак.
19.08.2025 10:29 Ответить
Інтелектуальний рівень цієї істоти - повідомити нам: "чітко" висловився Президент Трамп, або нечітко. Бо ж ми самі не здатні оцінити. Я вже подав резюме на заміщення вакансії Рубліо, як не дай Боже щось. Краща робота в світі. За мною займайте.
19.08.2025 10:33 Ответить
Зам по ******.
19.08.2025 12:52 Ответить
тупий аміго не розуміє, що Україна вже поступилась всім чим можна було поступитись і далі - тільки смерть!

тому тепер ВМИРАТИ БУДЕ РАКОВА *********!!!
19.08.2025 10:55 Ответить
Платівка заїла???
19.08.2025 11:04 Ответить
Україна не повинна поступатися нічим!!! Рубіо треба припинити цю риторику! Керуйте своїми територіями і ними і поступайтеся! Набридлі вже ці вказівки!!!
19.08.2025 11:08 Ответить
уступки? мы хотим Питер и что дальше?
19.08.2025 11:09 Ответить
Що вони курять?Є агресор,є жертва,є закони,меморандуми,домовленності.Є маніяк який положив на міжнародне право і щоб його привести до тями,поставити в стойло,заставити виконувати ті норми-санкції і зброю.ЗСУ зробить свою справу,він найкращий переговорник.Економіку бункерного валить до нуля.Ніколи телевізор не вигравав в холодильника.Кацапи самі пуйлу кадик вирвуть Приклад: Чаушеску,Кадаффі,Садам Хусейн.
19.08.2025 11:11 Ответить
Був бі я був презіком я б при всіх журналістах запропонував бі Трампу рішення як досягти кінця війни в Україні - нанести всіма Томагавками і авіацією удар по всіх містах України І можна ядерній по Києву
Ото і буде кінець війни за 24 години
Бо у нього немає моралі від слова зовсім
19.08.2025 11:18 Ответить
Ми можемо піти на купу поступок: не окуповувати москву, пітер, і т.д. Що далі?
19.08.2025 11:18 Ответить
йди нах.. вухате чучало
19.08.2025 12:22 Ответить
Американські підори лідори ставлять знак дорівнює між Україною і росією. І шукають, що сторони дійдуть DEAL, якщо трошки поступляться один одному і знайдуть компроміс. Бариги зі своіх рамок не розуміють, що війна це не бізнес, і навіть не трампівська барижнича діяльність, яку вони помилково називають бізнесом. Нехай ваша всрата немита паРаша йде на поступки, покажіть ***** і підаросам, що вони ******, поставте на місце, а не плазуйте і вмовляйте. Ганчірки зірково-смугасті.
19.08.2025 12:42 Ответить
Інший раз здається, що це не США, а якийсь Гондурас... Ні, щоб ввести санкції пині по самі гланди та завалити ЗСУ зброєю по ленд-лізу, дядько Сем присмикається перед кровожерливим ублюдком у всьому звинувачуючи постраждалу Україну
19.08.2025 12:56 Ответить
 
 