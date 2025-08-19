И России, и Украине придется пойти на определенные уступки, чтобы достичь мира, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что мирное соглашение между Украиной и РФ потребует компромиссов с обеих сторон.

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в любых переговорах, направленных на завершение войны или любого конфликта, обе стороны должны не только требовать, но и уступать.

"Одна сторона не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на определенные уступки", - отметил Рубио.

"И, очевидно, земля или место, где вы проводите эти границы - где заканчивается война - будет частью этого разговора. И это непросто, и, возможно, это даже несправедливо, но это то, что нужно для того, чтобы положить конец войне", - добавил он.

По словам госсекретаря, единственные войны, которые не заканчиваются компромиссом, - это те, где одна сторона капитулирует безоговорочно.

"Но этого в нынешнем конфликте не будет. Поэтому, очевидно, этот вопрос будет обсуждаться, и президент (Трамп. - Ред.) высказался очень четко. В конце концов, как будут выглядеть эти границы, зависит от Путина, Зеленского и украинской стороны, чтобы они решили, с чем каждая из них может жить. Мы будем там, чтобы способствовать этому, сделать это возможным и убедиться, что обе стороны ведут переговоры", - подытожил он.

