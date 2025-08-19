І Росії, і Україні доведеться піти на певні поступки, щоб досягти миру, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що мирна угода між Україною та РФ вимагатиме компромісів з обох боків.
Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в будь-яких переговорах, спрямованих на завершення війни чи будь-якого конфлікту, обидві сторони мають не лише вимагати, а й поступатися.
"Одна сторона не отримає тут 100%. Кожній стороні доведеться піти на певні поступки", - зазначив Рубіо.
"І, очевидно, земля або місце, де ви проводите ці межі – де закінчується війна – буде частиною цієї розмови. І це непросто, і, можливо, це навіть несправедливо, але це те, що потрібно для того, щоб покласти край війні", - додав він.
За словами держсекретаря, єдині війни, що не закінчуються компромісом, - це ті, де одна сторона капітулює беззастережно.
"Але цього в нинішньому конфлікті не буде. Тож, очевидно, це питання обговорюватиметься, і президент (Трамп. - Ред.) висловився дуже чітко. Зрештою, як виглядатимуть ці межі, залежить від Путіна, Зеленського та української сторони, щоб вони вирішили, з чим кожна з них може жити. Ми будемо там, щоб сприяти цьому, зробити це можливим і переконатися, що обидві сторони ведуть переговори", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні! Армія! Мова! Віра!
Якщо рубіо і трамп забули, то є міжнародне право! По якому кордони не мають бути змінені! А потурати терористу, це відкладати наступну війну!
А ті, хто говорить з терористом, ідуть на зустріч терористу, так само стають терористами!
Зелений Клин: територія на Далекому Сході, що охоплювала ******* Приморський і Хабаровський краї, Амурську область та інші частини. Його площа, за різними оцінками, становить близько 1 000 000 - 2 100 000 км².
Жовтий Клин: землі в нижньому Поволжі та на Уралі. Цей регіон був менш досліджений. Його площу приблизно оцінюють у 150 000 - 200 000 км².
Сірий Клин: територія Південно-Західного Сибіру і Північного Казахстану. Його площа, за даними істориків, становить близько 460 000 км².
Таким чином, загальна площа цих трьох територій може становити від 1,6 до 2,8 мільйона км².