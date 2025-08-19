І Росії, і Україні доведеться піти на певні поступки, щоб досягти миру, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що мирна угода між Україною та РФ вимагатиме компромісів з обох боків.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в будь-яких переговорах, спрямованих на завершення війни чи будь-якого конфлікту, обидві сторони мають не лише вимагати, а й поступатися.

"Одна сторона не отримає тут 100%. Кожній стороні доведеться піти на певні поступки", - зазначив Рубіо.

"І, очевидно, земля або місце, де ви проводите ці межі – де закінчується війна – буде частиною цієї розмови. І це непросто, і, можливо, це навіть несправедливо, але це те, що потрібно для того, щоб покласти край війні", - додав він.

За словами держсекретаря, єдині війни, що не закінчуються компромісом, - це ті, де одна сторона капітулює беззастережно.

"Але цього в нинішньому конфлікті не буде. Тож, очевидно, це питання обговорюватиметься, і президент (Трамп. - Ред.) висловився дуже чітко. Зрештою, як виглядатимуть ці межі, залежить від Путіна, Зеленського та української сторони, щоб вони вирішили, з чим кожна з них може жити. Ми будемо там, щоб сприяти цьому, зробити це можливим і переконатися, що обидві сторони ведуть переговори", - підсумував він.

