УКР
Новини Територіальні поступки
І Росії, і Україні доведеться піти на певні поступки, щоб досягти миру, - Рубіо

Територіальні поступки Про що сказав Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що мирна угода між Україною та РФ вимагатиме компромісів з обох боків.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в будь-яких переговорах, спрямованих на завершення війни чи будь-якого конфлікту, обидві сторони мають не лише вимагати, а й поступатися.

"Одна сторона не отримає тут 100%. Кожній стороні доведеться піти на певні поступки", - зазначив Рубіо.

Читайте: Питання територій ми залишимо між мною та Путіним, - Зеленський

"І, очевидно, земля або місце, де ви проводите ці межі – де закінчується війна – буде частиною цієї розмови. І це непросто, і, можливо, це навіть несправедливо, але це те, що потрібно для того, щоб покласти край війні", - додав він.

За словами держсекретаря, єдині війни, що не закінчуються компромісом, - це ті, де одна сторона капітулює беззастережно.

"Але цього в нинішньому конфлікті не буде. Тож, очевидно, це питання обговорюватиметься, і президент (Трамп. - Ред.) висловився дуже чітко. Зрештою, як виглядатимуть ці межі, залежить від Путіна, Зеленського та української сторони, щоб вони вирішили, з чим кожна з них може жити. Ми будемо там, щоб сприяти цьому, зробити це можливим і переконатися, що обидві сторони ведуть переговори", - підсумував він.

Також читайте: Україна має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи, - Рубіо

Автор: 

США (24085) територіальна цілісність (207) Рубіо Марко (274)
Україна може відмовитись від ядерної зброї.
показати весь коментар
19.08.2025 09:33 Відповісти
А чим РФ поступиться? Якими територіями? Зелька знає, він вчора так ехідно посміхався, як будто варення зжер втяхаря в буфете. Правда. він нікому не скаже.
показати весь коментар
19.08.2025 09:35 Відповісти
Українськими. Якщо ще поступиться. Абсурд? Абсурд.
показати весь коментар
19.08.2025 09:38 Відповісти
Та чули вже 100500 разів. Цікавлять поступки від кацапні. Тому що вимаганням трампонами поступок від України і так все зрозуміло. Віддайте що ***** забажає аби тільки рудий Нобелівську премію миру отримав.
показати весь коментар
19.08.2025 09:36 Відповісти
Так вже давно ЗЕблазень і ***** все вирішили і підписали ще на "стрєлці" в Омані а зараз просто дуже зручний момент для легалізації цих рішень по здачі частини України щоб ЛОХторат не "кіпішував" - "єто нє я єто меня винуділі"! Ось так Україні наступає кінець на жаль!
показати весь коментар
19.08.2025 09:37 Відповісти
Виявляється, щоб займати посаду державного секретаря в США, треба обов'язково нести таку ж хер..ню, як і їхній президент. Цікавий критерій відбору. Мабуть приклад з України взяли
показати весь коментар
19.08.2025 09:37 Відповісти
Треба ще бути безпринципною ганчіркою та кон'юнктурщиком. Цей держсекретар коли був сенатором розказував діаметрально протилежні речі.
показати весь коментар
19.08.2025 09:41 Відповісти
так-так. Ми готові не претворювати мацкву на попелище і не забирати силою кубань і курщину
показати весь коментар
19.08.2025 09:41 Відповісти
Версальський договір теж був мирний, проте несправедливий. Наслідки всім відомі, за винятком рубіо та його дурнуватого шефа. Аби подібного не було придумали ООН та ******* міжнародне право.
показати весь коментар
19.08.2025 09:42 Відповісти
Після арешту, отих приблуд95, що з 2019 року, з помічниками ригоАНАЛІВ та потікавшими генапрокурорами, нанесли шкоди Національній безпеці України!!!
Слава Україні! Армія! Мова! Віра!
показати весь коментар
19.08.2025 09:44 Відповісти
Готові поступитися курщиною або флоридою!
Якщо рубіо і трамп забули, то є міжнародне право! По якому кордони не мають бути змінені! А потурати терористу, це відкладати наступну війну!
А ті, хто говорить з терористом, ідуть на зустріч терористу, так само стають терористами!
показати весь коментар
19.08.2025 09:51 Відповісти
На жаль він так боїтся Трампа ,що все робить що б йому догодити ,які поступки ворог убиває українців і руйнує Україну ? вся проблема в рашиській істоті.
показати весь коментар
19.08.2025 09:54 Відповісти
Україна вже поступилась:

Зелений Клин: територія на Далекому Сході, що охоплювала ******* Приморський і Хабаровський краї, Амурську область та інші частини. Його площа, за різними оцінками, становить близько 1 000 000 - 2 100 000 км².

Жовтий Клин: землі в нижньому Поволжі та на Уралі. Цей регіон був менш досліджений. Його площу приблизно оцінюють у 150 000 - 200 000 км².

Сірий Клин: територія Південно-Західного Сибіру і Північного Казахстану. Його площа, за даними істориків, становить близько 460 000 км².

Таким чином, загальна площа цих трьох територій може становити від 1,6 до 2,8 мільйона км².
показати весь коментар
19.08.2025 09:54 Відповісти
Щоб пуйлу прибити хотєлки, треба кожен тиждень вводити санкціі, а не тиснути на жертву агрессії! Тільки санкції можуть зупинити цю мерзотну потвору!
показати весь коментар
19.08.2025 09:56 Відповісти
ну, еще пропорциональные атаки ракетами и дронами
показати весь коментар
19.08.2025 10:28 Відповісти
Які?
показати весь коментар
19.08.2025 09:57 Відповісти
А які поступки від росії? дасть "слово пацана", що більше не буде вбивати українців і красти їх землі? Чи віддасть двак наших окупованих села? Поступок чекають тільки від України. А українці в такий відповідальний час вибрали в президенту людину, якій ця Україна до одного місця і саме головне, що він і дупля не відбиває в міжнародній політиці. В свій час нахамив такому ж самому, як і сам нулю і сьогодні готовий віддіти половину України, якби тільки Трамп не ввів проти нього санкції.
показати весь коментар
19.08.2025 10:05 Відповісти
просто американы наложили в штаны
показати весь коментар
19.08.2025 10:27 Відповісти
По факту, результат нулівий, шанси виграти у республіканців згасають!!!!! А США не збирається вводити ніяких санкцій і зброї давати, треба Україні вводи свої санкціїї проти НПЗ, ТЄС ТЄЦ а ще шлюзи на Волго-Донском каналі( логістика з Каспія в Чорне море і з Балтіки в Чорне море як це молнія ще не вдарила.!!! Який жирний об'єкт нафта ходе туди сюди, шо за бардак.
показати весь коментар
19.08.2025 10:29 Відповісти
 
 