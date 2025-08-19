УКР
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Дональдом Трампом прокоментував можливість територіальних поступок України.

Президента запитали за фото з Овального кабінету, де він разом з Трампом стоїть біля карти України з окупованими територіями. Зеленський зазначив, що не погодився з відсотками окупованих територій окремих областей України, однак, за його словами розмова з президентом США щодо цього була предметна.

Він також зазначив, що йому вперше вдалось поговорити з Трампом про темпи просування росіян в Україні настільки предметно.

"Була достатньо довга розмова з питання територій. Важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, наприклад частина сходу і Крим були окуповані не через те, що одна армія тисне на інші і інша крокує назад. А через те, що не було масових бойових дій. Тому не можна казати, що за такий-то термін окупована така велика територія", - сказав Зеленський зазначивши, що це було важливо донести Трампу, щоб було розуміння, яка є сила в української армії.

Президент України підкреслив, що для нього це чутливе питання і він думає, що Трамп це зрозумів.

Що ж до питання територіальних поступок та обмінів Зеленський відповів: "Питання територій це питання, яке ми залишимо між мною та Путіним".

........ !!!!

пощади не буде !

.
19.08.2025 02:38 Відповісти
Бачите на фото Рshonka-style?Його нібито нема, а він є!
19.08.2025 02:39 Відповісти
Якщо Україна з того всього нічого не отримує крім повітряних обіцянок, то це не угода, а шантаж. Трамп Трампом чи хоч би хто, а національні інтереси мають бути на першому місці.
19.08.2025 02:42 Відповісти
МДА.....нема слів.
19.08.2025 02:50 Відповісти
А про частину здану без без належного зруйнованого захисту мінування він розповів Трмапу, Коли його Ванька ще до наступу у лютому готував здавати Чонгар, ЗАЕС, Маріуполь ...
19.08.2025 02:52 Відповісти
Чонгар здали ще 100 років тому, прокиньтесь, бо вам було байдуже весь той час
19.08.2025 04:14 Відповісти
Тепер точно здасть всі окуповані теріторії. Оманські угоди будуть виконані.
19.08.2025 02:56 Відповісти
Зеленський чесно визнав, що він такий самий, як москальське ***** - Українців він має в задниці - не Українці будуть вирішувати питання Українських земель.
Українські території будуть ''дерибанити'' між собою москальське ***** і кошерний піаніст Зєля.
19.08.2025 03:00 Відповісти
***** ЙОГО ПРИ ЗУСТРІЧІ !)
19.08.2025 03:22 Відповісти
Це підпадає під статтю "Державної Зради"
1.Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2.Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
3.Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
19.08.2025 04:14 Відповісти
Погроза силою (англ. threat of force) - термін у міжнародному праві на позначення ситуації між державами, яку британський правник Ян Браунлі схарактеризував як:
- явна або прихована обіцянка уряду вдатися до застосування сили, зумовлена неприйняттям певних вимог цього уряду.
У преамбулі до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року зазначено, що як погроза, так і саме застосування сили заборонені. Що більше, у статті 52 цієї конвенції встановлюється принцип, що якщо під час дипломатичних переговорів виникають загрози застосування сили, то будь-який укладений договір є недійсним: «Договір є недійсним, якщо його укладення забезпечила погроза силою або застосування сили, чим порушено засади міжнародного права, закріплені у Статуті Організації Об'єднаних Націй».
19.08.2025 04:15 Відповісти
19.08.2025 04:18 Відповісти
 
 