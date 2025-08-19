Питання територій ми залишимо між мною та Путіним, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Дональдом Трампом прокоментував можливість територіальних поступок України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Президента запитали за фото з Овального кабінету, де він разом з Трампом стоїть біля карти України з окупованими територіями. Зеленський зазначив, що не погодився з відсотками окупованих територій окремих областей України, однак, за його словами розмова з президентом США щодо цього була предметна.

Він також зазначив, що йому вперше вдалось поговорити з Трампом про темпи просування росіян в Україні настільки предметно.

"Була достатньо довга розмова з питання територій. Важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, наприклад частина сходу і Крим були окуповані не через те, що одна армія тисне на інші і інша крокує назад. А через те, що не було масових бойових дій. Тому не можна казати, що за такий-то термін окупована така велика територія", - сказав Зеленський зазначивши, що це було важливо донести Трампу, щоб було розуміння, яка є сила в української армії.

Президент України підкреслив, що для нього це чутливе питання і він думає, що Трамп це зрозумів.

Що ж до питання територіальних поступок та обмінів Зеленський відповів: "Питання територій це питання, яке ми залишимо між мною та Путіним".

