Питання територій ми залишимо між мною та Путіним, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Дональдом Трампом прокоментував можливість територіальних поступок України.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Президента запитали за фото з Овального кабінету, де він разом з Трампом стоїть біля карти України з окупованими територіями. Зеленський зазначив, що не погодився з відсотками окупованих територій окремих областей України, однак, за його словами розмова з президентом США щодо цього була предметна.
Він також зазначив, що йому вперше вдалось поговорити з Трампом про темпи просування росіян в Україні настільки предметно.
"Була достатньо довга розмова з питання територій. Важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, наприклад частина сходу і Крим були окуповані не через те, що одна армія тисне на інші і інша крокує назад. А через те, що не було масових бойових дій. Тому не можна казати, що за такий-то термін окупована така велика територія", - сказав Зеленський зазначивши, що це було важливо донести Трампу, щоб було розуміння, яка є сила в української армії.
Президент України підкреслив, що для нього це чутливе питання і він думає, що Трамп це зрозумів.
Що ж до питання територіальних поступок та обмінів Зеленський відповів: "Питання територій це питання, яке ми залишимо між мною та Путіним".
пощади не буде !
.
Українські території будуть ''дерибанити'' між собою москальське ***** і кошерний піаніст Зєля.
1.Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2.Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
3.Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
- явна або прихована обіцянка уряду вдатися до застосування сили, зумовлена неприйняттям певних вимог цього уряду.
У преамбулі до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року зазначено, що як погроза, так і саме застосування сили заборонені. Що більше, у статті 52 цієї конвенції встановлюється принцип, що якщо під час дипломатичних переговорів виникають загрози застосування сили, то будь-який укладений договір є недійсним: «Договір є недійсним, якщо його укладення забезпечила погроза силою або застосування сили, чим порушено засади міжнародного права, закріплені у Статуті Організації Об'єднаних Націй».