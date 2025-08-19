РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10954 посетителя онлайн
Новости Зеленский о территориальных уступках
8 825 57

Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным, - Зеленский

трамп,зеленский

Президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Дональдом Трампом прокомментировал возможность территориальных уступок Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

обновляется

Читайте: Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) территориальные претензии (129) территориальная целостность (264) война в Украине (5732)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
А про частину здану без без належного зруйнованого захисту мінування він розповів Трмапу, Коли його Ванька ще до наступу у лютому готував здавати Чонгар, ЗАЕС, Маріуполь ...
показать весь комментарий
19.08.2025 02:52 Ответить
+21
Зеленський чесно визнав, що він такий самий, як москальське ***** - Українців він має в задниці - не Українці будуть вирішувати питання Українських земель.
Українські території будуть ''дерибанити'' між собою москальське ***** і кошерний піаніст Зєля.
показать весь комментарий
19.08.2025 03:00 Ответить
+20
Якщо Україна з того всього нічого не отримує крім повітряних обіцянок, то це не угода, а шантаж. Трамп Трампом чи хоч би хто, а національні інтереси мають бути на першому місці.
показать весь комментарий
19.08.2025 02:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
........ !!!!

пощади не буде !

.
показать весь комментарий
19.08.2025 02:38 Ответить
Бачите на фото Рshonka-style?Його нібито нема, а він є!
показать весь комментарий
19.08.2025 02:39 Ответить
Якщо Україна з того всього нічого не отримує крім повітряних обіцянок, то це не угода, а шантаж. Трамп Трампом чи хоч би хто, а національні інтереси мають бути на першому місці.
показать весь комментарий
19.08.2025 02:42 Ответить
МДА.....нема слів.
показать весь комментарий
19.08.2025 02:50 Ответить
Цікаве інше - коли ПРОТЕРМІНОВАНИЙ каже про те, що питання територій то є його майбутні домовленості з Путлом Поганим, то так виходить, що Неньку він вважає особистою власністю , а населення - своїми особистими холопами!

Ау, ЗЕвиборці2019, на як вам таке?

Ласкаво просимо в Країну Мрій Імператора Зеленського!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 08:28 Ответить
А про частину здану без без належного зруйнованого захисту мінування він розповів Трмапу, Коли його Ванька ще до наступу у лютому готував здавати Чонгар, ЗАЕС, Маріуполь ...
показать весь комментарий
19.08.2025 02:52 Ответить
Ты идийот?
показать весь комментарий
19.08.2025 04:38 Ответить
04:14 , зеленогнійна шавка , аби , перднуть в калюжу
показать весь комментарий
19.08.2025 09:13 Ответить
Тепер точно здасть всі окуповані теріторії. Оманські угоди будуть виконані.
показать весь комментарий
19.08.2025 02:56 Ответить
Зеленський чесно визнав, що він такий самий, як москальське ***** - Українців він має в задниці - не Українці будуть вирішувати питання Українських земель.
Українські території будуть ''дерибанити'' між собою москальське ***** і кошерний піаніст Зєля.
показать весь комментарий
19.08.2025 03:00 Ответить
Зеля будет отвечать за сдачу територий. То что было под офисом за набу будет цветочками. Посравнению митинга о сдаче територий рф. Еще и военные подключатся. Он это понимает.
показать весь комментарий
19.08.2025 05:35 Ответить
вже загинули ті хто повставав проти влади крім того влада береже "ненавченних воювати" як думаете для чого?
показать весь комментарий
19.08.2025 09:05 Ответить
Зелі втрачати нічого. По ньому вже плачуть 20 тис років тюрьми і 560 смертних вироків.
показать весь комментарий
19.08.2025 09:29 Ответить
Не буде...шмаркля засцить...
показать весь комментарий
19.08.2025 07:33 Ответить
не засцить , воно готувалось з першого дня, призначенням Татарова , і купивши всіх силовиків , закупівлею кийків -щитів …… для своїх мусорів
показать весь комментарий
19.08.2025 09:24 Ответить
Ви , тільки на 7-рік , прішествія Зеперевертня помітили , що воно копіює всіх мірзенних покидьків , разом узятих , сРаліна , Лукашенко , Путлера ,…… Ще гірше , воно , зелене гівно , в блат хаті міндіча , кілька , разів заявляло :" я в р… е…… єтіх українців "
показать весь комментарий
19.08.2025 09:21 Ответить
***** ЙОГО ПРИ ЗУСТРІЧІ !)
показать весь комментарий
19.08.2025 03:22 Ответить
Це підпадає під статтю "Державної Зради"
1.Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2.Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
3.Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
показать весь комментарий
19.08.2025 04:14 Ответить
Погроза силою (англ. threat of force) - термін у міжнародному праві на позначення ситуації між державами, яку британський правник Ян Браунлі схарактеризував як:
- явна або прихована обіцянка уряду вдатися до застосування сили, зумовлена неприйняттям певних вимог цього уряду.
У преамбулі до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року зазначено, що як погроза, так і саме застосування сили заборонені. Що більше, у статті 52 цієї конвенції встановлюється принцип, що якщо під час дипломатичних переговорів виникають загрози застосування сили, то будь-який укладений договір є недійсним: «Договір є недійсним, якщо його укладення забезпечила погроза силою або застосування сили, чим порушено засади міжнародного права, закріплені у Статуті Організації Об'єднаних Націй».
показать весь комментарий
19.08.2025 04:15 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 04:18 Ответить
навіть маленька дівчинка може встромити перо у бік, навіть не помітиш
показать весь комментарий
19.08.2025 05:18 Ответить
а може сказати "я живу свою лучшую жизнь" і показати фак
показать весь комментарий
19.08.2025 08:57 Ответить
Окуєть, не встать, ти диви, питання територій це вже його та рудого покидька справа, а питання людей на цих територіях і тих людей що були змушені звідти виїхати це, зелений підарюга, чия справа?
показать весь комментарий
19.08.2025 05:10 Ответить
довго ми ще земразь терпітимо?
воно все продасть за гарантіє безпеки особисто
показать весь комментарий
19.08.2025 05:19 Ответить
Гарантий безпека не будет. Это все фикция. трамп друг путина от него 100% ниикаких гарантий, кроме как помощи путину подталкивая Зеленского на капитуляцию. Европа тоже не будет вводить контенгент
показать весь комментарий
19.08.2025 05:38 Ответить
тоя і кажу
с першу викинути земразь
потім послати трампа нах
потім почати теркати у метро мокви
це реальне рішення
а так ми дочекаємосб поки усі виїдуть і кацапи займуть країну без бою
показать весь комментарий
19.08.2025 05:43 Ответить
Так Єрмак сказав, що неначасі. Бо перемагає Залужний. А що тоді буде робити зелена шобла? Накрадені мільярди їм не допоможуть
показать весь комментарий
19.08.2025 06:46 Ответить
Так на заміну ж нікого нема.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:44 Ответить
Зеленський у цугцвангу (шахи) - будь-яке його рішення погане:
- відмовиться від ,,обміну територій, -війна продовжиться, йому це не пробачать в Україні, буде тисячі загиблих
- погодиться на обмін, йому не вибачать в Україні...
показать весь комментарий
19.08.2025 05:21 Ответить
слушай кацап
скоро твое ***** сдохнет
над природой даже фсб не властно
что там начнется ...
вам 90-е раем покажутся
плюс придурки с сво вернутся
путин взрастил племя людоедов
но скоро вас ізоліруют
что будет?
посмотри на пауков в банке
желательно кинуть туда пару архнідов-охотников (оні не плетут паутин а охотятся )
поучітельно
показать весь комментарий
19.08.2025 06:38 Ответить
что им сейчас мешает прописать киевскую область???
показать весь комментарий
19.08.2025 08:46 Ответить
зеля повинен піти сам
або й особисто його скину
вийду у броні та з плакатом "зеленського під суд"
зброя у чохлі, маю право

торкнутьтся - вбью
вже робив таке... маю досвід
показать весь комментарий
19.08.2025 05:45 Ответить
Це не так робиться, Дмитре. Вибори. І їх треба вимагати. Усім вимагати
показать весь комментарий
19.08.2025 06:48 Ответить
Так нема ж кого обирати.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:45 Ответить
Жаль что не выйдет сделать скрытым договор как с надрами . Тут придется отвечать пернд народом. Так что как бы Зеленский не петлял, а если пойдет на условия путина то масовые недовльства неизбежны
показать весь комментарий
19.08.2025 05:31 Ответить
бот щезни ти заманав
показать весь комментарий
19.08.2025 05:46 Ответить
🤣🤣🤣Шо?
показать весь комментарий
19.08.2025 06:04 Ответить
Тільки, обговорюй, це питання, в Ростові, щоб два рази не їздити...
показать весь комментарий
19.08.2025 06:45 Ответить
"...деякі частини нашої держави, наприклад частина сходу і Крим були окуповані не через те, що одна армія тисне на інші і інша крокує назад. А через те, що не було масових бойових дій".
Опять у Янелоха "виноват Порошенко", при котором бОльшая часть оккупированного Донбасса была освобождена. Ты, курва, лучше вспомни свою роль в сдаче юга Украины без боя.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:10 Ответить
Ти ,"мною" , вже давно прострочений самозванець.Про скумбрією свою можеш з ****** поговорити, а не про здачу українських територій.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:16 Ответить
Ага, щодо обміну на кабаєву.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:46 Ответить
Я правильно розумію, Потужний розказував Трампу мантри про баригу на краві Порошенко? 🤣
показать весь комментарий
19.08.2025 07:28 Ответить
А ти хто такий, вирішувати за території?
показать весь комментарий
19.08.2025 07:35 Ответить
А про погані Мінські нічого не казав?
показать весь комментарий
19.08.2025 08:08 Ответить
поки що Зеленський від трампла відбрихався
показать весь комментарий
19.08.2025 08:11 Ответить
Щось дуже він хоче тет-а-тет з ВВХ поспілкуватися.Може, є якісь особисті делікатні питання з ВВХ? Трамп проіхався тет-а-тет з ВВХ і заспівав за русню, а зараз ще один набивається на особисту зустріч
показать весь комментарий
19.08.2025 08:16 Ответить
Питання територій цей ЗЕлений недоносок вже давно з ****** вирішив ще на "стрєлці" в Омані а зараз просто дуже зручний момент легалізувати ці рішення щоб і ЛОХторат не "кіпішував" і на тиск зі сторони Трампа можна послатись - ФСБ майстри на такі "головоломки"!
показать весь комментарий
19.08.2025 08:40 Ответить
На зустрічі тет-а-тет трампон сказав буратінці, шо наш шеф наполягає на тому, аби ти підписав усі папірці про "злив" захоплених територій та не тягнув кота за хвоста, бо у нього з економікою повний капєц.
показать весь комментарий
19.08.2025 08:47 Ответить
людина з інтеллектом 5 річної дитини просить щось залишити між ним і путіном ?? Данінг - Крюгер в чистому вигляді. Храни нас Господь.
показать весь комментарий
19.08.2025 09:07 Ответить
...глибока щира подяка європейським керманичам за підтримку, розуміння і спрямування дискурсу про мир в єдино вірному напрямку і це булуть не паперові, а реальні гарантії безпеки:
- розбудова і озброєння ЗСУ
тобто безперервний потік зброї на 100 лярдів
- конкретна участь США і провідних зах. країн в
забезпеченні безпеки.
але, пу на це ніколи не погодиться, адже НАТО буде котролювати з правом застосування зброї.. .

пу буде крутити- мутити, типа спершу питання територій, а потім про гарантії, якіми буде його лживе слово...хахаха

...тому, зрозумійте нарешті, що до територій...питання не дійде по той простой причині, що з початку гарантії...і не просто на словах, а по факту ...що стане смертю ненажерлевого пу:
не тільки не усуне названих пу "першопричин" - демілітаризації України, а навпаки, посилить Україну не просто в рази, а в геометрічній прогрессії...

...дійсно великим ітогом
стрєлки в Білому домі стало те, що речі почали називати своїми іменами, а підтримка і допомога з площани співчуття отримала реальні обриси присутності, реальної участі зах країн в забезпеченні дотримання умов договору, якщо він буде...

пу буде тягнути час, аби нових санкцій не було запроваджено... от отримав від тр ще 2-3 тиждні...
але 47й дуже поспішає Нобеля отримати, а часу обмаль, то ж може розлютитись і придушити пу, ввівши санкції і що більш дієво - надати стратег-наступ зброю.

Зе разом з лідерами Європи витримали аляскінський удар в спину і будемо сподіватися на краще, а краще - це ЗБРОЯ для ЗСУ!
показать весь комментарий
19.08.2025 09:10 Ответить
Все что Зеленский подпишет с ху…ом мы увидим. Если кому-то что то не понравится вперед на передок там вы докажите на практике так сказать чего стоите на самом деле. А то тут одни герои предсказатели
показать весь комментарий
19.08.2025 09:25 Ответить
Гамновоз
показать весь комментарий
19.08.2025 09:27 Ответить
 
 