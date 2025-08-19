Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Дональдом Трампом прокомментировал возможность территориальных уступок Украины.
пощади не буде !
.
Ау, ЗЕвиборці2019, на як вам таке?
Ласкаво просимо в Країну Мрій Імператора Зеленського!!!
Українські території будуть ''дерибанити'' між собою москальське ***** і кошерний піаніст Зєля.
1.Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2.Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
3.Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
- явна або прихована обіцянка уряду вдатися до застосування сили, зумовлена неприйняттям певних вимог цього уряду.
У преамбулі до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року зазначено, що як погроза, так і саме застосування сили заборонені. Що більше, у статті 52 цієї конвенції встановлюється принцип, що якщо під час дипломатичних переговорів виникають загрози застосування сили, то будь-який укладений договір є недійсним: «Договір є недійсним, якщо його укладення забезпечила погроза силою або застосування сили, чим порушено засади міжнародного права, закріплені у Статуті Організації Об'єднаних Націй».
воно все продасть за гарантіє безпеки особисто
с першу викинути земразь
потім послати трампа нах
потім почати теркати у метро мокви
це реальне рішення
а так ми дочекаємосб поки усі виїдуть і кацапи займуть країну без бою
- відмовиться від ,,обміну територій, -війна продовжиться, йому це не пробачать в Україні, буде тисячі загиблих
- погодиться на обмін, йому не вибачать в Україні...
скоро твое ***** сдохнет
над природой даже фсб не властно
что там начнется ...
вам 90-е раем покажутся
плюс придурки с сво вернутся
путин взрастил племя людоедов
но скоро вас ізоліруют
что будет?
посмотри на пауков в банке
желательно кинуть туда пару архнідов-охотников (оні не плетут паутин а охотятся )
поучітельно
або й особисто його скину
вийду у броні та з плакатом "зеленського під суд"
зброя у чохлі, маю право
торкнутьтся - вбью
вже робив таке... маю досвід
Опять у Янелоха "виноват Порошенко", при котором бОльшая часть оккупированного Донбасса была освобождена. Ты, курва, лучше вспомни свою роль в сдаче юга Украины без боя.
- розбудова і озброєння ЗСУ
тобто безперервний потік зброї на 100 лярдів
- конкретна участь США і провідних зах. країн в
забезпеченні безпеки.
але, пу на це ніколи не погодиться, адже НАТО буде котролювати з правом застосування зброї.. .
пу буде крутити- мутити, типа спершу питання територій, а потім про гарантії, якіми буде його лживе слово...хахаха
...тому, зрозумійте нарешті, що до територій...питання не дійде по той простой причині, що з початку гарантії...і не просто на словах, а по факту ...що стане смертю ненажерлевого пу:
не тільки не усуне названих пу "першопричин" - демілітаризації України, а навпаки, посилить Україну не просто в рази, а в геометрічній прогрессії...
...дійсно великим ітогом
стрєлки в Білому домі стало те, що речі почали називати своїми іменами, а підтримка і допомога з площани співчуття отримала реальні обриси присутності, реальної участі зах країн в забезпеченні дотримання умов договору, якщо він буде...
пу буде тягнути час, аби нових санкцій не було запроваджено... от отримав від тр ще 2-3 тиждні...
але 47й дуже поспішає Нобеля отримати, а часу обмаль, то ж може розлютитись і придушити пу, ввівши санкції і що більш дієво - надати стратег-наступ зброю.
Зе разом з лідерами Європи витримали аляскінський удар в спину і будемо сподіватися на краще, а краще - це ЗБРОЯ для ЗСУ!