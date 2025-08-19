Україна може піти на деякі поступки РФ, проте це рішення мають ухвалювати українці, - Браже

Для досягнення миру Україна може піти на поступки деяким вимогам Росії, однак це повинні бути рішення, прийняті самими українцями

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfі, про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Вона зазначила, що вступ України до НАТО на даний момент "взагалі не є актуальним", оскільки для такого кроку зараз немає необхідної одностайної підтримки країн-членів НАТО. З іншого боку, історія показує, що з часом думки можуть змінюватися.

"Що стосується передачі територій — таке рішення не може прийняти ніхто інший, крім самих українців", - зазначила Браже.

При цьому наголосила, що сценарії можуть бути різними, включаючи такий, при якому заради миру в якийсь момент буде визнана de facto окупація територій, захоплених Росією.

"Позиція Латвії залишається незмінною: ми не визнаємо окуповані території частиною Росії", - підкреслила Браже.

На думку глави МЗС, для досягнення миру необхідні трансатлантична єдність, зміцнення України та ослаблення Росії, без чого нічого неможливо досягти, тому політика санкцій буде продовжена.

"Також очевидно, що Україна повинна залишатися державою з потужним військовим потенціалом, оскільки тільки так вона зможе гарантувати свою безпеку. Вкрай важливою є і участь США в забезпеченні гарантій безпеки", - заявила Браже.

