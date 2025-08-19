УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10616 відвідувачів онлайн
Новини Територіальні поступки
1 010 11

Україна може піти на деякі поступки РФ, проте це рішення мають ухвалювати українці, - Браже

Байба Браже про територіальні поступки України

Для досягнення миру Україна може піти на поступки деяким вимогам Росії, однак це повинні бути рішення, прийняті самими українцями

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfі, про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Вона зазначила, що вступ України до НАТО на даний момент "взагалі не є актуальним", оскільки для такого кроку зараз немає необхідної одностайної підтримки країн-членів НАТО. З іншого боку, історія показує, що з часом думки можуть змінюватися.

"Що стосується передачі територій — таке рішення не може прийняти ніхто інший, крім самих українців", - зазначила Браже.

При цьому наголосила,  що сценарії можуть бути різними, включаючи такий, при якому заради миру в якийсь момент буде визнана de facto окупація територій, захоплених Росією.

"Позиція Латвії залишається незмінною: ми не визнаємо окуповані території частиною Росії", - підкреслила Браже.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не повинна віддавати Донбас Росії, - Мерц

На думку глави МЗС, для досягнення миру необхідні трансатлантична єдність, зміцнення України та ослаблення Росії, без чого нічого неможливо досягти, тому політика санкцій буде продовжена.

"Також очевидно, що Україна повинна залишатися державою з потужним військовим потенціалом, оскільки тільки так вона зможе гарантувати свою безпеку. Вкрай важливою є і участь США в забезпеченні гарантій безпеки", -  заявила Браже. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": І Росії, і Україні доведеться піти на певні поступки, щоб досягти миру, - Рубіо

Автор: 

Латвія (1396) росія (67259) Україна (6044)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Міжнародне право вже не прийнято навіть згадувати?
показати весь коментар
19.08.2025 11:58 Відповісти
+2
закопувати кацапів не на метр, а на півтора це поступка?
показати весь коментар
19.08.2025 12:03 Відповісти
+2
А на наступні ,,поступки" вже піде Латвія....
показати весь коментар
19.08.2025 12:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міжнародне право вже не прийнято навіть згадувати?
показати весь коментар
19.08.2025 11:58 Відповісти
міжнародне право давно у сраці
показати весь коментар
19.08.2025 12:03 Відповісти
закопувати кацапів не на метр, а на півтора це поступка?
показати весь коментар
19.08.2025 12:03 Відповісти
А на наступні ,,поступки" вже піде Латвія....
показати весь коментар
19.08.2025 12:04 Відповісти
зто така ця драже і чого вона тут триндить ?!!! Пішла у сраку ! і там комусь чимось поступися !
показати весь коментар
19.08.2025 12:06 Відповісти
здається у випадках всебічного порушення будь яких законів норм та порядку устрою, кремлівські вбивці насильники і пєдофіли самі все візьмуть що їм треба, українці не будуть їм в цьому допомагати, головне щоб світові лідери на кшталт трампів не підмахували та не тримали свічки, а поступки будуть сприйматися як закон і на наступний день той же пукін буде верещати що це йому подарували. т
показати весь коментар
19.08.2025 12:09 Відповісти
Не розумію, чому ті самі люди, які вважають, що РФ не змінилася за 100 років (про концтабори ж говорять тут активно), вважають що за 100 років змінилися інші країни. Це якась біполярка. Почитайте, хто в 20-30 роки важку промисловість СРСР будував, як Рузвельт говорив про необхідність боротьби проти тоталітаризму, але при цьому мовчав про СРСР, хто купував задешево совецький ліс, нарубаний в Сибіру зеками і так далі)
показати весь коментар
19.08.2025 12:10 Відповісти
Заїбали ви своїми поступками. Ми вже скільки поступились і це тільки роздуло апетити *****. Ми даже вже віддали Тампону наші земні ресурси взамін на пусті гарантії, що вже виглядало наче сша зняли чобати з повішеного. Тепер повішеного і пограбованого сша і московський людоїд ще й хочуть трахнути разом
показати весь коментар
19.08.2025 12:14 Відповісти
Що сказав Рубіо у 2022 році

Журналістка NBC News показала Рубіо відео його власних заяв з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді він називав Путіна "професійним брехуном", який не здатен дотримуватися домовленостей.
показати весь коментар
19.08.2025 12:18 Відповісти
І тепер через 3 роки всі чомусь вирішили що ***** перестав бути професійним брехуном і з ним можна домовитись? Ага. А ще цигани перестануть красти, а маніяк перестане вбивати, а насильник гвалтувати.
показати весь коментар
19.08.2025 12:20 Відповісти
Латвія теж може піти на територіальні поступки. Трамп не збирається захищати Прібалтіку в рамках НАТО. Так CNN написало на днях. Тож треба поступитись, аби чого не вийшло. Но то рішення самих латвійців повинно бути. Жест доброй волі.
показати весь коментар
19.08.2025 12:22 Відповісти
 
 