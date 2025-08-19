Україна не повинна віддавати Донбас Росії, - Мерц
Вимоги Росії щодо територіальних поступок з боку України неприпустимі. Це як би від США вимагали віддати штат Флорида.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Мерц підкреслив, що нав'язувати Україні територіальні поступки не можна.
"Вимогу Росії, щоб Україна вивела війська з Донбасу, можна порівняти з вимогою до США віддати, скажімо, Флориду", – зазначив політик.
І наголосив, що таке було б неприпустимо для суверенної держави.
Мерц наголосив, що зараз – вирішальний час для України. Він привітав заяви Трампа щодо гарантій безпеки та закликав долучатися до них усю Європу. "Мої очікування сьогодні не просто виправдалися, а були перевищені", – заявив політик.
Німецький канцлер згадав і про розмову Трампа з Путіним, у ході якої політики згадували про ймовірність двосторонньої зустрічі України та Росії на рівні лідерів. "Будь-який подібний саміт повинен бути ретельно підготовлений", – зазначив Мерц.
вони усі вирослі в совкових країнах і у владу прийшли після розвалу соцлагеря.
Девушку можно вивезти з « деревні», але « деревню» ніззя вивести з девушки
Німеччина наразі є найбільшим постачальником зброї для України і найбільшой фінансової допомоги. На відміну від старого пардуна і маразматика Трампидла, начальника Білого дурдому.
Нові політики відкрито почали виражати свої погляди на політичну сітуацію у світі. Це нове у політики.
Німмечина після Меркель починає приходити в себе- це велика мощна країна .