Україна не повинна віддавати Донбас Росії, - Мерц

Вимоги Росії щодо територіальних поступок з боку України неприпустимі. Це як би від США вимагали віддати штат Флорида.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Мерц підкреслив, що нав'язувати Україні територіальні поступки не можна.

"Вимогу Росії, щоб Україна вивела війська з Донбасу, можна порівняти з вимогою до США віддати, скажімо, Флориду", – зазначив політик.

І наголосив, що таке було б неприпустимо для суверенної держави.

Мерц наголосив, що зараз – вирішальний час для України. Він привітав заяви Трампа щодо гарантій безпеки та закликав долучатися до них усю Європу. "Мої очікування сьогодні не просто виправдалися, а були перевищені", – заявив політик.

Німецький канцлер згадав і про розмову Трампа з Путіним, у ході якої політики згадували про ймовірність двосторонньої зустрічі України та Росії на рівні лідерів. "Будь-який подібний саміт повинен бути ретельно підготовлений", – зазначив Мерц.

