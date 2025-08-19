УКР
1 905 16

Україна не повинна віддавати Донбас Росії, - Мерц

Мерц про територіальні поступки

Вимоги Росії щодо територіальних поступок з боку України неприпустимі. Це як би від США вимагали віддати штат Флорида.

Як інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Мерц підкреслив, що нав'язувати Україні територіальні поступки не можна.

"Вимогу Росії, щоб Україна вивела війська з Донбасу, можна порівняти з вимогою до США віддати, скажімо, Флориду", – зазначив політик.

І наголосив, що таке було б неприпустимо для суверенної держави.

Мерц наголосив, що зараз – вирішальний час для України. Він привітав заяви Трампа щодо гарантій безпеки та закликав долучатися до них усю Європу. "Мої очікування сьогодні не просто виправдалися, а були перевищені", – заявив політик.

Німецький канцлер згадав і про розмову Трампа з Путіним, у ході якої політики згадували про ймовірність двосторонньої зустрічі України та Росії на рівні лідерів. "Будь-який подібний саміт повинен бути ретельно підготовлений", – зазначив Мерц.

+5
Якби в Україні було достатньо далекобійної зброї у вигляді крилатих і балістичних ракет, кацапи б самі вили про перепир'я, як це сталося у Чорному морі, коли отримали пізди.
19.08.2025 06:58 Відповісти
+2
Браво, пан Мерц !!!
Німеччина наразі є найбільшим постачальником зброї для України і найбільшой фінансової допомоги. На відміну від старого пардуна і маразматика Трампидла, начальника Білого дурдому.
19.08.2025 07:30 Відповісти
+1
Амінь!
19.08.2025 06:53 Відповісти
Амінь!
19.08.2025 06:53 Відповісти
Спасибі німцям, сказали так, що навіть можливо і донні стало зрозуміло.
19.08.2025 07:10 Відповісти
Рудий Донні - старий пирдун і маразматик, він не памятає, шо вчора говорив.
19.08.2025 07:32 Відповісти
Сказали так, що про уже захоплену територію справа не йде.
19.08.2025 07:32 Відповісти
Якби в Україні було достатньо далекобійної зброї у вигляді крилатих і балістичних ракет, кацапи б самі вили про перепир'я, як це сталося у Чорному морі, коли отримали пізди.
19.08.2025 06:58 Відповісти
Боюсь, ні. Девіз цих тварєй - усрусь, але не покорюсь. Почали б ядеркою лякати.
19.08.2025 07:34 Відповісти
Пока що ти ядерною лякаешь . Так , троле ?
ШОТОТУТНЕТАК

Реєстрація: 04.04.2025
19.08.2025 08:02 Відповісти
Осмілююся запитати а якщо Орбан, Фіцо, Вучич будуть проти надання нам гарантій безпеки, то як тоді буде діяти ЄС?
19.08.2025 07:00 Відповісти
Орбан, Фіцо, курсом крейсера москва, а Вучич?
19.08.2025 07:11 Відповісти
Мені здається, що у них у сіх синдром Калими - генетический страх і звичка слухатись КГБ .
вони усі вирослі в совкових країнах і у владу прийшли після розвалу соцлагеря.
Девушку можно вивезти з « деревні», але « деревню» ніззя вивести з девушки
19.08.2025 08:08 Відповісти
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд та позицію-респект...
19.08.2025 07:14 Відповісти
Браво, пан Мерц !!!
Німеччина наразі є найбільшим постачальником зброї для України і найбільшой фінансової допомоги. На відміну від старого пардуна і маразматика Трампидла, начальника Білого дурдому.
19.08.2025 07:30 Відповісти
Поэтому они скрывают сколько передали оружия Украине? В кацапских сводках фигурирует только американское и старое совковое оружие. Преимущественно совковое. Похоже в Украине его бездонные склады.
19.08.2025 08:13 Відповісти
Дякуємо , пане Мерц
19.08.2025 08:00 Відповісти
Відчувається, що в нього замало досвіду в геополитиці, звичайно так намагаються не висловлюватися. Бо може бути реакція "Щооо?! Руки геть від Флориди!" , офіційний демарш та виклик посла для надання пояснень, щодо заяви яка порушує питання територіальної цілісності США. Це ж не Україна.
19.08.2025 08:02 Відповісти
Та припинить ви ці ВІЗАНТІЙСЬКІ ПОВАДКИ 😀
Нові політики відкрито почали виражати свої погляди на політичну сітуацію у світі. Це нове у політики.
Німмечина після Меркель починає приходити в себе- це велика мощна країна .
19.08.2025 08:13 Відповісти
 
 