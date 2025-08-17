Європа не підтримає мир, який означатиме капітуляцію України, - Матернова
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала неприйнятним "мир", який вимагає від України віддати неокуповані частини Донеччини.
Про це в соцмережі фейсбук заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ.
Посол вважає, що немає більшого доказу однозначної підтримки України Європейським Союзом, ніж сьогоднішній візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя, де його зустріла очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ще одним доказом є той факт, що "сім європейських лідерів супроводжуватимуть його завтра до Вашингтона на зустріч із президентом Трампом", - наголосила посол.
Матернова заявила, що на зустрічі з Путіним в Анкориджі президент США Дональд Трамп вирішив не наполягати на припиненні вогню, натомість Путін представив так звану "мирну пропозицію", яка є не чим іншим, як диктатом агресора.
"Наприклад, від України очікується, що вона здасть східну частину своєї території - понад те, чого Путін досяг військовим шляхом. Такий "мир" є неприйнятним"", - заявила дипломатка.
Вона наголосила, що ЄС з самого початку чітко і рішуче заявляв: мир повинен ґрунтуватися на принципах міжнародного права – на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
"Ніяких ілюзій, ніяких компромісів з агресорами", - наголосила посол.
За її словами, присутність європейських лідерів у Вашингтоні разом із президентом Володимиром Зеленським у понеділок, 18 серпня, буде чітким сигналом, що "Європа стоїть за Україною єдиною і рішучою, вона не терпітиме миру, який є лише іншим словом для капітуляції".
"Разом зі Сполученими Штатами ми маємо підштовхнути Путіна до справжнього перемир'я, а потім і до справжнього миру – чого не сталося в Анкориджі",- написала Матернова.
Наостанок вона додала, що Україна може цілком покладатися на своїх європейських партнерів".
"ЄС продемонстрував тверду позицію, мужність і розум. Тому що поставити агресора у позицію диктувати умови миру означало б поставити під загрозу мир в усій Європі", - заявила посол.
Ні, є. Постачання достатньої кількості сильної зброї у вичерпній кількості і справжні санкції проти росії. А от якраз цього - немає.
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/************************************************************************?****************************************************************************************************************************-NsOVXRsuKvHTScKMg-LHBvVjC7SQMZ_Ug6ESBl8u7905sA_U_sP41lWfhdL3YbiUbHeQ3TtoGov7mAw2kJTPI&__tn__=%2CO%2CP-R 4 дн. ·Росія має історичний досвід як розправлятися з Україною і українцями.
Всіх українців буде оголошено росіянами. Найбільш національно свідомих відразу у різний спосіб знищать, іншу частину («екстремістів») відправлять у табори на Сибір як безкоштовну робочу силу, байдужу чоловічу частину населення («какая разніца») про всяк випадок і заради імперського спокою мобілізують у російську армію і утилізують на війні з Азербайджаном і Казахстаном.
Найбільш лояльні до Росії залишаться на місці, але їм ніколи не довірятимуть і не даватимуть серйозної роботи чи посад. Нічого нового - до зрадників всюди так ставляться.
Ну і найголовніше: Росія більше ніколи не зробить «помилки» у вигляді будь-якого квазідержавного утворення чи республіки (союзної чи автономної) із назвою Україна. Лише області, губернатори…
ПЦУ, УГКЦ і протестантські церкви будуть оголошені поза законом, а їхнє майно стане федеральною власністю або передане до РПЦ.
Українська мова, українська література, українська культура будуть закатані під асфальт, українські книжки спалені, а саме лише згадування України вважатиметься екстремістським і відповідно каратиметься Кримінальним кодексом РФ аж до тривалих строків позбавлення волі з моральним і фізичним катуванням у російських вʼязницях.
Це не лякалки. Це та реальність, яка нас чекає, якщо Україна зазнає поразки.
Якщо будуть тривати напади на військових і їхнє майно, розганятимуться корисними ідіотиками ролики і картинки про ТЦК.
Якщо люди стоятимуть осторонь і нічим не допомагатимуть фронту.
Ну і звісно, якщо влада розглядатиме воєнний стан як Клондайк та продовжуватиме думати про власні вибори, а не про збереження державності.
На сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
путін і росія - банкроти, вони не витягнуть продовжувати цю війну, економіка росії сипеться, на росії масово закриваються заводи, в окремих регіонах рф вже починають вводити карткову систему на продукти, в росії вже дефіцит продуктів і вона різко збільшує їх імпорт, але правда в тому, що валютних запасів в росії вже майже не залишилося.
А дефіцит бюджету рф скоро сягне вже 10 трлн рублів, вони кинули всі свої гроші в топку війни і тупо спалили, їх чекає гіперінфляція. Їх економіка майже мертва - вона нічого не виробляє вже, тільки "воєнку" (яка тут же "згорає"). В них нема з чого заробляти вже гроші (окрім нафти, яку вони з дисконтом продають до Індії та Китаю - але цього замало). Все інше встало, а "воєнка" - це спалені ресурси та гроші, знову ж таки.
Саме в цей момент США, Трамп примушують Україну до капітуляції перед росією під виглядом "угоди", "заморозки" будь-чого - аби лише врятувати росію від обвалу її економіки, від голодного бунту, гіперінфляції, і зрештою - від поразки (як це вже було, наприклад з російською імперією в Першу світову війну).
Які можуть бути "переговори", про що? Про капітуляцію та розчленування України, коли росія фактично вже програла цю війну? Нам треба просто встояти, ще трохи. А нам нав'язують розчленування та капітуляцію, зняття санкцій з росії та її відновлення за рахунок нас, коли росія вже фактично програла.
Та присипляють нас, українців, якимись "гарантіями". Гарантіями чого - нашого остаточного розчленування та знищення хіба що. - Ось що вони нам гарантують, по факту.
Будь-які ж розмови про "корейський" чи то "німецький" сценарії, просто нагла облудна брехня. Бо ці сценарії, союзники, країни Заходу, ООН, США, в реальності - забезпечували великою власною кров'ю. Вони поклали десятки і сотні тисяч власних солдатів в Кореї та Німеччині, щоби стримати просування ворога далі, от ті ж самі Штати, і досі тримають в цих країнах велики військові контингенти та свої військові бази. І це працює тільки тому, що вони на практиці вже показали, що будуть там вмирати, але ворога далі не пустять. Будь-які гарантії працюють тільки так і ніяк інакше. Тобто, Коли у вас є реальна військова сила, котра готова реально вбивати та вмирати, і ви її реально застосовуєте. Все інше - нагла цинічна облудна брехня.
Бо в Україні немає і не буде ніяких військових контингентів з США та ЄС, які будуть готові вбивати роосіян в товарних кількостях, та будуть готові вмирати у співвимірних кількостях самі.
Це все брехня, покликана лише ошукати українців та примусити їх до капітуляції, яка, капітуляція, завершиться порятунком та відновленням саме росії, за рахунок України, та критичним послабленням України з подальшим занурення України у політичний хаос - до чого росія неодмінно прикладе свої руки та сама ж в потрібний момент на повну з цього ж й скористається, завдавши нам чергового, невідворотного, вже фатального удару, саме тоді, коли ми будемо найбільш до того уразливі.
То ж, будь-яка "заморозка" працює проти нас, і на боці росії.
Так само, як грають на боці росії всі, хто просуває ідею "заморозити все зараз" - саме тоді, коли економіка росії стала найбільш уразливою і коли подальше ведення війни обернеться серйозними потрясіннями в найближчому майбутньому вже для самої росії.
Після зустрічей та розмов європейських лідерів з Зеленським найбільш рішучим звучав президент Франції.
"Є лише одна держава, яка пропонує мир, що рівнозначний капітуляції: Росія", - заявив Макрон.
"Ми хочемо миру: міцного, тривалого миру, якому передує обмін полонених, і який поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн", - заявив Еммануель Макрон на пресконференції після зустрічі з Європейською коаліцією охочих.
Він додав, що якщо Європа буде слабка з Росією сьогодні, то треба готуватись до конфліктів завтрашнього дня.