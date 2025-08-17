Європа не підтримає мир, який означатиме капітуляцію України, - Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала неприйнятним "мир", який вимагає від України віддати неокуповані частини Донеччини.

Про це в соцмережі фейсбук заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ.

Посол вважає, що немає більшого доказу однозначної підтримки України Європейським Союзом, ніж сьогоднішній візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя, де його зустріла очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ще одним доказом є той факт, що "сім європейських лідерів супроводжуватимуть його завтра до Вашингтона на зустріч із президентом Трампом", - наголосила посол.

Читайте також: Росія пішла на поступки щодо п’яти регіонів України, - Віткофф

Матернова заявила, що на зустрічі з Путіним в Анкориджі президент США Дональд Трамп вирішив не наполягати на припиненні вогню, натомість Путін представив так звану "мирну пропозицію", яка є не чим іншим, як диктатом агресора.

"Наприклад, від України очікується, що вона здасть східну частину своєї території - понад те, чого Путін досяг військовим шляхом. Такий "мир" є неприйнятним"", - заявила дипломатка.

Вона наголосила, що ЄС з самого початку чітко і рішуче заявляв: мир повинен ґрунтуватися на принципах міжнародного права – на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ніяких ілюзій, ніяких компромісів з агресорами", - наголосила посол.

Читайте також: Рубіо про територіальні поступки: Україна має вирішувати, це їхня територія

За її словами, присутність європейських лідерів у Вашингтоні разом із президентом Володимиром Зеленським у понеділок, 18 серпня, буде чітким сигналом, що "Європа стоїть за Україною єдиною і рішучою, вона не терпітиме миру, який є лише іншим словом для капітуляції".

"Разом зі Сполученими Штатами ми маємо підштовхнути Путіна до справжнього перемир'я, а потім і до справжнього миру – чого не сталося в Анкориджі",- написала Матернова.

Наостанок вона додала, що Україна може цілком покладатися на своїх європейських партнерів".

"ЄС продемонстрував тверду позицію, мужність і розум. Тому що поставити агресора у позицію диктувати умови миру означало б поставити під загрозу мир в усій Європі", - заявила посол.

Читайте також: Трамп зробив репост допису про те, що Україна має погодитись на втрату частини територій