Европа не поддержит мир, который будет означать капитуляцию Украины, - Матернова

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала неприемлемым "мир", который требует от Украины отдать неоккупированные части Донетчины.

Об этом в соцсети фейсбук заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ.

Посол считает, что нет большего доказательства однозначной поддержки Украины Европейским Союзом, чем сегодняшний визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, где его встретила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еще одним доказательством является тот факт, что "семь европейских лидеров будут сопровождать его завтра в Вашингтон на встречу с президентом Трампом", - отметила посол.

Читайте также: Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины, - Уиткофф

Матернова заявила, что на встрече с Путиным в Анкоридже президент США Дональд Трамп решил не настаивать на прекращении огня, зато Путин представил так называемое "мирное предложение", которое является не чем иным, как диктатом агрессора.

"Например, от Украины ожидается, что она сдаст восточную часть своей территории - сверх того, чего Путин достиг военным путем. Такой "мир" является неприемлемым"", - заявила дипломат.

Она подчеркнула, что ЕС с самого начала четко и решительно заявлял: мир должен основываться на принципах международного права - на полном уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Никаких иллюзий, никаких компромиссов с агрессорами", - подчеркнула посол.

Читайте также: Рубио о территориальных уступках: Украина должна решать, это их территория

По ее словам, присутствие европейских лидеров в Вашингтоне вместе с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа, будет четким сигналом, что "Европа стоит за Украиной единой и решительной, она не будет терпеть мира, который является лишь другим словом для капитуляции".

"Вместе с Соединенными Штатами мы должны подтолкнуть Путина к настоящему перемирию, а затем и к настоящему миру - чего не произошло в Анкоридже",- написала Матернова.

Напоследок она добавила, что Украина может вполне полагаться на своих европейских партнеров.

"ЕС продемонстрировал твердую позицию, мужество и ум. Потому что поставить агрессора в позицию диктовать условия мира означало бы поставить под угрозу мир во всей Европе", - заявила посол.

Читайте также: Трамп сделал репост сообщения о том, что Украина должна согласиться на потерю части территорий