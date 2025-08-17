РУС
Европа не поддержит мир, который будет означать капитуляцию Украины, - Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала неприемлемым "мир", который требует от Украины отдать неоккупированные части Донетчины.

Об этом в соцсети фейсбук заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ.

Посол считает, что нет большего доказательства однозначной поддержки Украины Европейским Союзом, чем сегодняшний визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, где его встретила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еще одним доказательством является тот факт, что "семь европейских лидеров будут сопровождать его завтра в Вашингтон на встречу с президентом Трампом", - отметила посол.

Читайте также: Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины, - Уиткофф

Матернова заявила, что на встрече с Путиным в Анкоридже президент США Дональд Трамп решил не настаивать на прекращении огня, зато Путин представил так называемое "мирное предложение", которое является не чем иным, как диктатом агрессора.

"Например, от Украины ожидается, что она сдаст восточную часть своей территории - сверх того, чего Путин достиг военным путем. Такой "мир" является неприемлемым"", - заявила дипломат.

Она подчеркнула, что ЕС с самого начала четко и решительно заявлял: мир должен основываться на принципах международного права - на полном уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Никаких иллюзий, никаких компромиссов с агрессорами", - подчеркнула посол.

Читайте также: Рубио о территориальных уступках: Украина должна решать, это их территория

По ее словам, присутствие европейских лидеров в Вашингтоне вместе с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа, будет четким сигналом, что "Европа стоит за Украиной единой и решительной, она не будет терпеть мира, который является лишь другим словом для капитуляции".

"Вместе с Соединенными Штатами мы должны подтолкнуть Путина к настоящему перемирию, а затем и к настоящему миру - чего не произошло в Анкоридже",- написала Матернова.

Напоследок она добавила, что Украина может вполне полагаться на своих европейских партнеров.

"ЕС продемонстрировал твердую позицию, мужество и ум. Потому что поставить агрессора в позицию диктовать условия мира означало бы поставить под угрозу мир во всей Европе", - заявила посол.

Читайте также: Трамп сделал репост сообщения о том, что Украина должна согласиться на потерю части территорий

+2
Немає більшого доказу однозначної підтримки України Європейським Союзом, ніж сьогоднішній візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя

Ні, є. Постачання достатньої кількості сильної зброї у вичерпній кількості і справжні санкції проти росії. А от якраз цього - немає.
17.08.2025 23:59
+2
Украинцы гибли и борются не за капитуляцию. Люди видят Украину с Крымом и Донбассом и югом Украины. И борьба будет идти до развала России, как СССР, чтобы они не могли угрожать детям Украинцев.
18.08.2025 00:00
+2
Пусті слова доки ви не берете безпосередньої участі у війні...
18.08.2025 00:17
17.08.2025 23:59
хє,хє... у європи немає нiхуя. 🥳
18.08.2025 00:08
18.08.2025 00:00
Це ти скажи геніальному стратегу на банковій, він хоче здати країну і улетіти на відпочинок.
18.08.2025 00:07
в Ростiв))))
18.08.2025 00:09
Решает Украинский народ и конституция - по которой нельзя изменить границы Украины. Украина должна воевать до освобождения своих земель. Если Зеленский попытается сдать земли, то его ждет юридически тюрьма, а не юридически - суд линча от злых солдат. И в итоге его уберут, если он предаст, и война продолжиться. Украина тяжкое задание выполняет - истощить экономику России войной и нужно масштабировать удары по России и рушить уроном экономику. Бить по тому, что приносит доход России. Нужно бить по уничтожать банки и промышленность. Украине нужно быстрее ракеты делать, чтобы бить не слабо, а разрушительно. Сталелитейку стратегически важно обрушить Дерипаскину. Разрушение сталелитейки нанесет очень мощный урон по экономики России. Но по сталелитейке бить дронами - это слабо. Туда надо бить ракетами! Украине сейчас очень важно наладить производства ракет большого количества и многоступенчатых и баллистических, что падают за притяжение земли. А дронами надо ПВО выносить железо устанавливать с комп зрением с обученным датасетом с картинками с разных ракурсов российских ПВО, чтобы когда дроны пролетали то давали координаты другим дронам где их ПВО сбило и туда направлять еще дронов и бить по ПВО. И ракетами надо производство ПВО уничтожить еще. Та, еще даже не серидина войны почему то кажется. Ибо там же Китай поддерживает России и придется настроить Запад против Китая и чтобы никто не покупал Китайский ширпотреб и тогда предприятия остановятся и товары будут на складах и убытки будут идти за аренду складов. Короче мировая война идет и Украина в эпицентре этой бури. Украине нужно выжимать из запада максимум ибо Украина защищает ворота в Европу. А для этого Украине нужно море производств дронов и ракет и робототехники и датацентров для ИИ мозгов для машинного управления и комп зрения для дронов и ракет и робототехники ибо они будут воевать, потому что людей у нас нету для войны типа так, и нужны ракеты и дроны на все дистанции, чтобы даже никуда заходить не нужно было и со спутника видеть цели или с дронов и атаковать их с Украины на любые дистанции. И миллион наземных робо-броне-машинок с башнями или модулями с вооружениями будут идти в атаку до границы Украины. У Украины запад с морем технологий и Украина получает ко всему этому доступ. Жаль менеджеры слабые во власти. Какие то актеры, кто попало короче и не обладают знаниями. Потому слишком медленно Украина при возможностях позиции из теории игр пользуется преимуществами. Они не ездят и не подписывают договора о кооперациях и чтобы вместе создавать в Украине то, что обеспечит Украине технологическое преимущество. И не только с Западом, а и Япония и другие страны. У них столько технологий, которые можно заводить в Украину и соединять несколько технологий и нескольких партнеров и собирать такие агрегаты, которых еще нигде нету. Можно собирать 5 уже технологическую революцию. Просто они не знают технологии какие есть и не отслеживают и им не докладывают и они не понимают, что можно без людей делать автоматизированные производства под полным управлением ИИ и ИИ делать еще, которые будут следить за ИИ. Обучать роботов сразу не по подкреплению, а сделать настолько сильный ИИ, что он просто сможет писать оптимизированный математический код под готовые задачи для роботов и заполонить все роботами - чтобы конвейер их просто штамповал и новые роботы - рабочие собирали новые конвейеры без людей и быстрее и без усталости и зарплат. Просто технологический скачек сделать. А Армию они смогут вообще такую сделать, что нехер с ней возиться кому то будет. Роботов можно сделать больше, чем население Китая и за счет роботов с ИИ увеличить население и занять роботов всеми работами от сельского хозяйства и добычи ресурсов и производств и медицины и всех профессий. Люди просто будут обеспечены всем необходимым для жизни и не нужно будет работать для выживания. Новая эпоха. Но с этими менеджерами у власти это все будет так медленно идти почему то кажется. Как медленно они наземную делают робототехнику, а пока эволюция дойдет до гуманоидных роботов типа, как у Маска или как Атлас Бостон динамикс, и дойти до эволюции дип майнд, что они делают сейчас общий ИИ, что управляет роботом и понимает текст, как LLM gemini и видит компьютерным зрением и распознает всю окружающую среду. Почему этого до сих пор не налажено в Украине. Тот же кварцевый песок у Украины в Полтаве и Житомире целые дюны и из него делают кремний из которого делают чипы - почему не добиться сделать в Украине филиал при кооперации с Южной Кореей и Тайванем? чипы для всей электроники делать - для CPU и GPU для датацентров для ИИ. Миллиардер влетел в список богатейших за счет строительства дата центров для мощностей ИИ. Ну видишь, нихера такого и на горизонте не видно с этими менеджерами. Жлобы во власти, что не понимают, что можно заработать страной триллионы и зарабатывать их честным путем, а им лишь бы своровать на замок жлобский и золотой батон. Максимальное жлобство и какие то ценности в просто вещах, которые никакой ценности по сути не представляют, если их рассматривать, как технологические инструменты для развития планеты, чтобы продвинуть науку и эволюцию дальше. Открыть виды регенерации и бессмертия. Они наворовали миллиарды и испортили жизнь стране и украли развитие и сдохнут через всего там 40 лет или сколько кому и бесполезно просто проживут жизнь. Чем если бы они пошли по пути развития науки и технологий и биоинженерии и других инструментов для создания бессмертия и получили бы не 40 лет, а бесконечность. Потому что самая главная валюта - это время, а деньги - это инструмент. Но они тратят на казино и гедонизм деньги, а не на развитие. Просто гадят получаются всем, когда воруют деньги с развитием и стране гадят и человечеству. Не закупают оборудование и технологий. Тупо воруют и отмывают деньги. Разошёлся я в объёме текста философии... )))
18.08.2025 01:08
Або беріть в НАТО, або не прикидуйтеся такими добрими. "Європа не підтримає мир" крапка. Просто цинізм зашкалює.
18.08.2025 00:08
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?****************************************************************************************************************************-NsOVXRsuKvHTScKMg-LHBvVjC7SQMZ_Ug6ESBl8u7905sA_U_sP41lWfhdL3YbiUbHeQ3TtoGov7mAw2kJTPI&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/************************************************************************?****************************************************************************************************************************-NsOVXRsuKvHTScKMg-LHBvVjC7SQMZ_Ug6ESBl8u7905sA_U_sP41lWfhdL3YbiUbHeQ3TtoGov7mAw2kJTPI&__tn__=%2CO%2CP-R 4 дн. ·Росія має історичний досвід як розправлятися з Україною і українцями.

Всіх українців буде оголошено росіянами. Найбільш національно свідомих відразу у різний спосіб знищать, іншу частину («екстремістів») відправлять у табори на Сибір як безкоштовну робочу силу, байдужу чоловічу частину населення («какая разніца») про всяк випадок і заради імперського спокою мобілізують у російську армію і утилізують на війні з Азербайджаном і Казахстаном.

Найбільш лояльні до Росії залишаться на місці, але їм ніколи не довірятимуть і не даватимуть серйозної роботи чи посад. Нічого нового - до зрадників всюди так ставляться.

Ну і найголовніше: Росія більше ніколи не зробить «помилки» у вигляді будь-якого квазідержавного утворення чи республіки (союзної чи автономної) із назвою Україна. Лише області, губернатори…

ПЦУ, УГКЦ і протестантські церкви будуть оголошені поза законом, а їхнє майно стане федеральною власністю або передане до РПЦ.

Українська мова, українська література, українська культура будуть закатані під асфальт, українські книжки спалені, а саме лише згадування України вважатиметься екстремістським і відповідно каратиметься Кримінальним кодексом РФ аж до тривалих строків позбавлення волі з моральним і фізичним катуванням у російських вʼязницях.

Це не лякалки. Це та реальність, яка нас чекає, якщо Україна зазнає поразки.

Якщо будуть тривати напади на військових і їхнє майно, розганятимуться корисними ідіотиками ролики і картинки про ТЦК.

Якщо люди стоятимуть осторонь і нічим не допомагатимуть фронту.

Ну і звісно, якщо влада розглядатиме воєнний стан як Клондайк та продовжуватиме думати про власні вибори, а не про збереження державності.

На сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
18.08.2025 00:10
Прогноз)))) really? Це вже вiдбувається на украiнських ТОТ у повному масштабi!!!
18.08.2025 00:21
18.08.2025 00:17
От дійсно,якщо вони не підтримують мир,то як мінімум їхні бійці повині приїхати і допомагати,а не вказувати комусь як робити, при тому самому нічого не робити.
18.08.2025 00:21
Трамп підбурює ще більшу війну в світі, ще більше кровопролиття, підіграючи агресорові. Він легалізує злочинця і тому сам є злочинець, який рятує військового злочинця путіна від поразки в війні з Україною, руйнує міжнародне право та штовхає світ в ще більший хаос. Він підбурює ще більшу війну в світі, ще більше кровопролиття, підіграючи агресорові. Він робить черговий "Мюнхен 1938" - що є черговим злочином перед всім людством.
путін і росія - банкроти, вони не витягнуть продовжувати цю війну, економіка росії сипеться, на росії масово закриваються заводи, в окремих регіонах рф вже починають вводити карткову систему на продукти, в росії вже дефіцит продуктів і вона різко збільшує їх імпорт, але правда в тому, що валютних запасів в росії вже майже не залишилося.
А дефіцит бюджету рф скоро сягне вже 10 трлн рублів, вони кинули всі свої гроші в топку війни і тупо спалили, їх чекає гіперінфляція. Їх економіка майже мертва - вона нічого не виробляє вже, тільки "воєнку" (яка тут же "згорає"). В них нема з чого заробляти вже гроші (окрім нафти, яку вони з дисконтом продають до Індії та Китаю - але цього замало). Все інше встало, а "воєнка" - це спалені ресурси та гроші, знову ж таки.

Саме в цей момент США, Трамп примушують Україну до капітуляції перед росією під виглядом "угоди", "заморозки" будь-чого - аби лише врятувати росію від обвалу її економіки, від голодного бунту, гіперінфляції, і зрештою - від поразки (як це вже було, наприклад з російською імперією в Першу світову війну).

Які можуть бути "переговори", про що? Про капітуляцію та розчленування України, коли росія фактично вже програла цю війну? Нам треба просто встояти, ще трохи. А нам нав'язують розчленування та капітуляцію, зняття санкцій з росії та її відновлення за рахунок нас, коли росія вже фактично програла.

Та присипляють нас, українців, якимись "гарантіями". Гарантіями чого - нашого остаточного розчленування та знищення хіба що. - Ось що вони нам гарантують, по факту.

Будь-які ж розмови про "корейський" чи то "німецький" сценарії, просто нагла облудна брехня. Бо ці сценарії, союзники, країни Заходу, ООН, США, в реальності - забезпечували великою власною кров'ю. Вони поклали десятки і сотні тисяч власних солдатів в Кореї та Німеччині, щоби стримати просування ворога далі, от ті ж самі Штати, і досі тримають в цих країнах велики військові контингенти та свої військові бази. І це працює тільки тому, що вони на практиці вже показали, що будуть там вмирати, але ворога далі не пустять. Будь-які гарантії працюють тільки так і ніяк інакше. Тобто, Коли у вас є реальна військова сила, котра готова реально вбивати та вмирати, і ви її реально застосовуєте. Все інше - нагла цинічна облудна брехня.
Бо в Україні немає і не буде ніяких військових контингентів з США та ЄС, які будуть готові вбивати роосіян в товарних кількостях, та будуть готові вмирати у співвимірних кількостях самі.
Це все брехня, покликана лише ошукати українців та примусити їх до капітуляції, яка, капітуляція, завершиться порятунком та відновленням саме росії, за рахунок України, та критичним послабленням України з подальшим занурення України у політичний хаос - до чого росія неодмінно прикладе свої руки та сама ж в потрібний момент на повну з цього ж й скористається, завдавши нам чергового, невідворотного, вже фатального удару, саме тоді, коли ми будемо найбільш до того уразливі.
То ж, будь-яка "заморозка" працює проти нас, і на боці росії.
Так само, як грають на боці росії всі, хто просуває ідею "заморозити все зараз" - саме тоді, коли економіка росії стала найбільш уразливою і коли подальше ведення війни обернеться серйозними потрясіннями в найближчому майбутньому вже для самої росії.
18.08.2025 00:37
Україні зараз треба підтримка - це порятунок не лише України, але і Європи, і світу - від ще більшої, всеохоплюючої війни, кровопролиття та хаосу. Бо якщо зараз здати Україну - світ умиється кров'ю, та, зрештою нею же й захленеться.
18.08.2025 00:43
Я не знаю, на що розраховує Трамп, і куди дивиться найбільш притомна частина його власної адміністрації. Куди, зрештою дивляться притомні люди з республіканської партії США (вони мовчать, не подали жодного знаку). Бо ж, очевидно, що капітуляцію України, яку продавлює Дональд Трамп, штовхаючи світ до повалення міжнародного порядку - не підтримує той же таки народ США.
Навпаки,
Народ США, і він показав це вже не один раз: підтримує Україну і виступає саме на її боці.
На що розраховують ті ж самі республіканці, які взяли зараз всю повноту влади в Штатах (а разом з тим і всю відповідальність), виступаючи (в тому числі - "мовчазною згодою"), де-факто, проти народу США?
Окрім того, що вони дискредетують будь-які демократичні цінності, своєю мовчазною згодою (з військовим злочинцем путіним), вони ставлять під удар стабільність та безпеку в світі, зрештою - безпеку та добробут самих США та її громадян?
Що це? - суіцидальне бажання занурити світ в хаос? Чи не менш суіцидальне бажання "поховати" власну політичну силу на наступних, проміжних виборах до Сенату (з відповідними наслідками як для самого Дональда Трампа, так і для, власне, республіканської партії США, та зрештою самих США також)?
18.08.2025 01:04
BBC

Після зустрічей та розмов європейських лідерів з Зеленським найбільш рішучим звучав президент Франції.

"Є лише одна держава, яка пропонує мир, що рівнозначний капітуляції: Росія", - заявив Макрон.

"Ми хочемо миру: міцного, тривалого миру, якому передує обмін полонених, і який поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн", - заявив Еммануель Макрон на пресконференції після зустрічі з Європейською коаліцією охочих.

Він додав, що якщо Європа буде слабка з Росією сьогодні, то треба готуватись до конфліктів завтрашнього дня.
18.08.2025 00:38
Україна - це частина Європи! Київська Русь завжди була європейською державою. Це Московія завжди булда азіатською. Московія - це реінкарнація Золотої Орди. І Київська Русь була настільки ж багатою як інші європейські країни. Це через те, що московія в певний час затягнула нас у свій склад - ми так сильно обідніли. Азіатська Московія зараз на нас напала, як колись орда нападала на Русь!
18.08.2025 01:02
Мирний договір має включати 2 пункта:

1) Що стосується територій:
Україна виходить з Донбасу, а росія виходить з Херсонської і Запорізької областей.

2) Що стосується гарантій безпеки:
Членство України в НАТО замінюється іншими сильними гарантіями безпеки для України.

От на цей мирний договір Захід має продавлювати путіна.
18.08.2025 01:08
 
 