Европа не поддержит мир, который будет означать капитуляцию Украины, - Матернова
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала неприемлемым "мир", который требует от Украины отдать неоккупированные части Донетчины.
Об этом в соцсети фейсбук заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ.
Посол считает, что нет большего доказательства однозначной поддержки Украины Европейским Союзом, чем сегодняшний визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, где его встретила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Еще одним доказательством является тот факт, что "семь европейских лидеров будут сопровождать его завтра в Вашингтон на встречу с президентом Трампом", - отметила посол.
Матернова заявила, что на встрече с Путиным в Анкоридже президент США Дональд Трамп решил не настаивать на прекращении огня, зато Путин представил так называемое "мирное предложение", которое является не чем иным, как диктатом агрессора.
"Например, от Украины ожидается, что она сдаст восточную часть своей территории - сверх того, чего Путин достиг военным путем. Такой "мир" является неприемлемым"", - заявила дипломат.
Она подчеркнула, что ЕС с самого начала четко и решительно заявлял: мир должен основываться на принципах международного права - на полном уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Никаких иллюзий, никаких компромиссов с агрессорами", - подчеркнула посол.
По ее словам, присутствие европейских лидеров в Вашингтоне вместе с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа, будет четким сигналом, что "Европа стоит за Украиной единой и решительной, она не будет терпеть мира, который является лишь другим словом для капитуляции".
"Вместе с Соединенными Штатами мы должны подтолкнуть Путина к настоящему перемирию, а затем и к настоящему миру - чего не произошло в Анкоридже",- написала Матернова.
Напоследок она добавила, что Украина может вполне полагаться на своих европейских партнеров.
"ЕС продемонстрировал твердую позицию, мужество и ум. Потому что поставить агрессора в позицию диктовать условия мира означало бы поставить под угрозу мир во всей Европе", - заявила посол.
Ні, є. Постачання достатньої кількості сильної зброї у вичерпній кількості і справжні санкції проти росії. А от якраз цього - немає.
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/************************************************************************?****************************************************************************************************************************-NsOVXRsuKvHTScKMg-LHBvVjC7SQMZ_Ug6ESBl8u7905sA_U_sP41lWfhdL3YbiUbHeQ3TtoGov7mAw2kJTPI&__tn__=%2CO%2CP-R 4 дн. ·Росія має історичний досвід як розправлятися з Україною і українцями.
Всіх українців буде оголошено росіянами. Найбільш національно свідомих відразу у різний спосіб знищать, іншу частину («екстремістів») відправлять у табори на Сибір як безкоштовну робочу силу, байдужу чоловічу частину населення («какая разніца») про всяк випадок і заради імперського спокою мобілізують у російську армію і утилізують на війні з Азербайджаном і Казахстаном.
Найбільш лояльні до Росії залишаться на місці, але їм ніколи не довірятимуть і не даватимуть серйозної роботи чи посад. Нічого нового - до зрадників всюди так ставляться.
Ну і найголовніше: Росія більше ніколи не зробить «помилки» у вигляді будь-якого квазідержавного утворення чи республіки (союзної чи автономної) із назвою Україна. Лише області, губернатори…
ПЦУ, УГКЦ і протестантські церкви будуть оголошені поза законом, а їхнє майно стане федеральною власністю або передане до РПЦ.
Українська мова, українська література, українська культура будуть закатані під асфальт, українські книжки спалені, а саме лише згадування України вважатиметься екстремістським і відповідно каратиметься Кримінальним кодексом РФ аж до тривалих строків позбавлення волі з моральним і фізичним катуванням у російських вʼязницях.
Це не лякалки. Це та реальність, яка нас чекає, якщо Україна зазнає поразки.
Якщо будуть тривати напади на військових і їхнє майно, розганятимуться корисними ідіотиками ролики і картинки про ТЦК.
Якщо люди стоятимуть осторонь і нічим не допомагатимуть фронту.
Ну і звісно, якщо влада розглядатиме воєнний стан як Клондайк та продовжуватиме думати про власні вибори, а не про збереження державності.
На сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
путін і росія - банкроти, вони не витягнуть продовжувати цю війну, економіка росії сипеться, на росії масово закриваються заводи, в окремих регіонах рф вже починають вводити карткову систему на продукти, в росії вже дефіцит продуктів і вона різко збільшує їх імпорт, але правда в тому, що валютних запасів в росії вже майже не залишилося.
А дефіцит бюджету рф скоро сягне вже 10 трлн рублів, вони кинули всі свої гроші в топку війни і тупо спалили, їх чекає гіперінфляція. Їх економіка майже мертва - вона нічого не виробляє вже, тільки "воєнку" (яка тут же "згорає"). В них нема з чого заробляти вже гроші (окрім нафти, яку вони з дисконтом продають до Індії та Китаю - але цього замало). Все інше встало, а "воєнка" - це спалені ресурси та гроші, знову ж таки.
Саме в цей момент США, Трамп примушують Україну до капітуляції перед росією під виглядом "угоди", "заморозки" будь-чого - аби лише врятувати росію від обвалу її економіки, від голодного бунту, гіперінфляції, і зрештою - від поразки (як це вже було, наприклад з російською імперією в Першу світову війну).
Які можуть бути "переговори", про що? Про капітуляцію та розчленування України, коли росія фактично вже програла цю війну? Нам треба просто встояти, ще трохи. А нам нав'язують розчленування та капітуляцію, зняття санкцій з росії та її відновлення за рахунок нас, коли росія вже фактично програла.
Та присипляють нас, українців, якимись "гарантіями". Гарантіями чого - нашого остаточного розчленування та знищення хіба що. - Ось що вони нам гарантують, по факту.
Будь-які ж розмови про "корейський" чи то "німецький" сценарії, просто нагла облудна брехня. Бо ці сценарії, союзники, країни Заходу, ООН, США, в реальності - забезпечували великою власною кров'ю. Вони поклали десятки і сотні тисяч власних солдатів в Кореї та Німеччині, щоби стримати просування ворога далі, от ті ж самі Штати, і досі тримають в цих країнах велики військові контингенти та свої військові бази. І це працює тільки тому, що вони на практиці вже показали, що будуть там вмирати, але ворога далі не пустять. Будь-які гарантії працюють тільки так і ніяк інакше. Тобто, Коли у вас є реальна військова сила, котра готова реально вбивати та вмирати, і ви її реально застосовуєте. Все інше - нагла цинічна облудна брехня.
Бо в Україні немає і не буде ніяких військових контингентів з США та ЄС, які будуть готові вбивати роосіян в товарних кількостях, та будуть готові вмирати у співвимірних кількостях самі.
Це все брехня, покликана лише ошукати українців та примусити їх до капітуляції, яка, капітуляція, завершиться порятунком та відновленням саме росії, за рахунок України, та критичним послабленням України з подальшим занурення України у політичний хаос - до чого росія неодмінно прикладе свої руки та сама ж в потрібний момент на повну з цього ж й скористається, завдавши нам чергового, невідворотного, вже фатального удару, саме тоді, коли ми будемо найбільш до того уразливі.
То ж, будь-яка "заморозка" працює проти нас, і на боці росії.
Так само, як грають на боці росії всі, хто просуває ідею "заморозити все зараз" - саме тоді, коли економіка росії стала найбільш уразливою і коли подальше ведення війни обернеться серйозними потрясіннями в найближчому майбутньому вже для самої росії.
Навпаки,
Народ США, і він показав це вже не один раз: підтримує Україну і виступає саме на її боці.
На що розраховують ті ж самі республіканці, які взяли зараз всю повноту влади в Штатах (а разом з тим і всю відповідальність), виступаючи (в тому числі - "мовчазною згодою"), де-факто, проти народу США?
Окрім того, що вони дискредетують будь-які демократичні цінності, своєю мовчазною згодою (з військовим злочинцем путіним), вони ставлять під удар стабільність та безпеку в світі, зрештою - безпеку та добробут самих США та її громадян?
Що це? - суіцидальне бажання занурити світ в хаос? Чи не менш суіцидальне бажання "поховати" власну політичну силу на наступних, проміжних виборах до Сенату (з відповідними наслідками як для самого Дональда Трампа, так і для, власне, республіканської партії США, та зрештою самих США також)?
Після зустрічей та розмов європейських лідерів з Зеленським найбільш рішучим звучав президент Франції.
"Є лише одна держава, яка пропонує мир, що рівнозначний капітуляції: Росія", - заявив Макрон.
"Ми хочемо миру: міцного, тривалого миру, якому передує обмін полонених, і який поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн", - заявив Еммануель Макрон на пресконференції після зустрічі з Європейською коаліцією охочих.
Він додав, що якщо Європа буде слабка з Росією сьогодні, то треба готуватись до конфліктів завтрашнього дня.
1) Що стосується територій:
Україна виходить з Донбасу, а росія виходить з Херсонської і Запорізької областей.
2) Що стосується гарантій безпеки:
Членство України в НАТО замінюється іншими сильними гарантіями безпеки для України.
От на цей мирний договір Захід має продавлювати путіна.