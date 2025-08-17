Рубио о территориальных уступках: Украина должна решать, это их территория

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина должна решать вопрос относительно своих территорий, поскольку это ее земля.

Об этом сообщает ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент (Трамп, - ред.) неоднократно говорил, когда речь идет о территориях и территориальных претензиях, это в конце концов то, что Украина должна будет решить. Это их территория. Это их страна. В конце концов, они должны будут решить, с чем готовы жить", - сказал глава Госдепа.

Кроме этого, в интервью NBC News Рубио сказал, что США не будут давить на Украину, чтобы она отдала свои территории РФ в рамках мирного соглашения.

"Он (Путин, - ред.), безусловно, требует того, чего украинцы и другие не готовы поддержать, и мы не будем давить на них, чтобы они это отдали. А украинцы требуют того, чего россияне не отдадут", - заявил дипломат.

Читайте также: Рубио о мирном соглашении: Украина и Россия должны пойти на уступки