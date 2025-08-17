Рубио о территориальных уступках: Украина должна решать, это их территория
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина должна решать вопрос относительно своих территорий, поскольку это ее земля.
Об этом сообщает ABC News, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент (Трамп, - ред.) неоднократно говорил, когда речь идет о территориях и территориальных претензиях, это в конце концов то, что Украина должна будет решить. Это их территория. Это их страна. В конце концов, они должны будут решить, с чем готовы жить", - сказал глава Госдепа.
Кроме этого, в интервью NBC News Рубио сказал, что США не будут давить на Украину, чтобы она отдала свои территории РФ в рамках мирного соглашения.
"Он (Путин, - ред.), безусловно, требует того, чего украинцы и другие не готовы поддержать, и мы не будем давить на них, чтобы они это отдали. А украинцы требуют того, чего россияне не отдадут", - заявил дипломат.
Й тепер хочуть надати Україні гарантії безпеки в обмін на те що сама США не визнавала цього...
⸻1. «Кримська декларація» Помпео (2018)
• Дата: 25 липня 2018 року
• Ініціатор: Держсекретар Майк Помпео
• Зміст: США підтвердили політику невизнання суверенітету Росії над Кримом, його повітряним простором і територіальними водами. США закликали Росію припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України.
⸻
2. Законодавчі акти: «Crimea Annexation Non-recognition Act»
• H.R. 463 (115-й Конгрес, 2017-2018)
Визначає політику США: не визнавати анексію Криму - жодне агентство не має діяти чи допомагати таким зусиллям. Президент може скасувати цю норму лише з важливих національних інтересів.
• H.R. 596 (116-й Конгрес, 2019-2020) - Ухвалено Палатою представників: аналогічна заборона з політичною позицією США не визнавати анексію, з можливістю президенського запиту на виключення.
⸻
3. Виконавчі накази щодо санкцій
• EO 13660 (6 березня 2014) - оголошення національного надзвичайного стану у зв'язку з загрозою через дії Росії.
• EO 13661, EO 13662, EO 13685 (2014) - розширення сфери санкцій, включаючи заборону операцій з Кримом і його підприємствами.
• EO 14065 (2022) - подальше посилення санкцій у контексті визнання невизнання «ЛДНР» та продовження окупації.
• Продовження EO 13660 у 2025 році адміністрацією Трампа.
4. Позиція Держдепу на 3-ту річницю «референдуму» 2017 року
Офіційна заява, що США не визнає ні референдум, ні анексію, підтверджуючи санкції та політичну підтримку України.
ПІДСУМОК
ІнструментДекларація Помпео (2018)
Що зробилФормально підтвердили невизнання анексії
ПосиланнЗаконопроєкт H.R. 463
Заборона визнання анексії, президент може скасувати
Законопроєкт H.R. 59 Визначено політику США, заборона з можливістю виключення
Виконавчі накази (2014-2025)
Санкції проти окупації Криму, продовжені EO
Заява 2017 року
Підтвердження позиції щодо невизнання анексії
А что это украинцы* требуют ОТДАТЬ, на что ***** не может пойти - перемирие по ЛБС ... и вы давите, как политически так и задержками поставок вооружений
*из трезво смотрящих на имеющийся расклад, и того что из него Украина в лучшем случае можем получить