Рубио о мирном соглашении: Украина и Россия должны пойти на уступки

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения соглашения о прекращении войны Украина и Россия должны пойти на уступки.

Об этом сообщает ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы не можете иметь мирное соглашение, если обе стороны не дадут и не получат. Вы не можете иметь мирное соглашение, если обе стороны не сделают уступок. Это факт. Это правда практически в любых переговорах", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Он отметил, что если же так не происходит, то это капитуляция.

"Поэтому, обе стороны будут вынуждены пойти на уступки", - сказал глава Госдепа.

Рубио добавил, что США требовали от РФ определенных уступок.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины должны быть частью мирных переговоров с РФ, - Рубио