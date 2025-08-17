Рубіо про мирну угоду: Україна і Росія повинні піти на поступки

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення угоди щодо припинення війни Україна і Росія повинні піти на поступки.

Про це повідомляє ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви не можете мати мирну угоду, якщо обидві сторони не дадуть і не отримають. Ви не можете мати мирну угоду, якщо обидві сторони не зроблять поступок. Це факт. Це правда практично в будь-яких переговорах", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства США.

Він зазначив, що якщо ж так не стається, то це капітуляція.

"Тож, обидві сторони будуть змушені піти на поступки", - сказав глава Держдепу.

Рубіо додав, що США вимагали від РФ певних поступок.

