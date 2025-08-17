УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9020 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни
2 286 34

Рубіо про мирну угоду: Україна і Росія повинні піти на поступки

Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення угоди щодо припинення війни Україна і Росія повинні піти на поступки.

Про це повідомляє ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви не можете мати мирну угоду, якщо обидві сторони не дадуть і не отримають. Ви не можете мати мирну угоду, якщо обидві сторони не зроблять поступок. Це факт. Це правда практично в будь-яких переговорах", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства США.

Він зазначив, що якщо ж так не стається, то це капітуляція.

"Тож, обидві сторони будуть змушені піти на поступки", - сказав глава Держдепу.

Рубіо додав, що США вимагали від РФ певних поступок.

Читайте також: Гарантії безпеки для України мають бути частиною мирних переговорів з РФ, - Рубіо

Автор: 

росія (67230) Рубіо Марко (267) війна в Україні (5742)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
«Україна має бути готова втратити частину території на користь підорстану, інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вони втратять!», - такий пост висрав собі на сторінку трамп.

Занавєс. І до цього ********* підараса-хуйлофіла завтра на поклон їдуть Зеленський і європейці.
показати весь коментар
17.08.2025 17:55 Відповісти
+10
Ви вже показали себе на Алясці!!! Довбойоби!!!!
показати весь коментар
17.08.2025 17:55 Відповісти
+7
Нехай кацапи валять за наш кордон, сплачують репарації, а їм курвську волость віддамо й нпз виносити не будимо
показати весь коментар
17.08.2025 18:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Україна має бути готова втратити частину території на користь підорстану, інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вони втратять!», - такий пост висрав собі на сторінку трамп.

Занавєс. І до цього ********* підараса-хуйлофіла завтра на поклон їдуть Зеленський і європейці.
показати весь коментар
17.08.2025 17:55 Відповісти
Трамп сказав що не прийме інших, тільки зеленського,зелі тоді ***** туди їхати.
показати весь коментар
17.08.2025 18:11 Відповісти
Тому каже риже падло потрібно відразу віддати третину Донецької області,
і параші буде добре.
показати весь коментар
17.08.2025 18:14 Відповісти
Дійсно що Параша буде аплодувати стоячи коли Україна віддасть проміслові центри і укріпрайони. Далі рашисти будуть йти по рівнині на Киїів. Притому на окупованих територіях після визнання їх московськими, з'являться північнокорейці і іранці які будуть тримати позиції з півдня. А рашисти вдарять з території ********** західніше Київа відрізаючи його від Європи. Про Харків і Суми я вже нічого не казатиму. Вони вже зараз в напівоточенні і рашисти швидко відріжуть їх накопичивши сили з півдня і півночі. А Тампон на це скаже що він знову пошуткував з 5-ю статтею і потрібно знову домовлятись ато ***** захопить Варшаву
показати весь коментар
17.08.2025 18:21 Відповісти
Ви вже показали себе на Алясці!!! Довбойоби!!!!
показати весь коментар
17.08.2025 17:55 Відповісти
А "піндоси", все ж таки - ПІНДОСИ!
показати весь коментар
17.08.2025 17:58 Відповісти
Або капітуляція або Україна поступається територіями - Рубіо
показати весь коментар
17.08.2025 17:58 Відповісти
То не буде ніякої мирної угоди
показати весь коментар
17.08.2025 17:59 Відповісти
Нехай кацапи валять за наш кордон, сплачують репарації, а їм курвську волость віддамо й нпз виносити не будимо
показати весь коментар
17.08.2025 18:00 Відповісти
Тампон і вся його коМанда це спільники ***** і цю реальність потрібно прийняти нам і ЄС .Відповідно до цієї парадигми Україна та ЄС і має діяти .ЄС має ще більше та інтенсивніше підтримувати Україну на всіх фронтах.Іншого вибору ні у нас ,ні у європейців просто не має.
показати весь коментар
17.08.2025 18:00 Відповісти
Развод лоха. Даром ЕС прогнулись месяц назад перед Трампом, подписав его идиотское соглашение по тарифам, чтобы он помог Украине, а он побежал первым делом к Путину на поклон.
показати весь коментар
17.08.2025 18:05 Відповісти
??Тобто ,Україна має поступитися територіями своїми в 15 раз більше ,ніж москалі знову українськими територіями?(((Ти нормальний,аміґо?(((
показати весь коментар
17.08.2025 18:05 Відповісти
Да ПНХ ти. З якого боку Сосія йде на поступки? І віддайте наші копалини. Копалини Україна віддавала не просто так а за зброю і гарантію безпеки. А замість обіцяного ми отримали те що в нас ще й примушують капітулювати повністю.
показати весь коментар
17.08.2025 18:05 Відповісти
Мені здається ці кончені піда****си хочуть просто нас вибісити, коли несуть такий маразм. Бо в адекватної людини це просто в голові не вкладається. Мало того що ті хто нам повинен був допомагати, вони допомагають нашому ворогу і віддаючи нашу ж землю яку рашисти не змогли за 12 років захопити, називаючи це поступкою з боку Сосії. Дійсно хочеться шваркнути по Вашингтону ядерною бомбою і заявити що це заради їхнього ж блага
показати весь коментар
17.08.2025 18:13 Відповісти
Рубіо прямо словами Портнікова - Україні буде погано або дуже погано - ніхто по серйозному за нас не вступиться
показати весь коментар
17.08.2025 18:05 Відповісти
Будь ласка ,говорити про уступки чи не уступки територій можуть тільки герої,які захищають їх( території ) зараз в окопах.
показати весь коментар
17.08.2025 18:09 Відповісти
які поступки зробе кацапія?
показати весь коментар
17.08.2025 18:09 Відповісти
Рубио претендует на пост Президента США в 2029 г. Отсюда мой вывод.
Следующий Президент США может быть таким же тридварасом, как и этот.
показати весь коментар
17.08.2025 18:09 Відповісти
Рубио продал свою душу Трампу. Никто его серьезно не воспринимает.
показати весь коментар
17.08.2025 18:10 Відповісти
Якщо Тампон нічого не доб'ється то респи пролітають на виборах як фонера над Парижем. І тоді Тампон вже не зможе так вільно себе почувати і беспредєлити без підтримки більшості.
показати весь коментар
17.08.2025 18:16 Відповісти
Не будьте наивным. В любой стране 70-75% идиотов. Задача- затащить как можно больше их на избирательные участки (как у нас сделали в 2019 г.), и результатом будет очередной куеграй на высшей должности.
показати весь коментар
17.08.2025 18:45 Відповісти
Україна поступаається старими дупами віткофта, трампа, і рубіо.
показати весь коментар
17.08.2025 18:09 Відповісти
І які ж поступки з боку росії - обіцянка "більше так не робить"?
показати весь коментар
17.08.2025 18:10 Відповісти
Якщо к@ц@пи кажуть, не будуть захоплювати всю Україну, то Україна зобов'язується не виготовляти ядерну бомбу.
Рівнозначні поступки.
показати весь коментар
17.08.2025 18:12 Відповісти
Полная капитуляция агрессора с выплатой контрибуции Украине. Выдача всех военных преступников. Вот что должна требовать Трапм. А не предлогать уступки. Все будет Украина!
показати весь коментар
17.08.2025 18:14 Відповісти
Зараз весь трампівский гітлерюгенд по команді починає психічну атаку, треба триматись.
показати весь коментар
17.08.2025 18:16 Відповісти
так віддаємо Аляску росії, а сосії виходить з оккупованих теріторій
показати весь коментар
17.08.2025 18:19 Відповісти
якщо убивця вбиває жертву, то треба обом піти на поступки
показати весь коментар
17.08.2025 18:29 Відповісти
Україна має законні претензії на свої території, окуповані цапорилими свинособаками.
росія не має жодних законних претензій на будь-які території України, особливо неокуповані ними.

В чому поступка з боку росії? Що вона "не захопить всю Україну"? Так вони і так не захоплять, їм на Донецьку область знадобиться ще пару років, будуть розбивати власну свинособачу пику, довбаючись у Слов'янськ, як зараз - у Часів Яр і Покровськ.
показати весь коментар
17.08.2025 18:36 Відповісти
Не звертати уваги. Наші будуть вести свою лінію. Головна ціль Трампа роздавити Зеленського. Він- головна перепона для майбутньої здачі територій.
показати весь коментар
17.08.2025 18:37 Відповісти
Хер с ним, Украина идёт на самую большую уступку и не будет утилизировать следующий миллион а может быть и миллионы кацапов. Этого хватит с головой.
показати весь коментар
17.08.2025 18:42 Відповісти
Вже домовилась і угоди підписала. Будапештські. Ви там нарантами виступили.
Зобов'язання
- поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України;
- утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
- ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН;
- утримуватись від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1 економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили, їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників;
показати весь коментар
17.08.2025 19:03 Відповісти
А з якого хєра Україна має йти на поступки? Бо Гандональди плазують перед ******?
показати весь коментар
17.08.2025 19:16 Відповісти
Просте логічне запитання. Якщо Захід разом з Україною зараз віддадуть частину територій, з якого хріна путіну зупинятись і не йти далі? Він зрозумів, що це діє - він давить силою, а всі інші безхребетні ідіоти-піздаболи прогинаються перед ним. Він буде жерти стільки, доки не отримає по є-балу. Отримує по є-балу він тільки від України. І ***** бігає і жаліється західним ганчіркам-політиканам, що Україна його пИждить, пручається, дає відпор. І ***** вмовляє ганчірок, щоб вони примусили Україну здатися. Бо сам *****, разом зі своїми союзниками китай, пн корея, іран, білорусь, цього зробити не може.
показати весь коментар
17.08.2025 19:26 Відповісти
 
 