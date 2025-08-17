Рубіо про територіальні поступки: Україна має вирішувати, це їхня територія
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна повинна вирішувати питання щодо своїх територій, оскільки це її земля.
Про це повідомляє ABC News, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент (Трамп, - ред.) неодноразово говорив, коли йдеться про території та територіальні претензії, це зрештою те, що Україна повинна буде вирішити. Це їхня територія. Це їхня країна. Зрештою, вони повинні будуть вирішити, з чим готові жити", - сказав очільник Держдепу.
Окрім цього, в інтерв’ю NBC News Рубіо сказав, що США не будуть тиснути на Україну, щоб вона віддала свої території РФ у межах мирної угоди.
"Він (Путін, - ред.), безумовно, вимагає того, чого українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо тиснути на них, щоб вони це віддали. А українці вимагають того, чого росіяни не віддадуть", - заявив дипломат.
Й тепер хочуть надати Україні гарантії безпеки в обмін на те що сама США не визнавала цього...
⸻1. «Кримська декларація» Помпео (2018)
• Дата: 25 липня 2018 року
• Ініціатор: Держсекретар Майк Помпео
• Зміст: США підтвердили політику невизнання суверенітету Росії над Кримом, його повітряним простором і територіальними водами. США закликали Росію припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України.
⸻
2. Законодавчі акти: «Crimea Annexation Non-recognition Act»
• H.R. 463 (115-й Конгрес, 2017-2018)
Визначає політику США: не визнавати анексію Криму - жодне агентство не має діяти чи допомагати таким зусиллям. Президент може скасувати цю норму лише з важливих національних інтересів.
• H.R. 596 (116-й Конгрес, 2019-2020) - Ухвалено Палатою представників: аналогічна заборона з політичною позицією США не визнавати анексію, з можливістю президенського запиту на виключення.
⸻
3. Виконавчі накази щодо санкцій
• EO 13660 (6 березня 2014) - оголошення національного надзвичайного стану у зв'язку з загрозою через дії Росії.
• EO 13661, EO 13662, EO 13685 (2014) - розширення сфери санкцій, включаючи заборону операцій з Кримом і його підприємствами.
• EO 14065 (2022) - подальше посилення санкцій у контексті визнання невизнання «ЛДНР» та продовження окупації.
• Продовження EO 13660 у 2025 році адміністрацією Трампа.
4. Позиція Держдепу на 3-ту річницю «референдуму» 2017 року
Офіційна заява, що США не визнає ні референдум, ні анексію, підтверджуючи санкції та політичну підтримку України.
ПІДСУМОК
ІнструментДекларація Помпео (2018)
Що зробилФормально підтвердили невизнання анексії
ПосиланнЗаконопроєкт H.R. 463
Заборона визнання анексії, президент може скасувати
Законопроєкт H.R. 59 Визначено політику США, заборона з можливістю виключення
Виконавчі накази (2014-2025)
Санкції проти окупації Криму, продовжені EO
Заява 2017 року
Підтвердження позиції щодо невизнання анексії
А что это украинцы* требуют ОТДАТЬ, на что ***** не может пойти - перемирие по ЛБС ... и вы давите, как политически так и задержками поставок вооружений
*из трезво смотрящих на имеющийся расклад, и того что из него Украина в лучшем случае можем получить