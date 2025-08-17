Рубіо про територіальні поступки: Україна має вирішувати, це їхня територія

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна повинна вирішувати питання щодо своїх територій, оскільки це її земля.

Про це повідомляє ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент (Трамп, - ред.) неодноразово говорив, коли йдеться про території та територіальні претензії, це зрештою те, що Україна повинна буде вирішити. Це їхня територія. Це їхня країна. Зрештою, вони повинні будуть вирішити, з чим готові жити", - сказав очільник Держдепу.

Окрім цього, в інтерв’ю NBC News Рубіо сказав, що США не будуть тиснути на Україну, щоб вона віддала свої території РФ у межах мирної угоди.

"Він (Путін, - ред.), безумовно, вимагає того, чого українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо тиснути на них, щоб вони це віддали. А українці вимагають того, чого росіяни не віддадуть", - заявив дипломат.

Читайте також: Рубіо про мирну угоду: Україна і Росія повинні піти на поступки