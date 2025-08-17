УКР
Територіальні поступки
Рубіо про територіальні поступки: Україна має вирішувати, це їхня територія

Рубо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна повинна вирішувати питання щодо своїх територій, оскільки це її земля.

Про це повідомляє ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент (Трамп, - ред.) неодноразово говорив, коли йдеться про території та територіальні претензії, це зрештою те, що Україна повинна буде вирішити. Це їхня територія. Це їхня країна. Зрештою, вони повинні будуть вирішити, з чим готові жити", - сказав очільник Держдепу.

Окрім цього, в інтерв’ю NBC News Рубіо сказав, що США не будуть тиснути на Україну, щоб вона віддала свої території РФ у межах мирної угоди.

"Він (Путін, - ред.), безумовно, вимагає того, чого українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо тиснути на них, щоб вони це віддали. А українці вимагають того, чого росіяни не віддадуть", - заявив дипломат.

Автор: 

США (24064) територіальні претензії (26) Рубіо Марко (267)
+11
Свіже фото з Покровського напрямку 😍
17.08.2025 18:15 Відповісти
+3
А шо там з ультиматумом до 12-го і санкціями, га, пі'дор?
17.08.2025 18:19 Відповісти
+2
проблема,що в Україні замість президента безмозглий нарік!
17.08.2025 18:24 Відповісти
Свіже фото з Покровського напрямку 😍
17.08.2025 18:15 Відповісти
США вас лише повішає, а ви поки висите вирішуйте,
17.08.2025 18:16 Відповісти
Україна не хоче віддавати - кацапи хочуть забрати - США за нас не впишеться?
17.08.2025 18:17 Відповісти
Всі притомні вже давно зрозуміли,що по факту не впишеться ніхто.
17.08.2025 18:43 Відповісти
А в Україна є ядерна зброя? Нема? Чому?
17.08.2025 18:18 Відповісти
Ну так, пішов нахер. Зелька тоже, бо щось ссикотно за це чмо, аби не підписав щось.
17.08.2025 18:18 Відповісти
Хочу. В Конституції РФ записані Херсонська та Запорізька області, ніякого закінчення війни не буде, бо Конституцію вони міняти не будуть. Це буде самообман. Після угоди ми станемо слабіше, і мільйонну армію ми ніколи вже не зберемо. І тоді нам капець.
17.08.2025 18:49 Відповісти
А що ви пропонуєте, реальне на сьогоднішній день? Піти знищити всіх москалів і спалити мацкву? Так би хотілося багатьом,але реальність така, що цю війну реально закінчити тільки домовленостями, гарантіями від партнерів, збереженням сильної озброєнної армії.
17.08.2025 19:00 Відповісти
ти кажешь не реальність, твої тези і реальність - то просто ніщо, сон бабочки та собачий бред..... які гарантіїї, обкурився..... іїх нема..... реальність - Путіну потрібна вся Україна, і він домовленостями не зупиниться, то солодка брехня....
17.08.2025 19:11 Відповісти
То ви пишете " В Конституції РФ записані Херсонська та Запорізька області" , то вже пишете вся Україна, може для початку визначся в своїй позиції? А так то я не курю взагалі, а у вас якась не здорова агресія ,бажання образити незнайому людину. І коров я з вами не пас,щоб переходити на ти.
17.08.2025 19:22 Відповісти
А шо там з ультиматумом до 12-го і санкціями, га, пі'дор?
17.08.2025 18:19 Відповісти
ВСЕ ЩО НИЖЧЕ назбирав штучний інтелект ПРИЙНЯТО США й за Трампа-першого у т ч.

Й тепер хочуть надати Україні гарантії безпеки в обмін на те що сама США не визнавала цього...
17.08.2025 18:33 Відповісти
під час першої каденції Дональд Трамп та його адміністрація чітко дотримувались політики невизнання анексії Криму Росією - у тому числі через офіційні заяви, виконавчі накази та законодавчі рішення.
1. «Кримська декларація» Помпео (2018)

Дата: 25 липня 2018 року

Ініціатор: Держсекретар Майк Помпео

Зміст: США підтвердили політику невизнання суверенітету Росії над Кримом, його повітряним простором і територіальними водами. США закликали Росію припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України.


2. Законодавчі акти: «Crimea Annexation Non-recognition Act»

H.R. 463 (115-й Конгрес, 2017-2018)

Визначає політику США: не визнавати анексію Криму - жодне агентство не має діяти чи допомагати таким зусиллям. Президент може скасувати цю норму лише з важливих національних інтересів.

H.R. 596 (116-й Конгрес, 2019-2020) - Ухвалено Палатою представників: аналогічна заборона з політичною позицією США не визнавати анексію, з можливістю президенського запиту на виключення.



3. Виконавчі накази щодо санкцій

EO 13660 (6 березня 2014) - оголошення національного надзвичайного стану у зв'язку з загрозою через дії Росії.

EO 13661, EO 13662, EO 13685 (2014) - розширення сфери санкцій, включаючи заборону операцій з Кримом і його підприємствами.

EO 14065 (2022) - подальше посилення санкцій у контексті визнання невизнання «ЛДНР» та продовження окупації.

Продовження EO 13660 у 2025 році адміністрацією Трампа.
17.08.2025 18:20 Відповісти
продовження
4. Позиція Держдепу на 3-ту річницю «референдуму» 2017 року

Офіційна заява, що США не визнає ні референдум, ні анексію, підтверджуючи санкції та політичну підтримку України.

ПІДСУМОК

ІнструментДекларація Помпео (2018)

Що зробилФормально підтвердили невизнання анексії

ПосиланнЗаконопроєкт H.R. 463

Заборона визнання анексії, президент може скасувати

Законопроєкт H.R. 59 Визначено політику США, заборона з можливістю виключення

Виконавчі накази (2014-2025)

Санкції проти окупації Криму, продовжені EO

Заява 2017 року

Підтвердження позиції щодо невизнання анексії

17.08.2025 18:26 Відповісти
проблема у тому що в команді тампона нема яєць.
17.08.2025 18:20 Відповісти
проблема,що в Україні замість президента безмозглий нарік!
17.08.2025 18:24 Відповісти
Це питання давно вирішене в Конституції України, яку США визнавали однією з найкращих на планеті. Що змінилось? "Гаранти", зараз це Трамп і ***** стали спільниками в розграбуванні та знищенні України? А завтра що? Європу "на трьох" (Китай господар *****) ставити раком будуть?
17.08.2025 18:23 Відповісти
Мова йде не про юридичний обмін територіями, а фактичний.
17.08.2025 18:27 Відповісти
***** вимагає юридичного визнання окупації криму. А там і все далі піде під ніж. Це як після вбивства людини спочатку страшно а потім даже затягує що ніхто не може зупинити
17.08.2025 18:30 Відповісти
Чув що таке прецедент? А ще є анекдот про еволюцію студентки яка на першому кусі нікому, на другому йому, на третьому йому і ще декому, на четвертому всім, а вже на пятому кому? кому? кому? ...
17.08.2025 18:38 Відповісти
мова йде про те, що ху йло хоче розвести всіх як лохів і забрати без бою саму найбільш укріплену частину Донецької області... про які нах обміни територіями ти тут ліпиш? що на що обмінювати? вихід України з Донецької області в обмін на що? на те, що ху йло не буде окуповувати ще неокуповані райони Запорізької і Херсонської областей, особливо Херсонської, де йому потрібно буде форсувати Дніпро і топити там сотні тисяч своїх орків..?
17.08.2025 18:50 Відповісти
Накуя ти падло капітуляцію називаєш мирною угодою? Миром тут і не пахне. Чогось Тампон даже з ХАМАСом обісрався хоча скільки заявляв що домовився і про припинення вогню і про звільнення заручників. А віз і нині там. А рашисти це посерйозніше і поковарніше ніж якісь там босоногі дикуни. Доречі, зміна кордонів під примусом це порушення міжнародного права я статті ООН. Тобто Тампон являється таким же злочинцем як і *****.
17.08.2025 18:27 Відповісти
Пішов ти нх диванне чмо. Це я тобі кажу як той хто був в армії. Це не капітуляція, а вимушений компроміс, що таке капітуляція ти побачиш через рік якщо не дай бох війна продовжуватиметься.
17.08.2025 18:35 Відповісти
Вони там шо й@бнуті у трампа? Це шо виходить , шо вкрав то моє? Так міжнародне право працює? То китай може забирати своє, а путін в такому разі аляску. Пзц якійсь
17.08.2025 18:37 Відповісти
Кацапам Украина может предоставить свои территории только для утилизации тех самых кацапов и использованию их туш в качестве удобрений. Других вариантов НЕТ.
17.08.2025 18:40 Відповісти
Ти вже скільки утилізував?
17.08.2025 18:47 Відповісти
"Він (), безумовно, вимагає того, чого українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо тиснути на них, щоб вони це віддали. А українці вимагають того, чого росіяни не віддадуть",

А что это украинцы* требуют ОТДАТЬ, на что ***** не может пойти - перемирие по ЛБС ... и вы давите, как политически так и задержками поставок вооружений

*из трезво смотрящих на имеющийся расклад, и того что из него Украина в лучшем случае можем получить
17.08.2025 18:49 Відповісти
 
 