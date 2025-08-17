5 132 63
Трамп сделал репост сообщения о том, что Украина должна согласиться на потерю части территорий
Президент США Дональд Трамп перепостил сообщение о том, что Украина должна согласиться на потерю части территорий, иначе впоследствии может потерять еще больше.
Соответствующее сообщение пользовательницы с ником loraine Трамп сделал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земли она будет терять!", - говорится в публикации.
Напомним, что ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина должна решать вопрос относительно своих территорий, поскольку это ее земля.
⸻1. «Кримська декларація» Помпео (2018)
• Дата: 25 липня 2018 року
• Ініціатор: Держсекретар Майк Помпео
• Зміст: США підтвердили політику невизнання суверенітету Росії над Кримом, його повітряним простором і територіальними водами. США закликали Росію припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України.
⸻
2. Законодавчі акти: «Crimea Annexation Non-recognition Act»
• H.R. 463 (115-й Конгрес, 2017-2018)
Визначає політику США: не визнавати анексію Криму - жодне агентство не має діяти чи допомагати таким зусиллям. Президент може скасувати цю норму лише з важливих національних інтересів.
• H.R. 596 (116-й Конгрес, 2019-2020) - Ухвалено Палатою представників: аналогічна заборона з політичною позицією США не визнавати анексію, з можливістю президенського запиту на виключення.
⸻
3. Виконавчі накази щодо санкцій
• EO 13660 (6 березня 2014) - оголошення національного надзвичайного стану у зв'язку з загрозою через дії Росії.
• EO 13661, EO 13662, EO 13685 (2014) - розширення сфери санкцій, включаючи заборону операцій з Кримом і його підприємствами.
• EO 14065 (2022) - подальше посилення санкцій у контексті визнання невизнання «ЛДНР» та продовження окупації.
• Продовження EO 13660 у 2025 році адміністрацією Трампа.
показати весь коментар
17.08.2025 18:20 Відповісти Видалити 1 Посилання
Наталия Гончар
продовження
4. Позиція Держдепу на 3-ту річницю «референдуму» 2017 року
Офіційна заява, що США не визнає ні референдум, ні анексію, підтверджуючи санкції та політичну підтримку України.
ПІДСУМОК
ІнструментДекларація Помпео (2018)
Що зробилФормально підтвердили невизнання анексії
ПосиланнЗаконопроєкт H.R. 463
Заборона визнання анексії, президент може скасувати
ось що відповів мені ШІ
Президент має дві лазівки
Waiver (виняток/послаблення) - він може тимчасово припинити дію санкцій або окремих обмежень, якщо обґрунтує, що це «в інтересах нацбезпеки США». Це те, що було в CAATSA.
Виконавчі накази (Executive Orders) - може деталізувати, як саме застосовуються санкції, але не скасувати сам закон.
📌 Отже, коротко:
Скасувати закон - тільки через Конгрес.
Послабити застосування - президент може сам (але в межах, які Конгрес дозволив).
згорнути коме
Я думаю це робить його синок, лякаючі батька оприлюднити діагноз Дональда - деменція.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F Капітуляція - угода під час війни, щодо припинення боротьби і здачі ворожим збройним силам конкретного органу військ, міста або території.
Потім включили задню передачу.
Тепер кажуть віддати Донбас за мир. Завтра включать знову задню передачу.
Американці тестують нашу владу, чи Зе прогнеться.
Трамп об явить, що умиває руки, що це війна Байдена, але дозволить європейцям купувати зброю. Цим і закінчиться.
То ж, напевно, буде так, як Ви написали. А потім на параші станеться чорний лебідь.
Коли молотов був у Берліні для обговорення пакту молотова-рібентропа, гітлер хвалився, як він любить свій народ, тому що не п'є каву, щоб бути солідарним з ним - у людей немає грошей на каву.
молотов відмітив цинізм: гітлер прикидався жовтим пухнастиком, водночас вбивши кілька сот тисяч людей.
сша не меценат у цій війні, вони - гарант безпеки України!!!!!!!!!
Між тим, злити Україну у них було в планах, як мінімум, ще в 2014, тому що американська Exxon давно вже володіє 30% часткою оператора в прибутковому проекті "Сахалін -1" - сахалінська нафта.
Зараз лист меланії, про який вона, скоріше за все, нічого не знає, сша видають за реалізацію гарантій!!!! гітлер може відпочивати, тому що відмовлявся від кави, а трамп отримав назад сахалінську нафту.
Типу - якщо два лідора зустрічаються особисто тет-а-тет, то це означайне негайну капітуляцію України. А інакше для чого такі "поважі" рєшателі зустрічаись би?
А класна схема розводняка?
росія чи америка віджимає щось - а далі зустрічаються два лідора і заявляють - ну все тепере віддавайте бо ми зустрілися
Україна - демократична держава, през - гарант Конституції і питання кордонів вирішує референдум.
Це знає тр, тобто він розуміє, що вимагатиме від Зе підписатись саме під капітуляцієй...
тільки трампоса цього не дочекається!
Слава Україні!
Героям СЛАВА!
Обмін клаптів курщини-брянщини на укр території - це справедливо і добре.
Але, міняти укр тер на укр?!
задовольняючи волоні мрії агрессора, це що?
Це називається на мирною угодою, а капітуляцією типа, що було твоїм стало по волі тр моїм, з щасливою посмішкой скаже пуйло.
На зараз можна лише визнати території під пуйлом тимчасово окупованими...
то і все.
Інакше, за що кров пролівали?
В стамбулі 2022 р можна було без посередництва тр погодитися на капітуляцію.
Виходить, що міжн право не тільки для пу макулатура, а й для тр( = кінець історії