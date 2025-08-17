РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9177 посетителей онлайн
Новости Территориальные уступки
5 132 63

Трамп сделал репост сообщения о том, что Украина должна согласиться на потерю части территорий

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп перепостил сообщение о том, что Украина должна согласиться на потерю части территорий, иначе впоследствии может потерять еще больше.

Соответствующее сообщение пользовательницы с ником loraine Трамп сделал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земли она будет терять!", - говорится в публикации.

сообщение

Напомним, что ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина должна решать вопрос относительно своих территорий, поскольку это ее земля.

Читайте также: Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины, - Уиткофф

Автор: 

территориальная целостность (263) Трамп Дональд (6377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
США МАЄ віддати ТЕхас Мексиці - це зупинить міграцію. Я розумію це важке рішення і багатьом не сподобається але що уже поробиш
показать весь комментарий
17.08.2025 18:58 Ответить
+20
ХАЙ аЛЯСКУ СВОЄМУ ДРУЖБАНУ ПОДАРУЄ- тако
показать весь комментарий
17.08.2025 18:56 Ответить
+17
Ублюдок
показать весь комментарий
17.08.2025 18:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ХАЙ аЛЯСКУ СВОЄМУ ДРУЖБАНУ ПОДАРУЄ- тако
показать весь комментарий
17.08.2025 18:56 Ответить
Дєд-пєй таблєткі...
показать весь комментарий
17.08.2025 18:57 Ответить
Ублюдок
показать весь комментарий
17.08.2025 18:57 Ответить
під час першої каденції Дональд Трамп та його адміністрація чітко дотримувались політики невизнання анексії Криму Росією - у тому числі через офіційні заяви, виконавчі накази та законодавчі рішення.
1. «Кримська декларація» Помпео (2018)

Дата: 25 липня 2018 року

Ініціатор: Держсекретар Майк Помпео

Зміст: США підтвердили політику невизнання суверенітету Росії над Кримом, його повітряним простором і територіальними водами. США закликали Росію припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України.


2. Законодавчі акти: «Crimea Annexation Non-recognition Act»

H.R. 463 (115-й Конгрес, 2017-2018)

Визначає політику США: не визнавати анексію Криму - жодне агентство не має діяти чи допомагати таким зусиллям. Президент може скасувати цю норму лише з важливих національних інтересів.

H.R. 596 (116-й Конгрес, 2019-2020) - Ухвалено Палатою представників: аналогічна заборона з політичною позицією США не визнавати анексію, з можливістю президенського запиту на виключення.



3. Виконавчі накази щодо санкцій

EO 13660 (6 березня 2014) - оголошення національного надзвичайного стану у зв'язку з загрозою через дії Росії.

EO 13661, EO 13662, EO 13685 (2014) - розширення сфери санкцій, включаючи заборону операцій з Кримом і його підприємствами.

EO 14065 (2022) - подальше посилення санкцій у контексті визнання невизнання «ЛДНР» та продовження окупації.

Продовження EO 13660 у 2025 році адміністрацією Трампа.

показати весь коментар
17.08.2025 18:20 Відповісти Видалити 1 Посилання

Наталия Гончар

продовження
4. Позиція Держдепу на 3-ту річницю «референдуму» 2017 року

Офіційна заява, що США не визнає ні референдум, ні анексію, підтверджуючи санкції та політичну підтримку України.

ПІДСУМОК

ІнструментДекларація Помпео (2018)

Що зробилФормально підтвердили невизнання анексії

ПосиланнЗаконопроєкт H.R. 463

Заборона визнання анексії, президент може скасувати
показать весь комментарий
17.08.2025 18:58 Ответить
Акти прийняті Конгресом за першого перзидентства Трампа про невизнання анексії Криму були з додатком то можливість їх відкликання президентом .

ось що відповів мені ШІ

Президент має дві лазівки

Waiver (виняток/послаблення) - він може тимчасово припинити дію санкцій або окремих обмежень, якщо обґрунтує, що це «в інтересах нацбезпеки США». Це те, що було в CAATSA.

Виконавчі накази (Executive Orders) - може деталізувати, як саме застосовуються санкції, але не скасувати сам закон.

📌 Отже, коротко:

Скасувати закон - тільки через Конгрес.

Послабити застосування - президент може сам (але в межах, які Конгрес дозволив).

згорнути коме
показать весь комментарий
17.08.2025 19:00 Ответить
Зовсім втрачений назавжди
Я думаю це робить його синок, лякаючі батька оприлюднити діагноз Дональда - деменція.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:58 Ответить
США МАЄ віддати ТЕхас Мексиці - це зупинить міграцію. Я розумію це важке рішення і багатьом не сподобається але що уже поробиш
показать весь комментарий
17.08.2025 18:58 Ответить
Штати знаходяться мʼяко кажучи у трохи іншій позиції.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:11 Ответить
Тобто США за перекроювання кордонів?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:20 Ответить
Штати за те щоб обидві сторони settle замість війни. Домовились тобто відкупились одна від одної. До "справедливого рішення" це не має ніякого відношення.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:34 Ответить
Бред. пyтлер пришел не торговаться, а уничтожать Украину и восстанавливать свою недоимперию. Торгашам этого не понять.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:44 Ответить
Техас до того як стати штатом США був міжнародно визнаною, незалежною республікою. Серед країн які визнали його незалежність були Франція, Британія, Нідерланди, Німеччина. Так що порівнянні історично невірне.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:17 Ответить
І можливо настав час відновити історичну справедливість. Свободу Техасу! Техас не буде годувати Вашингтон! Мєксіка, ввєді вайска!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:38 Ответить
Не только Техас, ещё часть Калифорнии и Аризоны
показать весь комментарий
17.08.2025 19:45 Ответить
Тоді пропоную, після миру, тренувати представників Аль-Каїди керувати FPV дронами
показать весь комментарий
17.08.2025 18:58 Ответить
он як! а де ж твоє "Трамп наш Слоняра"? ) що, вже не наш Слоняра?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:29 Ответить
Пішов на ***.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:58 Ответить
Та зламали його. Ну подумайте сами: яка ще "користувачка Лоран"? Меланка вже знає про це?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:02 Ответить
***** кине трампа а заплатимо за цеми
показать весь комментарий
17.08.2025 19:03 Ответить
Діду. Йдіть на ***. Краще втратити землю внаслідок війни, ніж віддати без бою.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:05 Ответить
На жаль так. Не віддавати хочуть всі. Захищати тільки не хоче майже ніхто...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:10 Ответить
Оце по нашому, по-українськи, як кажуть : всер***я, але не здаюся. На іншій стороні земної півкулі є країна з таким самим менталітетом- Парагвай. Хоча це він першим розпочав війну, але коли потрібно було зупинитися і визнати поразку, Парагвай продовжував воювати і капітулювати його змусили силою. І в результаті втрата 25% території , 60-70% населення ,суцільна руїна
показать весь комментарий
17.08.2025 19:32 Ответить
Так дайте нам достаточно оружия, хотя бы для уверенной обороны, почему вы своими недостаточными поставками оставили возможность оркам медленно продвигаться... вопрос риторический
показать весь комментарий
17.08.2025 19:08 Ответить
Психічна атака іде зараз, зі всім трампівським гітлерюгендом. П.С. Сенс давати території, Путін попре знову. Це ж було вже.....
показать весь комментарий
17.08.2025 19:08 Ответить
Ну як тут не згадати прикордонника з острова Зміїнний...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:11 Ответить
Трамп не може перемогти *****, тому Трамп хоче перемогти Україну, тому Трамп ВОРОГ.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:12 Ответить
👍
показать весь комментарий
17.08.2025 19:13 Ответить
Трамп хоче у жовтні получити НОБІЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ МИРУ , тому готов сам вбивати українців, щоб вони погодились на мир
показать весь комментарий
17.08.2025 19:43 Ответить
Це вже велич?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:12 Ответить
Втратити та не визнавати це одне, а віддати не окуповані території за обіцянки припинити бойові дії це капітуляція.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F Капітуляція - угода під час війни, щодо припинення боротьби і здачі ворожим збройним силам конкретного органу військ, міста або території.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:15 Ответить
Америка вірно служить Кремлю! Ти не гордий американець, якщо ще не цілував російський чобіт!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:16 Ответить
Зараз вони за кожне село кладуть сотні особового складу. А ти, старий гондон, хочеш, щоб ми найбільш укріплені міста здали просто так? Ні. Хоче твій "друг" решту Донеччини - нехай кладе людей, техніку, гроші, і можливо йому пощастить, а можливо ні.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:19 Ответить
Аляску вже віддав, миротворець-обєднавець хєров? На коліна американських солдат перед ху"лом вже поставив.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:20 Ответить
Трамп вместе со своим плешивым дружбаном отправятся вслед за русским / рашистким/ корытом! Слава ВСУ ! Слава Украине и только победы над фашисткою ордой !!!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:22 Ответить
У травні американці поставили на стіл документ про визнання Криму взамін на мир.
Потім включили задню передачу.

Тепер кажуть віддати Донбас за мир. Завтра включать знову задню передачу.

Американці тестують нашу владу, чи Зе прогнеться.

Трамп об явить, що умиває руки, що це війна Байдена, але дозволить європейцям купувати зброю. Цим і закінчиться.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:22 Ответить
Якщо б так, то це не худший варіант. Аби зброю продавав і доставку нк затримував... що ще можна з такого... взяти
показать весь комментарий
17.08.2025 19:34 Ответить
Під таким очевидним Зєля не прогнеться і Донбас не віддасть. Та й не має на це він законних механізмів, чого дебіл донні досі не може зрозуміти (через відсутність того, чим розуміють, у черепній коробці).

То ж, напевно, буде так, як Ви написали. А потім на параші станеться чорний лебідь.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:39 Ответить
Пішов *****
показать весь комментарий
17.08.2025 19:22 Ответить
Цей дурень хоч розуміє що рашиська федорація має найбільшу територію в світі з тупим бідним населенням ,такими заявами тільки заохочуєш агресора ,такий президент це ганьба Америки.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:23 Ответить
С какого хера, рыжий гермафродит? Только конченный идиот, на государственном посту, может задвигать такую ахинею. Америке пистец - полное разложение и вонь. США скоро перестанут существовать.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:24 Ответить
Трамп *****
показать весь комментарий
17.08.2025 19:25 Ответить
Мюнхен 2
показать весь комментарий
17.08.2025 19:25 Ответить
Я понял, почему у Трампа такой несчастный вид, после встреч с питерским дебилом. Пупкин выкатывает ему пару лярдов бакинских и это рыжее чмо не знает куда метаться: с одной стороны бабки, а с другой - долг. Голубой воришка, ипать его в зад.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:27 Ответить
А прекрасна країна США нікому нічого не винна (це Україна ще й винна їм 500 млрд доларів). Гадаю час країнам НАТО інтенсивніше чесати свої потилиці, доки трамп не прогарантував їм "прекрасне безпечне" майбутнє
показать весь комментарий
17.08.2025 19:28 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 19:31 Ответить
ТРП ПНХ.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:31 Ответить
Прекрасна угода! Тільки найвеличніший президент США усіх часів міг запропонувати таке прекрасне рішення! Дуже "важке" рішення, але ж робити нічого не треба (до наступної війни) - це ж прекрасно!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:34 Ответить
Следующие на отдачу страны Балтии у Трампа я так понял.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:35 Ответить
********** ***.ный, йух тебе на воротник, а не украинские земли *****, пес ты смердячий.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:36 Ответить
Украине похер. Украина будет воевать до освобождения своих земель и краха экономики России. У Украины нету выхода. Россия нападет потом опять. Отдышаться для этого, им никто давать не будет!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:37 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 19:37 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 19:38 Ответить
ТРАМП ІДІОТ І СОРОМ АМЕРИКІ
показать весь комментарий
17.08.2025 19:39 Ответить
Міжнародне право і реалізація гарантій за Будапештським меморандумом - це лист пані меланії, в якому вона війну вважає служінням ка*апії!

Коли молотов був у Берліні для обговорення пакту молотова-рібентропа, гітлер хвалився, як він любить свій народ, тому що не п'є каву, щоб бути солідарним з ним - у людей немає грошей на каву.
молотов відмітив цинізм: гітлер прикидався жовтим пухнастиком, водночас вбивши кілька сот тисяч людей.

сша не меценат у цій війні, вони - гарант безпеки України!!!!!!!!!

Між тим, злити Україну у них було в планах, як мінімум, ще в 2014, тому що американська Exxon давно вже володіє 30% часткою оператора в прибутковому проекті "Сахалін -1" - сахалінська нафта.
Зараз лист меланії, про який вона, скоріше за все, нічого не знає, сша видають за реалізацію гарантій!!!! гітлер може відпочивати, тому що відмовлявся від кави, а трамп отримав назад сахалінську нафту.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:37 Ответить
Черговий лохотрон від трампа та ліліпутіна провалився з тріском...
Типу - якщо два лідора зустрічаються особисто тет-а-тет, то це означайне негайну капітуляцію України. А інакше для чого такі "поважі" рєшателі зустрічаись би?
А класна схема розводняка?
росія чи америка віджимає щось - а далі зустрічаються два лідора і заявляють - ну все тепере віддавайте бо ми зустрілися
показать весь комментарий
17.08.2025 19:41 Ответить
...зустрілися...ще не означає оженилися...
Україна - демократична держава, през - гарант Конституції і питання кордонів вирішує референдум.
Це знає тр, тобто він розуміє, що вимагатиме від Зе підписатись саме під капітуляцієй...
тільки трампоса цього не дочекається!
Слава Україні!
Героям СЛАВА!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:51 Ответить
Старик Козлодоев...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:41 Ответить
Капітуляції - НІ!
Обмін клаптів курщини-брянщини на укр території - це справедливо і добре.
Але, міняти укр тер на укр?!
задовольняючи волоні мрії агрессора, це що?
Це називається на мирною угодою, а капітуляцією типа, що було твоїм стало по волі тр моїм, з щасливою посмішкой скаже пуйло.
На зараз можна лише визнати території під пуйлом тимчасово окупованими...
то і все.
Інакше, за що кров пролівали?
В стамбулі 2022 р можна було без посередництва тр погодитися на капітуляцію.

Виходить, що міжн право не тільки для пу макулатура, а й для тр( = кінець історії
показать весь комментарий
17.08.2025 19:45 Ответить
Трамп насилував неповнолітніх…, тепер насилує Україну.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:46 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 19:46 Ответить
Порахуйте квадратуру захоплену орками в Україні. Орки відходять на межі 1991, а цю квадратуру віддається Аляскою. Мир наступить моментально. І всі будуть задоволені, особливо алясканчани, чи аляскці (не знаю, як правильно). Правда ці ж самі люди вже висказали своє бачення щодо відвідин того людоїда їхньої землі, але де вони, а де Тру(м)п... Ну то таке... І Нобелівська премія отому світловолосому буде світити як клятва піонееера... Сам підпишусь... Зуб даю...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:49 Ответить
Путин Трампу предложил наверное какие то месторождения нефти или газа - это как коррупция. И Трамп уже за Путина топит. Жадность - главная уязвимость Трампа. Только Европа будет финансировать Украину ибо это их безопасность. Если Украину захватит Россия, то против маленькой Европы будут уже воевать огромнейшие Армии и опытнейшие. Потому Украине нужно просто продолжать воевать и не за горами те дни, когда экономика России рухнет. Нужно наносить больше и больше ударов по экономике России и санкциями и дронами и ракетами и диверсиями и кибервойсками и т.д. Война истощит Россию и она развалится, как СССР, а Украина только станет мощнее за счет постоянного вливания денег Запада и технологий. ПВО доводить нужно до неуязвимости, чтобы ничего не пролетало. И Армию делать из дронов на все дистанции покрытия и наземную робототехнику миллионами делать и наступать не 1 единицей, а сразу тысячами наземной робототехники с вооружениями, против российских обрыганов беззубых. Главное чтобы ничего не пролетало и людей беречь - заменив на роботов. ИИ нужно делать, чтобы он управлял роями дронов - эта технология есть у Кореи вроде неплохая и они там фигуры из дронов на праздники делают. Модифицировать под войну, чтобы выпускать рой дронов и они как самонаводящиеся дроны сразу выбирали цели и уничтожали их. И наземные тоже самое, чтобы двигались одновременно и окружали врага и уничтожали беспощадно. Для устрашения. Украине для выживания нужно воевать и развиваться ускорено за счет войны - борьба за выживание вынуждает обеспечивать себе безопасность развитием и устранением врагов.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:51 Ответить
 
 