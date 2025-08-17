Трамп зробив репост допису про те, що Україна має погодитись на втрату частини територій

Президент США Дональд Трамп перепостив допис про те, що Україна має погодитись на втрату частини територій, інакше згодом може втратити ще більше.

Відповідний допис користувачки з ніком loraine Трамп зробив у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна повинна бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вона втрачатиме!", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, що раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна повинна вирішувати питання щодо своїх територій, оскільки це її земля.

