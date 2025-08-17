УКР
Територіальні поступки
3 014 34

Трамп зробив репост допису про те, що Україна має погодитись на втрату частини територій

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп перепостив допис про те, що Україна має погодитись на втрату частини територій, інакше згодом може втратити ще більше.

Відповідний допис користувачки з ніком loraine Трамп зробив у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна повинна бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вона втрачатиме!", - йдеться у публікації.

допис

Нагадаємо, що раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна повинна вирішувати питання щодо своїх територій, оскільки це її земля.

Автор: 

територіальна цілісність (201) Трамп Дональд (6896)
Топ коментарі
+10
Ублюдок
показати весь коментар
17.08.2025 18:57 Відповісти
+10
США МАЄ віддати ТЕхас Мексиці - це зупинить міграцію. Я розумію це важке рішення і багатьом не сподобається але що уже поробиш
показати весь коментар
17.08.2025 18:58 Відповісти
+7
ХАЙ аЛЯСКУ СВОЄМУ ДРУЖБАНУ ПОДАРУЄ- тако
показати весь коментар
17.08.2025 18:56 Відповісти
ХАЙ аЛЯСКУ СВОЄМУ ДРУЖБАНУ ПОДАРУЄ- тако
показати весь коментар
17.08.2025 18:56 Відповісти
Дєд-пєй таблєткі...
показати весь коментар
17.08.2025 18:57 Відповісти
Ублюдок
показати весь коментар
17.08.2025 18:57 Відповісти
під час першої каденції Дональд Трамп та його адміністрація чітко дотримувались політики невизнання анексії Криму Росією - у тому числі через офіційні заяви, виконавчі накази та законодавчі рішення.
1. «Кримська декларація» Помпео (2018)

Дата: 25 липня 2018 року

Ініціатор: Держсекретар Майк Помпео

Зміст: США підтвердили політику невизнання суверенітету Росії над Кримом, його повітряним простором і територіальними водами. США закликали Росію припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України.


2. Законодавчі акти: «Crimea Annexation Non-recognition Act»

H.R. 463 (115-й Конгрес, 2017-2018)

Визначає політику США: не визнавати анексію Криму - жодне агентство не має діяти чи допомагати таким зусиллям. Президент може скасувати цю норму лише з важливих національних інтересів.

H.R. 596 (116-й Конгрес, 2019-2020) - Ухвалено Палатою представників: аналогічна заборона з політичною позицією США не визнавати анексію, з можливістю президенського запиту на виключення.



3. Виконавчі накази щодо санкцій

EO 13660 (6 березня 2014) - оголошення національного надзвичайного стану у зв'язку з загрозою через дії Росії.

EO 13661, EO 13662, EO 13685 (2014) - розширення сфери санкцій, включаючи заборону операцій з Кримом і його підприємствами.

EO 14065 (2022) - подальше посилення санкцій у контексті визнання невизнання «ЛДНР» та продовження окупації.

Продовження EO 13660 у 2025 році адміністрацією Трампа.

показати весь коментар
17.08.2025 18:20 Відповісти Видалити 1 Посилання

Наталия Гончар

продовження
4. Позиція Держдепу на 3-ту річницю «референдуму» 2017 року

Офіційна заява, що США не визнає ні референдум, ні анексію, підтверджуючи санкції та політичну підтримку України.

ПІДСУМОК

ІнструментДекларація Помпео (2018)

Що зробилФормально підтвердили невизнання анексії

ПосиланнЗаконопроєкт H.R. 463

Заборона визнання анексії, президент може скасувати
показати весь коментар
17.08.2025 18:58 Відповісти
Акти прийняті Конгресом за першого перзидентства Трампа про невизнання анексії Криму були з додатком то можливість їх відкликання президентом .

ось що відповів мені ШІ

Президент має дві лазівки

Waiver (виняток/послаблення) - він може тимчасово припинити дію санкцій або окремих обмежень, якщо обґрунтує, що це «в інтересах нацбезпеки США». Це те, що було в CAATSA.

Виконавчі накази (Executive Orders) - може деталізувати, як саме застосовуються санкції, але не скасувати сам закон.

📌 Отже, коротко:

Скасувати закон - тільки через Конгрес.

Послабити застосування - президент може сам (але в межах, які Конгрес дозволив).

згорнути коме
показати весь коментар
17.08.2025 19:00 Відповісти
Зовсім втрачений назавжди
Я думаю це робить його синок, лякаючі батька оприлюднити діагноз Дональда - деменція.
показати весь коментар
17.08.2025 18:58 Відповісти
США МАЄ віддати ТЕхас Мексиці - це зупинить міграцію. Я розумію це важке рішення і багатьом не сподобається але що уже поробиш
показати весь коментар
17.08.2025 18:58 Відповісти
Штати знаходяться мʼяко кажучи у трохи іншій позиції.
показати весь коментар
17.08.2025 19:11 Відповісти
Тобто США за перекроювання кордонів?
показати весь коментар
17.08.2025 19:20 Відповісти
Техас до того як стати штатом США був міжнародно визнаною, незалежною республікою. Серед країн які визнали його незалежність були Франція, Британія, Нідерланди, Німеччина. Так що порівнянні історично невірне.
показати весь коментар
17.08.2025 19:17 Відповісти
Тоді пропоную, після миру, тренувати представників Аль-Каїди керувати FPV дронами
показати весь коментар
17.08.2025 18:58 Відповісти
Пішов на ***.
показати весь коментар
17.08.2025 18:58 Відповісти
Та зламали його. Ну подумайте сами: яка ще "користувачка Лоран"? Меланка вже знає про це?
показати весь коментар
17.08.2025 19:02 Відповісти
***** кине трампа а заплатимо за цеми
показати весь коментар
17.08.2025 19:03 Відповісти
Діду. Йдіть на ***. Краще втратити землю внаслідок війни, ніж віддати без бою.
показати весь коментар
17.08.2025 19:05 Відповісти
На жаль так. Не віддавати хочуть всі. Захищати тільки не хоче майже ніхто...
показати весь коментар
17.08.2025 19:10 Відповісти
Так дайте нам достаточно оружия, хотя бы для уверенной обороны, почему вы своими недостаточными поставками оставили возможность оркам медленно продвигаться... вопрос риторический
показати весь коментар
17.08.2025 19:08 Відповісти
Психічна атака іде зараз, зі всім трампівським гітлерюгендом. П.С. Сенс давати території, Путін попре знову. Це ж було вже.....
показати весь коментар
17.08.2025 19:08 Відповісти
Ну як тут не згадати прикордонника з острова Зміїнний...
показати весь коментар
17.08.2025 19:11 Відповісти
Трамп не може перемогти *****, тому Трамп хоче перемогти Україну, тому Трамп ВОРОГ.
показати весь коментар
17.08.2025 19:12 Відповісти
👍
показати весь коментар
17.08.2025 19:13 Відповісти
Це вже велич?
показати весь коментар
17.08.2025 19:12 Відповісти
Втратити та не визнавати це одне, а віддати не окуповані території за обіцянки припинити бойові дії це капітуляція.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F Капітуляція - угода під час війни, щодо припинення боротьби і здачі ворожим збройним силам конкретного органу військ, міста або території.
показати весь коментар
17.08.2025 19:15 Відповісти
Америка вірно служить Кремлю! Ти не гордий американець, якщо ще не цілував російський чобіт!
показати весь коментар
17.08.2025 19:16 Відповісти
Зараз вони за кожне село кладуть сотні особового складу. А ти, старий гондон, хочеш, щоб ми найбільш укріплені міста здали просто так? Ні. Хоче твій "друг" решту Донеччини - нехай кладе людей, техніку, гроші, і можливо йому пощастить, а можливо ні.
показати весь коментар
17.08.2025 19:19 Відповісти
Аляску вже віддав, миротворець-обєднавець хєров? На коліна американських солдат перед ху"лом вже поставив.
показати весь коментар
17.08.2025 19:20 Відповісти
Трамп вместе со своим плешивым дружбаном отправятся вслед за русским / рашистким/ корытом! Слава ВСУ ! Слава Украине и только победы над фашисткою ордой !!!
показати весь коментар
17.08.2025 19:22 Відповісти
У травні американці поставили на стіл документ про визнання Криму взамін на мир.
Потім включили задню передачу.

Тепер кажуть віддати Донбас за мир. Завтра включать знову задню передачу.

Американці тестують нашу владу, чи Зе прогнеться.

Трамп об явить, що умиває руки, що це війна Байдена, але дозволить європейцям купувати зброю. Цим і закінчиться.
показати весь коментар
17.08.2025 19:22 Відповісти
Пішов *****
показати весь коментар
17.08.2025 19:22 Відповісти
Цей дурень хоч розуміє що рашиська федорація має найбільшу територію в світі з тупим бідним населенням ,такими заявами тільки заохочуєш агресора ,такий президент це ганьба Америки.
показати весь коментар
17.08.2025 19:23 Відповісти
С какого хера, рыжий гермафродит? Только конченный идиот, на государственном посту, может задвигать такую ахинею. Америке пистец - полное разложение и вонь. США скоро перестанут существовать.
показати весь коментар
17.08.2025 19:24 Відповісти
Трамп *****
показати весь коментар
17.08.2025 19:25 Відповісти
Мюнхен 2
показати весь коментар
17.08.2025 19:25 Відповісти
 
 