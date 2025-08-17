3 014 34
Трамп зробив репост допису про те, що Україна має погодитись на втрату частини територій
Президент США Дональд Трамп перепостив допис про те, що Україна має погодитись на втрату частини територій, інакше згодом може втратити ще більше.
Відповідний допис користувачки з ніком loraine Трамп зробив у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна повинна бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вона втрачатиме!", - йдеться у публікації.
Нагадаємо, що раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна повинна вирішувати питання щодо своїх територій, оскільки це її земля.
Sasha Berbaum
Михайло Иляш
Артем Гурин
⸻1. «Кримська декларація» Помпео (2018)
• Дата: 25 липня 2018 року
• Ініціатор: Держсекретар Майк Помпео
• Зміст: США підтвердили політику невизнання суверенітету Росії над Кримом, його повітряним простором і територіальними водами. США закликали Росію припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України.
⸻
2. Законодавчі акти: «Crimea Annexation Non-recognition Act»
• H.R. 463 (115-й Конгрес, 2017-2018)
Визначає політику США: не визнавати анексію Криму - жодне агентство не має діяти чи допомагати таким зусиллям. Президент може скасувати цю норму лише з важливих національних інтересів.
• H.R. 596 (116-й Конгрес, 2019-2020) - Ухвалено Палатою представників: аналогічна заборона з політичною позицією США не визнавати анексію, з можливістю президенського запиту на виключення.
⸻
3. Виконавчі накази щодо санкцій
• EO 13660 (6 березня 2014) - оголошення національного надзвичайного стану у зв'язку з загрозою через дії Росії.
• EO 13661, EO 13662, EO 13685 (2014) - розширення сфери санкцій, включаючи заборону операцій з Кримом і його підприємствами.
• EO 14065 (2022) - подальше посилення санкцій у контексті визнання невизнання «ЛДНР» та продовження окупації.
• Продовження EO 13660 у 2025 році адміністрацією Трампа.
Наталия Гончар
продовження
4. Позиція Держдепу на 3-ту річницю «референдуму» 2017 року
Офіційна заява, що США не визнає ні референдум, ні анексію, підтверджуючи санкції та політичну підтримку України.
ПІДСУМОК
ІнструментДекларація Помпео (2018)
Що зробилФормально підтвердили невизнання анексії
ПосиланнЗаконопроєкт H.R. 463
Заборона визнання анексії, президент може скасувати
ось що відповів мені ШІ
Президент має дві лазівки
Waiver (виняток/послаблення) - він може тимчасово припинити дію санкцій або окремих обмежень, якщо обґрунтує, що це «в інтересах нацбезпеки США». Це те, що було в CAATSA.
Виконавчі накази (Executive Orders) - може деталізувати, як саме застосовуються санкції, але не скасувати сам закон.
📌 Отже, коротко:
Скасувати закон - тільки через Конгрес.
Послабити застосування - президент може сам (але в межах, які Конгрес дозволив).
Я думаю це робить його синок, лякаючі батька оприлюднити діагноз Дональда - деменція.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F Капітуляція - угода під час війни, щодо припинення боротьби і здачі ворожим збройним силам конкретного органу військ, міста або території.
Потім включили задню передачу.
Тепер кажуть віддати Донбас за мир. Завтра включать знову задню передачу.
Американці тестують нашу владу, чи Зе прогнеться.
Трамп об явить, що умиває руки, що це війна Байдена, але дозволить європейцям купувати зброю. Цим і закінчиться.