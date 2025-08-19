РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10954 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Зеленского Территориальные уступки
3 038 20

Украина не должна отдавать Донбасс России, - Мерц

Мерц о территориальных уступках

Требования России относительно территориальных уступок со стороны Украины недопустимы. Это как если бы от США требовали отдать штат Флорида.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц подчеркнул, что навязывать Украине территориальные уступки нельзя.

"Требование России, чтобы Украина вывела войска с Донбасса, можно сравнить с требованием к США отдать, скажем, Флориду", - отметил политик.

И подчеркнул, что такое было бы недопустимо для суверенного государства.

Мерц подчеркнул, что сейчас - решающее время для Украины. Он приветствовал заявления Трампа о гарантиях безопасности и призвал присоединяться к ним всю Европу. "Мои ожидания сегодня не просто оправдались, а были превышены", - заявил политик.

Германский канцлер вспомнил и о разговоре Трампа с Путиным, в ходе которого политики упоминали о вероятности двусторонней встречи Украины и России на уровне лидеров. "Любой подобный саммит должен быть тщательно подготовлен", - отметил Мерц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа не поддержит мир, который будет означать капитуляцию Украины, - Матернова

Автор: 

Украина (45080) Фридрих Мерц (211)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Якби в Україні було достатньо далекобійної зброї у вигляді крилатих і балістичних ракет, кацапи б самі вили про перепир'я, як це сталося у Чорному морі, коли отримали пізди.
показать весь комментарий
19.08.2025 06:58 Ответить
+11
Спасибі німцям, сказали так, що навіть можливо і донні стало зрозуміло.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:10 Ответить
+8
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд та позицію-респект...
показать весь комментарий
19.08.2025 07:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Амінь!
показать весь комментарий
19.08.2025 06:53 Ответить
Спасибі німцям, сказали так, що навіть можливо і донні стало зрозуміло.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:10 Ответить
Рудий Донні - старий пирдун і маразматик, він не памятає, шо вчора говорив.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:32 Ответить
Сказали так, що про уже захоплену територію справа не йде.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:32 Ответить
Якби в Україні було достатньо далекобійної зброї у вигляді крилатих і балістичних ракет, кацапи б самі вили про перепир'я, як це сталося у Чорному морі, коли отримали пізди.
показать весь комментарий
19.08.2025 06:58 Ответить
Боюсь, ні. Девіз цих тварєй - усрусь, але не покорюсь. Почали б ядеркою лякати.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:34 Ответить
Пока що ти ядерною лякаешь . Так , троле ?
ШОТОТУТНЕТАК

Реєстрація: 04.04.2025
показать весь комментарий
19.08.2025 08:02 Ответить
при Байдені кацапи і так вили про перемир'я і переговори якщо згадаймо. А як тільки до влади прийшов Тампон так у ***** зразу всі справи пішли добре
показать весь комментарий
19.08.2025 09:14 Ответить
Осмілююся запитати а якщо Орбан, Фіцо, Вучич будуть проти надання нам гарантій безпеки, то як тоді буде діяти ЄС?
показать весь комментарий
19.08.2025 07:00 Ответить
Орбан, Фіцо, курсом крейсера москва, а Вучич?
показать весь комментарий
19.08.2025 07:11 Ответить
Мені здається, що у них у сіх синдром Калими - генетический страх і звичка слухатись КГБ .
вони усі вирослі в совкових країнах і у владу прийшли після розвалу соцлагеря.
Девушку можно вивезти з « деревні», але « деревню» ніззя вивести з девушки
показать весь комментарий
19.08.2025 08:08 Ответить
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд та позицію-респект...
показать весь комментарий
19.08.2025 07:14 Ответить
Браво, пан Мерц !!!
Німеччина наразі є найбільшим постачальником зброї для України і найбільшой фінансової допомоги. На відміну від старого пардуна і маразматика Трампидла, начальника Білого дурдому.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:30 Ответить
Поэтому они скрывают сколько передали оружия Украине? В кацапских сводках фигурирует только американское и старое совковое оружие. Преимущественно совковое. Похоже в Украине его бездонные склады.
показать весь комментарий
19.08.2025 08:13 Ответить
Дякуємо , пане Мерц
показать весь комментарий
19.08.2025 08:00 Ответить
Відчувається, що в нього замало досвіду в геополитиці, звичайно так намагаються не висловлюватися. Бо може бути реакція "Щооо?! Руки геть від Флориди!" , офіційний демарш та виклик посла для надання пояснень, щодо заяви яка порушує питання територіальної цілісності США. Це ж не Україна.
показать весь комментарий
19.08.2025 08:02 Ответить
Та припинить ви ці ВІЗАНТІЙСЬКІ ПОВАДКИ 😀
Нові політики відкрито почали виражати свої погляди на політичну сітуацію у світі. Це нове у політики.
Німмечина після Меркель починає приходити в себе- це велика мощна країна .
показать весь комментарий
19.08.2025 08:13 Ответить
Але насправді "великою мощною" Німеччина стане, коли витягне з архівів папери "фізика Рунге" і швиденько зробить кілька ядерних боєголовок. От тоді "АдҐ" розгуляється...
показать весь комментарий
19.08.2025 08:39 Ответить
Брити допомогли Пакистану зробити ЯО, ось і німцям допоможуть
показать весь комментарий
19.08.2025 08:44 Ответить
Хоч хтось каже правду. Дякуємо!
показать весь комментарий
19.08.2025 08:40 Ответить
 
 