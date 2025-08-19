Украина не должна отдавать Донбасс России, - Мерц

Требования России относительно территориальных уступок со стороны Украины недопустимы. Это как если бы от США требовали отдать штат Флорида.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц подчеркнул, что навязывать Украине территориальные уступки нельзя.

"Требование России, чтобы Украина вывела войска с Донбасса, можно сравнить с требованием к США отдать, скажем, Флориду", - отметил политик.

И подчеркнул, что такое было бы недопустимо для суверенного государства.

Мерц подчеркнул, что сейчас - решающее время для Украины. Он приветствовал заявления Трампа о гарантиях безопасности и призвал присоединяться к ним всю Европу. "Мои ожидания сегодня не просто оправдались, а были превышены", - заявил политик.

Германский канцлер вспомнил и о разговоре Трампа с Путиным, в ходе которого политики упоминали о вероятности двусторонней встречи Украины и России на уровне лидеров. "Любой подобный саммит должен быть тщательно подготовлен", - отметил Мерц.

