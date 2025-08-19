Без "поваги до безпеки РФ" та "прав росіян в Україні" про довгострокові домовленості не може бути й мови, - Лавров

Росія нібито не відмовляється ні від двосторонніх, ні від тристоронніх зустрічей щодо "українського врегулювання", проте вимагає "поваги до безпеки Росії" та "прав росіян в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров

"Росія не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання - ні від двосторонніх, ні від тристоронніх", - заявив Лавров

Водночас він наголосив, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати дуже ретельно.

Крім того, Лавров додав, що без "поваги до безпеки Росії та повною мірою прав росіян в Україні" про жодні довгострокові домовленості не може бути й мови.

