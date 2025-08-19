УКР
Припинення вогню між Україною та РФ
4 342 49

Без "поваги до безпеки РФ" та "прав росіян в Україні" про довгострокові домовленості не може бути й мови, - Лавров

Лавров про довгострокові домовленості

Росія нібито не відмовляється ні від двосторонніх, ні від тристоронніх зустрічей щодо "українського врегулювання", проте вимагає "поваги до безпеки Росії" та "прав росіян в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров

"Росія не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання - ні від двосторонніх, ні від тристоронніх", - заявив Лавров

Водночас він наголосив, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати дуже ретельно.

Крім того, Лавров додав, що без "поваги до безпеки Росії та повною мірою прав росіян в Україні" про жодні довгострокові домовленості не може бути й мови.

Автор: 

Топ коментарі
+24
В Україні немає росіян. Є громадяни України
показати весь коментар
19.08.2025 13:37 Відповісти
+15
Конячій голові слова не давали, йди в своє стійло!
показати весь коментар
19.08.2025 13:36 Відповісти
+11
Поки ви до нас не полізли, ваші безпеці нічого не загрожувало.
показати весь коментар
19.08.2025 13:38 Відповісти
А є в Україні росіяни? Хай влада проведе опитування і тикнуть кацапню , що їх в Україні не має, а є тільки говяжеязичні.
показати весь коментар
19.08.2025 13:36 Відповісти
А є в росії Українські школи?
Жодної.
Відповідь має бути симетричною, а не займатися за державні кошти соцопитуванням про росіян.
показати весь коментар
19.08.2025 14:07 Відповісти
Та він умисне накидує, щоб ми тут чубилися. Це взагалі не його юрисдикція, отак й треба відповідати, хай займається справами в себе на ************. Але ж ніт: він щось п?кнув, якусь маячню - і вже ми побігли робити опитування та щось доводити. А може, ми йому нічего нє должньі?
показати весь коментар
19.08.2025 14:09 Відповісти
знов каняка цинічно винув цю шмердючу ширму з нафталіну

...зайвохромосомні в Україні волають про якійсь особливі права?
пу вже довів як він захищає ...бомби і ракети падають на голови усіх...

нехай опікується нац меншими у свєй ерефії...

каняка на пару з пу такі людинолюби... покадить світовому товариству, як расєя захищає коренне населення Крима - кримських татар, які животіють на своєй землі наче заручники

В державі Україна є титульна нація і держ.мова, після всього, що расиянє заподіяли в Україні... то обов'язковою до вивчення стала англійська і єдине бажання кожного громадянина України - це відгородитися від параши стіной і рвом з крокодилами.
показати весь коментар
19.08.2025 14:12 Відповісти
рашка не йде до рук - поки Китай не цикне - будуть дуркувати
показати весь коментар
19.08.2025 13:37 Відповісти
А в Україні є росіяни? Ну, крімтого скота шо приперся до нас окупантами.
В Україні нема росіян є громадяни України. Завсім кепский дідудан, пора на відпочинок, до Кобзона.
показати весь коментар
19.08.2025 13:38 Відповісти
Хай "рассєянє" не їдуть в Україну - і їх права ніхто не порушуватиме, і не треба буде нікого "защищать"...
Там все простіше - класика "дедушки Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать..."
показати весь коментар
19.08.2025 13:53 Відповісти
А де ти бачив расєян в Україні? Є російськомовні українці на Донбасі, яких ви, тварюки, кожної доби вбиваєте і залишаєте там руїни. Краще опікуйся правами українців на раzєє. Вашій безпеці нічого не загрожувало, ви приперлися захопити Україну, вам все своєї землі мало, щоб ви нею подавилися, сволота брехлива!!!
показати весь коментар
19.08.2025 13:49 Відповісти
В Україні немає рабсєян, рамси пАпутал, кінь педальний??)
показати весь коментар
19.08.2025 13:38 Відповісти
Яка повага може бути до козломордих які звали ***** на землю України?!
показати весь коментар
19.08.2025 13:38 Відповісти
Коли росіянці отримають візу на територію України, тоді і розглянемо питання взаємоповаги.
показати весь коментар
19.08.2025 13:39 Відповісти
мільйону мертвих росіян вже ніякі права не потрібні
показати весь коментар
19.08.2025 13:39 Відповісти
А яка безпека українців на окупованих теріторіях ?

Це лайно з мордою кобили не хоче розповісти
показати весь коментар
19.08.2025 13:39 Відповісти
Агов,руськоязичні,то вас лошадка руськими назвав?
показати весь коментар
19.08.2025 13:39 Відповісти
Те россияне которые находятся в Украине имеют или права согласно Женевской конвенции, либо их уже соблюдение их прав не интересует. Все остальные россияне на территории Украины временно в две первые категории не входят.
показати весь коментар
19.08.2025 13:40 Відповісти
Чуєш Кінь.... Скільки людей ви Вбили заради цього тупого.. - прав росіян..??
Українців та багато інших націй і росіян теж.
Ешафот по тобі плаче вместе з твоїм конюхом
показати весь коментар
19.08.2025 13:40 Відповісти
вже вбито 1 млн росіян. і ввезено 50 млн муслімів
то на кого по фак там працює хпутен
показати весь коментар
19.08.2025 14:00 Відповісти
Потрібно провести референдум з питанням: "чи вважаєте себе росіянином" і питання лаврушки буде закритим.
показати весь коментар
19.08.2025 13:42 Відповісти
Мерзото арм'яно-хабадська, які расєянє є ще в Україні, іди на ***** свого уродище ти!
показати весь коментар
19.08.2025 13:42 Відповісти
Дебил, в Украине НЕТ рюских, в Украине УКРАИНЦЫ а рюские в Украине гниют по полям и посадкам, некоторые в тюрьмах, других НЕТ.
показати весь коментар
19.08.2025 13:43 Відповісти
скольких ты, старый осел уже убил, заставил бежать русских в Украине???
показати весь коментар
19.08.2025 13:44 Відповісти
опять розп'яли мальчика в трусіках рускогаварящего
показати весь коментар
19.08.2025 13:44 Відповісти
Накуй пішла,кляча.
показати весь коментар
19.08.2025 13:46 Відповісти
Ем... ну, про повагу до кацапстану ми пропустимо. А що цьому організму не подобається в питання прав "расіян" в Україні? У нас ціла структура дбає про їх права. І нехай не сумнівається, ця структура ретельно опрацьовує кожну заявку "расіяніна", який зараз знаходиться в Україні. Кожен день опрацьовується біля 1 тисячі заявок. У багатьох випадках наявні фото та відеозвітність опрацювання цих заявок. Якщо їх передивитися, всі "расєяне" які отримали послуги від ЗСУ повністю задоволені. Жодної скарги від цих "расіян" не надходило і з 100% впевненістюможна сказати, що вже більше не надійде. Вся Україна працює над тим, щоб збільшити пропускту спроможність в отриманні цих послуг. Так в чому ж проблема?
показати весь коментар
19.08.2025 13:47 Відповісти
Допоки буде існувати незалежна Україна-доти буде генеруватися подібна маячня всілякими кацапськими уй@бками типу коняки. Тільки ліквідація утворення на призвісько "рф" вирішить проблему.
показати весь коментар
19.08.2025 13:54 Відповісти
Смерть коняки від передозування лаврових листів все ближче.
показати весь коментар
19.08.2025 13:48 Відповісти
Краще б переймася "правами расєян" у самому рашастані...
показати весь коментар
19.08.2025 13:49 Відповісти
Щоразу, коли чую про захист прав "русских" в Україні, згадую Маріупольський драмтеатр...
показати весь коментар
19.08.2025 13:50 Відповісти
В стойло, сивий мерин!
показати весь коментар
19.08.2025 13:53 Відповісти
А на расеи є права українців?
показати весь коментар
19.08.2025 13:55 Відповісти
От коняка правильно підказав - нема росіян - нема проблеми, а отяк їх немає в Україні, то вже інша справа...
показати весь коментар
19.08.2025 13:58 Відповісти
Кроме того, Лавров добавил, что без "уважения к безопасности России...

А уважение, его ж ни в килограммах, ни в литрах не измеришь, поэтому всегда можно сказать, что уважения недостаточно и снова на танке подъехать.
показати весь коментар
19.08.2025 13:58 Відповісти
Лавров же сам ніяк не рюський тому все що верхівка рф творить це заміщення рюських на муслімів
показати весь коментар
19.08.2025 14:02 Відповісти
дайте йому вівса , воно марить
показати весь коментар
19.08.2025 13:59 Відповісти
На вашу вонючую нацистскую россию никто не нападал.
показати весь коментар
19.08.2025 14:06 Відповісти
Андрофаги, про яку безпеку для вас монголоїдів може бути, тільки давити вас як щурів !!!!!
показати весь коментар
19.08.2025 14:06 Відповісти
Ти баран ти хоч знаєш що означає слово повага ушльопок
показати весь коментар
19.08.2025 14:07 Відповісти
Росії потрібно понад 4 роки, аби повністю окупувати чотири області України. За цей час вона, за приблизними оцінками, втратить ще до 2 млн військових
Про це повідомила британська розвдка.
https://www.youtube.com/watch?v=xx-sKbTvn0Q
показати весь коментар
19.08.2025 14:12 Відповісти
Конь поехал крышей и уже давно пребывает в совке, этому доказательство -его майка с соответствующей надписью под фуфаечкой.
показати весь коментар
19.08.2025 14:14 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 14:21 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/28853 Невзоров:
"Лавров внезапно сделал важное заявление (скрін за ссиллю). Оказывается россия не ставила целью ПРОСТО захватить территории Украины, но стремилась еще и защитить мирно проживающих в Украине русских.
Из его слов явствует что россия «стремилась», но не получилось.
Цель захватить была!, хоть и не «просто».
Хотя теперь все эти слова уже не имеют никакого значения.
Кстати, почему этим «беззащитным» русским не предложили перебраться с Украины в Челябинск или Москву?
Денег потраченных на уничтожение Украины хватило бы на бесплатное переселение всех желающих в дворцы с удобствами".
показати весь коментар
19.08.2025 14:26 Відповісти
Нема питань, будемо поважати, але не всіх, а лише кожного двохсотого
показати весь коментар
19.08.2025 14:30 Відповісти
 
 