Без "поваги до безпеки РФ" та "прав росіян в Україні" про довгострокові домовленості не може бути й мови, - Лавров
Росія нібито не відмовляється ні від двосторонніх, ні від тристоронніх зустрічей щодо "українського врегулювання", проте вимагає "поваги до безпеки Росії" та "прав росіян в Україні".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров
"Росія не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання - ні від двосторонніх, ні від тристоронніх", - заявив Лавров
Водночас він наголосив, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати дуже ретельно.
Крім того, Лавров додав, що без "поваги до безпеки Росії та повною мірою прав росіян в Україні" про жодні довгострокові домовленості не може бути й мови.
