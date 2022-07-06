Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але не такі, як в НАТО, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що федеральний уряд поки не може конкретизувати гарантії безпеки, які готовий надати Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, гарантії потрібні обговорюватись із союзниками в Північноатлантичному Альянсі.
Водночас, продовжив канцлер, Німеччина дотримується наданої раніше обіцянки долучитися до гарантій безпеки України, але про автоматичну військову допомогу в разі нападу не йдеться.
Шольц зазначив, що конкретні гарантії наразі обговорюються з країнами-партнерами й Україною, але, очевидно, що вони не можуть бути "такими, які відповідають статті 5 Вашингтонського договору".
Канцлер лише додав, що гарантії безпеки України мають бути "пристосовані до конкретної ситуації" і, приміром, передбачати "високоефективні санкції" проти Росії.
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і наступних ?
Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.
Не німці нам презЕдента вибирали.
бреше как дєвочка
Це ж яку він травму наніс ніжним душам?
Це вся потужна промова, в півтора абзаца, чи для масовості варто прочитати ще й потужну промову БЮТівця Толочка?
Через чергове порушення Конституції Зеленським, країна цілий рік має чекати можливості подати заявку на членство в НАТО. Те, як Зеленський бикує з НАТО може бути вигідним тільки *****.
Ці "гарантії" повна ПРОФАНАЦІЯ!
Тому, що вони не можуть порушувати договорів НАТО і бути вищі за них.
Тільки вступ до НАТО!
Україна вже погодилась на фінляндизацію!
гарантіямичи Бубочкина? Це Бубочка, як і бандюкович, намагається кацапам догодити.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в переговорном процессе с Россией готова обсуждать "гарантии безопасности и нейтралитет".
Об этом он заявил в интервью российским СМИ, текст которого опубликовала https://meduza.io/ Meduza .
"Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт…Он глубоко проработан , но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и так далее ", - сказал Зеленский.
НАТО и только НАТО - это и есть самая настоящая гарантия безопасности от дикой лапотной орды.
А німцям нема ні віри, ні поваги. Ото вам і результат довгого кровозмішування з орками. Плюс є дуже стрьомна інформація про бажання мордору, китаю та німеччини створити економічний союз, і про переговорний процес з цього приводу, який ведеться і в ці дні...
А свои хотелки пусть паРаша себе в жопу засунет, уже расклад другой.
Зеленського і Колукавого.
так як вони приймають рішення то точно рашисти з 200тис. армією вже б в Берліні були поки вони соплі б жували.
Что опять готовы Украине дать гарантии? так це - ж вже було, коли Украина сгідно Будапештського меморандума відмовилась від третього ядерного потенціалу в Світі в обмін на гарантії. Ви с початку з тими гарантіями розрахуйтесь а потім нві давайте.
Большинство опрошенных немцев (47%) поддерживают такую идеюhttps://www.n-tv.de/politik/Russland-Ukraine-Krieg-Mehrheit-der-Deutschen-haelt-Bundesregierung-fuer-konzeptlos-article23443407.html
Які гарантії, окрім військових можуть бути!!??
Глибоче-е-е-езна стурбованість!??
Са-а-амий рішучий протест?
Навіщо тоді це говорити.
Парадигма контролю аж ніяк і близько не важливіша за щомісячні валізи з мордорськими нафтодоларами. Це як з глобальним потеплінням, всі знають що проблема існує, але всім *****, бо щоб вирішувать проблему, треба спочатку відрізать величезний шматок від своїх прибутків і статків, а потім ще багато величезних шматків на перехід виробництва на зелену енергію. А відрізати шматки 0,5% жируючого населення землі не хоче і не буде, тому, шановні, вигрібайтесь як хочете. Те ж саме і з мордором. Можна вирішувати проблему, але це потребує значних фінансових втрат. А можна просто положить на проблему йух і жити 1 днем, не думаючи про майбутнє, а там воно якось само.