Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але не такі, як в НАТО, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що федеральний уряд поки не може конкретизувати гарантії безпеки, які готовий надати Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, гарантії потрібні обговорюватись із союзниками в Північноатлантичному Альянсі.

Водночас, продовжив канцлер, Німеччина дотримується наданої раніше обіцянки долучитися до гарантій безпеки України, але про автоматичну військову допомогу в разі нападу не йдеться.

Шольц зазначив, що конкретні гарантії наразі обговорюються з країнами-партнерами й Україною, але, очевидно, що вони не можуть бути "такими, які відповідають статті 5 Вашингтонського договору".

Канцлер лише додав, що гарантії безпеки України мають бути "пристосовані до конкретної ситуації" і, приміром, передбачати "високоефективні санкції" проти Росії.

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