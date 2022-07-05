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Новини
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Макрон і Шольц обговорили війну в Україні та енергобезпеку ЄС

макрон,шольц

Темами зустрічі канцлера ФРН Олафа Шольца і президента Франції Емманюеля Макрона в Парижі стали енергетична незалежність Європи, проблеми оборони і стратегічні ресурси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW,  про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Війна в Україні та подальші заходи на підтримку Києва стали важливими темами розмови між канцлером ФРН Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном під час зустрічі лідерів двох європейських країн у Парижі в понеділок, 4 липня.

Як повідомляє пресслужба, у розмові Шольца та Макрона було порушено, зокрема, питання щодо вжиття заходів на шляху до досягнення енергетичної незалежності Європи, проблеми оборони та стратегічних ресурсів. Окрім того, політики обговорили організацію наступної зустрічі ради міністрів ФРН і Франції.

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"Дуже дякую за запрошення, дорогий Емманюелю Макроне", - написав канцлер ФРН французькою мовою у своєму мікроблозі на Twitter. "Чи то зустріч G7 в Ельмау, чи то саміт НАТО, чи Париж - добре, що ми продовжуємо обмінюватися думками щодо багатьох важливих тем сучасності", - додав він.

Ця зустріч Емманюеля Макрона та Олафа Шольца в Парижі - другий офіційний захід такого роду у французькій столиці з часу вступу Олафа Шольца на посаду канцлера ФРН у грудні 2021 року.

Також читайте: Німеччина і Франція не вимагатимуть поступок від України у переговорах з Росією, - Макрон

Автор: 

Париж (214) Макрон Емманюель (1447) Шольц Олаф (1134)


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Франція стала найбільшим покупцем кацапської нафти та газу,ці жабоїди говорять одне,а роблять зовсім інше.
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05.07.2022 15:03 Відповісти
Ну, вот и поговорили два под/уйловника.
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05.07.2022 15:09 Відповісти
на самом деле встречи Шольца с Макроном носят характер соперничества-кто теперь из них является "ведущей шестепёнкой" в ЕС.раньше блатовала германия.а Франция была "на подхвате".С уходом Меркель,позиция слабого Шольца ослабила позицию германии и Макрон "подхватил пас".Макрону удалось оторвать Францию от энергозависимости от Германии,что совсем оставило Германию в стороне от влияния на ЕС с помощью российского газа.Шолтьца стали не только критиковать в самой Германии,но оппозиция готова создать следствие,почему германия оказалась в полной зависимости от россии.А Шолц как раз из той команды.которая при разных канцлерах продолжала энергозависимость от россии.Шольц теперь сам пытается "стать полезным" Макрону и поэтому стал согласовывать политику с ним.Но,похоже,Макрон "любит скушать торт в одиночку".Шольц отчаянно торгуется,спасая свою карьеру..
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05.07.2022 15:15 Відповісти
Так и войдут в историю как две шлюхи-*********!
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05.07.2022 15:18 Відповісти
Княжество Монако и Лихтенштейн подали заявку в НАТО... мабуть бояцця кремлевских шакалов путлера
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05.07.2022 15:28 Відповісти
щас макрон снова сольёт подробную запись разговора ))
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05.07.2022 15:34 Відповісти
 
 