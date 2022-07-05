Макрон і Шольц обговорили війну в Україні та енергобезпеку ЄС

Темами зустрічі канцлера ФРН Олафа Шольца і президента Франції Емманюеля Макрона в Парижі стали енергетична незалежність Європи, проблеми оборони і стратегічні ресурси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Війна в Україні та подальші заходи на підтримку Києва стали важливими темами розмови між канцлером ФРН Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном під час зустрічі лідерів двох європейських країн у Парижі в понеділок, 4 липня.

Як повідомляє пресслужба, у розмові Шольца та Макрона було порушено, зокрема, питання щодо вжиття заходів на шляху до досягнення енергетичної незалежності Європи, проблеми оборони та стратегічних ресурсів. Окрім того, політики обговорили організацію наступної зустрічі ради міністрів ФРН і Франції.

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"Дуже дякую за запрошення, дорогий Емманюелю Макроне", - написав канцлер ФРН французькою мовою у своєму мікроблозі на Twitter. "Чи то зустріч G7 в Ельмау, чи то саміт НАТО, чи Париж - добре, що ми продовжуємо обмінюватися думками щодо багатьох важливих тем сучасності", - додав він.

Ця зустріч Емманюеля Макрона та Олафа Шольца в Парижі - другий офіційний захід такого роду у французькій столиці з часу вступу Олафа Шольца на посаду канцлера ФРН у грудні 2021 року.

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