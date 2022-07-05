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Макрон и Шольц обсудили войну в Украине и энергобезопасность ЕС

макрон,шольц

Темами встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже стали энергетическая независимость Европы, проблемы обороны и стратегические ресурсы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Война в Украине и последующие меры в поддержку Киева стали важными темами разговора между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время встречи лидеров двух европейских стран в Париже в понедельник, 4 июля.

Как сообщает прессслужба, в разговоре Шольца и Макрона был поднят, в частности, вопрос о принятии мер на пути к достижению энергетической независимости Европы, проблем обороны и стратегических ресурсов. Кроме того, политики обсудили организацию следующей встречи совета министров ФРГ и Франции.

Читайте: В Елисейском дворце началась встреча Зеленского с Макроном, - Офис Президента

"Большое спасибо за приглашение, дорогой Эмманюэль Макрон", - написал канцлер ФРГ на французском языке в своем микроблоге на Twitter. "То ли встреча G7 в Эльмау, то ли саммит НАТО, то ли Париж - хорошо, что мы продолжаем обмениваться мнениями по многим важным темам современности", - добавил он.

Эта встреча Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца в Париже – второе официальное мероприятие такого рода во французской столице с момента вступления Олафа Шольца на должность канцлера ФРГ в декабре 2021 года.

Также читайте: Мы предоставляем Украине современное оружие, поэтому скорость поставок не такая быстрая, - Шольц

Париж (415) Макрон (1293) Шольц Олаф (904)


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Франція стала найбільшим покупцем кацапської нафти та газу,ці жабоїди говорять одне,а роблять зовсім інше.
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05.07.2022 15:03 Ответить
Ну, вот и поговорили два под/уйловника.
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05.07.2022 15:09 Ответить
на самом деле встречи Шольца с Макроном носят характер соперничества-кто теперь из них является "ведущей шестепёнкой" в ЕС.раньше блатовала германия.а Франция была "на подхвате".С уходом Меркель,позиция слабого Шольца ослабила позицию германии и Макрон "подхватил пас".Макрону удалось оторвать Францию от энергозависимости от Германии,что совсем оставило Германию в стороне от влияния на ЕС с помощью российского газа.Шолтьца стали не только критиковать в самой Германии,но оппозиция готова создать следствие,почему германия оказалась в полной зависимости от россии.А Шолц как раз из той команды.которая при разных канцлерах продолжала энергозависимость от россии.Шольц теперь сам пытается "стать полезным" Макрону и поэтому стал согласовывать политику с ним.Но,похоже,Макрон "любит скушать торт в одиночку".Шольц отчаянно торгуется,спасая свою карьеру..
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05.07.2022 15:15 Ответить
Так и войдут в историю как две шлюхи-*********!
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05.07.2022 15:18 Ответить
Княжество Монако и Лихтенштейн подали заявку в НАТО... мабуть бояцця кремлевских шакалов путлера
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05.07.2022 15:28 Ответить
щас макрон снова сольёт подробную запись разговора ))
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05.07.2022 15:34 Ответить
 
 