Макрон и Шольц обсудили войну в Украине и энергобезопасность ЕС

Темами встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже стали энергетическая независимость Европы, проблемы обороны и стратегические ресурсы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Война в Украине и последующие меры в поддержку Киева стали важными темами разговора между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время встречи лидеров двух европейских стран в Париже в понедельник, 4 июля.

Как сообщает прессслужба, в разговоре Шольца и Макрона был поднят, в частности, вопрос о принятии мер на пути к достижению энергетической независимости Европы, проблем обороны и стратегических ресурсов. Кроме того, политики обсудили организацию следующей встречи совета министров ФРГ и Франции.

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"Большое спасибо за приглашение, дорогой Эмманюэль Макрон", - написал канцлер ФРГ на французском языке в своем микроблоге на Twitter. "То ли встреча G7 в Эльмау, то ли саммит НАТО, то ли Париж - хорошо, что мы продолжаем обмениваться мнениями по многим важным темам современности", - добавил он.

Эта встреча Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца в Париже – второе официальное мероприятие такого рода во французской столице с момента вступления Олафа Шольца на должность канцлера ФРГ в декабре 2021 года.

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