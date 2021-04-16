В Елисейском дворце началась встреча Зеленского с Макроном, - Офис Президента
В настоящее время в Париже началась началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в формате один на один", - подчеркивается в сообщении.
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ну от когда не прет тогда не прет...
Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу (с)
https://images.cnscdn.com/images/9/3/1/7/9317362f518768e4b386f03073d15d45/original.jpgКак передает https://censor.net/, об этом написал https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2945207342158500&set=a.229806947031900&type=3 в Фейсбуке экс-нардеп Андрей Левус.
"Еще две недели назад и я лично, и Движение Сопротивления Капитуляции сообщали о том, что Украина является объектом специальной операции по принуждению к кластерной капитуляции. Новый план авторства Макрона и Меркель был направлен Путину. Он был опубликован в российской газете "Коммерсант" . Андрей Ермак фактически подтвердил его правдивость в интервью "Интерфаксу"
Детали:
https://censor.net/ru/news/3260117/ukrainu_prinujdayut_k_kapitulyatsii_predlagayut_soglasovat_s_ordlo_zakony_o_vyborah_narodnoyi_militsii
Це паскуди, генетично закладені. І. на нашу біду - Зеленський і НЕукраїнець, і НЕхристиянин, у нього немає Національної Гідності Українця. Він у в Україні і у Франції - на гастролях...