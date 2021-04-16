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В Елисейском дворце началась встреча Зеленского с Макроном, - Офис Президента

В Елисейском дворце началась встреча Зеленского с Макроном, - Офис Президента

В настоящее время в Париже началась началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в формате один на один", - подчеркивается в сообщении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20883) Париж (421) переговоры (5073) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+13
Дожили... все надеются что президент не продаст страну....
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16.04.2021 14:55 Ответить
+12
Ничего хорошего не будет от встречи двух слизняков.
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16.04.2021 14:53 Ответить
+9
Вова, помни, - НИ КАПЛИ УКРАИНСКОЙ ВОДЫ в оккупированный московитами Крым.
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16.04.2021 14:49 Ответить
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может обойдется все таки...
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16.04.2021 14:46 Ответить
нет, ящик пандоры открыт зебилами.
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16.04.2021 14:53 Ответить
т.е. лабух таки решительно настроен шо нибудь слабать из раннего?
ну от когда не прет тогда не прет...
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16.04.2021 14:59 Ответить
Дожили... все надеются что президент не продаст страну....
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16.04.2021 14:55 Ответить
У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6727
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16.04.2021 14:59 Ответить
У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4290
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16.04.2021 16:52 Ответить
потому ж и волнуемся - сожрет мальца и рот не вытрет....
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16.04.2021 16:56 Ответить
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16.04.2021 17:00 Ответить
Музыки не слышно?
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16.04.2021 14:47 Ответить
Фортепиано?
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16.04.2021 14:49 Ответить
Пианино. Ода "К радости". Соло В.А. Зеленский.
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16.04.2021 14:50 Ответить
Надеюсь, не флейта...😀
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16.04.2021 14:52 Ответить
Из танцев про лебедей.
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16.04.2021 14:53 Ответить
У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 7172
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16.04.2021 16:47 Ответить
Надеюсь пара-тройка пожарных машин дежурят у дворца? А то как-то жалко дворец
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16.04.2021 14:48 Ответить
Вова, помни, - НИ КАПЛИ УКРАИНСКОЙ ВОДЫ в оккупированный московитами Крым.
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16.04.2021 14:49 Ответить
так у вовы там квартира - как же без воды?
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16.04.2021 14:53 Ответить
А шо, в канистре уже низяяя провозить?
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16.04.2021 15:30 Ответить
Стучите в барабаны! Звоните в колокола! Антимидас приехал!

Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу (с)

У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 603
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16.04.2021 14:52 Ответить
У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 2551У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6718
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16.04.2021 14:54 Ответить
Добре, що хоч не Нотр-Дам
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16.04.2021 16:48 Ответить
Ничего хорошего не будет от встречи двух слизняков.
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16.04.2021 14:53 Ответить
а що?. чим не досягнення?. зе до 19-го про такі підмостоки навіть не мріяв..
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16.04.2021 14:53 Ответить
Що привіз Бідося французам цього разу, повінь, посуху чи знов таки пожежу?
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16.04.2021 14:53 Ответить
слобожанский минет...
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16.04.2021 15:39 Ответить
Сбылась мечта преЗЕрватива: теперь он сиграет на рояле без рук в самом елисейском дворце
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16.04.2021 15:03 Ответить
Все будет хорошо. Макрон предложит военную помощь, предложит ввести свои войска в Украину, введет новые санкции протии агрессора, оккупанта России, убедит не строить СП2, осудит Путина. Не станет убеждать Зеленского сдавать национальные интересы Украины, продать Украину, вообще подставит плечо друга
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16.04.2021 15:14 Ответить
А Зеленский не забыл взять с собой в Париж костюм Наполеона?
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16.04.2021 15:26 Ответить
Рояль еле втащили...Макрон чесал репу...
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16.04.2021 15:38 Ответить
ППП--------ПОСИДЕЛИ ПОП...ЛИ РАЗОШЛИСЬ
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16.04.2021 15:48 Ответить
Встреча двух клоунов
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16.04.2021 16:04 Ответить
Хоча б зелене не здало Україну! Макрон з Меркель ще ті торгаші... Тоді Зеленському дороги назад немає...
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16.04.2021 16:11 Ответить
Будуть схиляти його до проведення виборів на Донбасі без контролю території, вписування днр у конституцію. Якщо погодиться, то Зеленського треба вбити і змінити владу
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16.04.2021 16:30 Ответить
Украину принуждают к капитуляции: предлагают согласовать с ОРДЛО законы о выборах, народной милиции и изменения в Конституцию, - Левус
https://images.cnscdn.com/images/9/3/1/7/9317362f518768e4b386f03073d15d45/original.jpgКак передает https://censor.net/, об этом написал https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2945207342158500&set=a.229806947031900&type=3 в Фейсбуке экс-нардеп Андрей Левус.

"Еще две недели назад и я лично, и Движение Сопротивления Капитуляции сообщали о том, что Украина является объектом специальной операции по принуждению к кластерной капитуляции. Новый план авторства Макрона и Меркель был направлен Путину. Он был опубликован в российской газете "Коммерсант" . Андрей Ермак фактически подтвердил его правдивость в интервью "Интерфаксу"

Детали:
https://censor.net/ru/news/3260117/ukrainu_prinujdayut_k_kapitulyatsii_predlagayut_soglasovat_s_ordlo_zakony_o_vyborah_narodnoyi_militsii
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16.04.2021 16:33 Ответить
Французи - паскудний народець. У нас в Галичині споковіків усе брудне, гидке і заразне називали "франца". Французи зіграли фатальну ролю, "вирішивши" долю України після І св. війни і революції, французькі добровольці і офіцери (доречі і Шарль Де Голь) приймали участь у війні проти армії ЗУНР і її розгромі у складі польської армії Геллера. Французький лідер Саркозі по горезвісному плану Мєдвєдєва-Саркозі допоміг розірвати Грузію на угоду кацапії...
Це паскуди, генетично закладені. І. на нашу біду - Зеленський і НЕукраїнець, і НЕхристиянин, у нього немає Національної Гідності Українця. Він у в Україні і у Франції - на гастролях...
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16.04.2021 16:35 Ответить
 
 