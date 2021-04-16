В Елисейском дворце началась встреча Зеленского с Макроном, - Офис Президента

В настоящее время в Париже началась началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в формате один на один", - подчеркивается в сообщении.

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