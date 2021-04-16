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Зеленский с супругой прибыл во Францию. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл с рабочим визитом во Французскую Республику.

Об этом сообщает Офис главы государства в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом во Францию", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень хотел бы, чтоб мои отношения с Макроном были лучше его отношений с Путиным, - Зеленский

Как сообщалось, в рамках визита планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также состоится встреча первых леди - Елены Зеленской и Брижит Макрон.

Зеленский Владимир (20883) Франция (3544) Елена Зеленская (224)


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Топ комментарии
+37
Зеленський із дружиною прибули до Франції - Цензор.НЕТ 2682
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16.04.2021 14:07 Ответить
+20
Цього разу хоч не в капцях "перша леді"?
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16.04.2021 14:03 Ответить
+20
Французька марка Президент гарно пасує у Метро поряд з Рошен.
Зеленский с супругой прибыл во Францию - Цензор.НЕТ 4668
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16.04.2021 14:06 Ответить
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Страница 2 из 2
Вот только не надо с этим ко мне -я бы в жизни за эту мразь бы не голосовала...вы тут новенький?
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16.04.2021 14:34 Ответить
Ніт.
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16.04.2021 14:37 Ответить
Ні, Леро, це - старий жирний провокатор. Тіки він не задекларував до якого сорту гівна він відноситься: *******, чи зажоп.
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16.04.2021 14:44 Ответить
а шо таке "*******"?
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16.04.2021 14:55 Ответить
Ні з одної з ботоферм) якщо це вас цікавить. По поглядах прихильник кошулинського, гриценка.
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16.04.2021 15:53 Ответить
А шо прихильники Кошулинского к приходу клоуна уже отношения не имеют,а может Гриценко за все время шабаша свинособак у наших границ голос подал???
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16.04.2021 16:04 Ответить
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
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16.04.2021 14:33 Ответить
просто дико раздражают эти дебильные маски на всех.больше всего
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16.04.2021 14:36 Ответить
Меня больше раздражают дебильные рожи под масками....а маски то так...мелочи...
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16.04.2021 14:37 Ответить
а чого жирним шрифтом?. ви б ще капсом.. якась перемога?. нехай спочатку про щось домовиться з під)(уйловиком..
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16.04.2021 14:39 Ответить
на гастролi, концерти у Парижськiй фiлармонii буде давати...


Зеленський із дружиною прибули до Франції - Цензор.НЕТ 773

Зеленський із дружиною прибули до Франції - Цензор.НЕТ 7422
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16.04.2021 14:45 Ответить
да ну ладно они еще Нотр -Дам-Де-Пари не восстановили а оно снова суне
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16.04.2021 14:51 Ответить
Зріст: 1,7 м
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16.04.2021 14:52 Ответить
Лена САМАЯ красивая Первая Леди!
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16.04.2021 14:54 Ответить
Помню януковощ приезжал к нам в город, тётка одна из толпы говорит, - Боже, какой он красивый...У людей была немая сцена.
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16.04.2021 15:57 Ответить
новий анек
- Я Президент України, але я вам нічого нє должєн.
- Ви єврей?
- Да
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16.04.2021 15:02 Ответить
Сегодня, похоже, всех педротов срочно мобилизовали, наверное пэпа повышенную премию пообещал 😁
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16.04.2021 15:10 Ответить
А нельзя нам тавой, обойтись без свадебных президентов, дорого для казны, бесполезно для державы.
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16.04.2021 15:53 Ответить
а перледи чего?
она же аудиогиды в прошлый раз внедрила. когда собор сгорел нах. до тла. сотни лет не горел. в войну не горел. а тут бах и ой.... случилось
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16.04.2021 15:13 Ответить
Мда. Наша Ленка- самая красивая первая леди. Не стыдно показать.
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16.04.2021 16:03 Ответить
больше ему похвастаться и нечем
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16.04.2021 16:57 Ответить
О нееее...... С февраля месяца ему многим чем похвастаться можно!
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16.04.2021 17:23 Ответить
Кому и кобыла невеста и ленка--красавица)))
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16.04.2021 23:24 Ответить
В Украине было только две первых леди, за которых не стыдно: жена Ющенко и жена Порошенко.А ленка это лайт версия Люси януковощ)))
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16.04.2021 23:30 Ответить
Зеленський із дружиною прибули до Франції - Цензор.НЕТ 6256
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16.04.2021 23:31 Ответить
Супер!!!
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16.04.2021 16:12 Ответить
Так это рабочий или официальный визит? Зачем он таскает с собой жену.Захотелось посмотреть на Эйфелеву башню ?
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16.04.2021 16:31 Ответить
Думаете упадет? Как Нотр-Дам прошлый раз?
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16.04.2021 16:47 Ответить
только сладчайший и сладчайшая достойны по хрянциям ездить.
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17.04.2021 01:04 Ответить
Понимаю, что паркет драгоценных пород в Версале нельзя царапать шпильками даже от Лабутьена. Можно было "балетки" от Луи V, а не кроссовки. Эх, первая леди. Опять позор.
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18.04.2021 13:05 Ответить
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