Зеленский с супругой прибыл во Францию. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл с рабочим визитом во Французскую Республику.
Об этом сообщает Офис главы государства в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом во Францию", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, в рамках визита планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также состоится встреча первых леди - Елены Зеленской и Брижит Макрон.
Топ комментарии
+37 Шрек Баблокат
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- Я Президент України, але я вам нічого нє должєн.
- Ви єврей?
- Да
она же аудиогиды в прошлый раз внедрила. когда собор сгорел нах. до тла. сотни лет не горел. в войну не горел. а тут бах и ой.... случилось