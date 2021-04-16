Зеленский с супругой прибыл во Францию. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл с рабочим визитом во Французскую Республику.

Об этом сообщает Офис главы государства в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом во Францию", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в рамках визита планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также состоится встреча первых леди - Елены Зеленской и Брижит Макрон.