Зеленський із дружиною прибули до Франції. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибули з робочим візитом до Французької Республіки.
Про це повідомляє Офіс глави держави у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули з робочим візитом до Франції", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, в межах візиту плануються переговори глави держави з президентом Франції Емманюелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді - Олени Зеленської та Бріжит Макрон.
Топ коментарі
+37 Шрек Баблокат
показати весь коментар16.04.2021 14:07 Відповісти Посилання
+20 wake up-UA
показати весь коментар16.04.2021 14:03 Відповісти Посилання
+20 YU ST
показати весь коментар16.04.2021 14:06 Відповісти Посилання
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- Я Президент України, але я вам нічого нє должєн.
- Ви єврей?
- Да
она же аудиогиды в прошлый раз внедрила. когда собор сгорел нах. до тла. сотни лет не горел. в войну не горел. а тут бах и ой.... случилось