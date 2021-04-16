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Зеленський із дружиною прибули до Франції. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибули з робочим візитом до Французької Республіки.

Про це повідомляє Офіс глави держави у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули з робочим візитом до Франції", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Дуже хотів би, щоб мої відносини з Макроном були кращі за його відносини з Путіним, - Зеленський

Як повідомлялося, в межах візиту плануються переговори глави держави з президентом Франції Емманюелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді - Олени Зеленської та Бріжит Макрон.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Франція (3105) Олена Зеленська (254)


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Топ коментарі
+37
Зеленський із дружиною прибули до Франції - Цензор.НЕТ 2682
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16.04.2021 14:07 Відповісти
+20
Цього разу хоч не в капцях "перша леді"?
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16.04.2021 14:03 Відповісти
+20
Французька марка Президент гарно пасує у Метро поряд з Рошен.
Зеленский с супругой прибыл во Францию - Цензор.НЕТ 4668
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16.04.2021 14:06 Відповісти
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Вот только не надо с этим ко мне -я бы в жизни за эту мразь бы не голосовала...вы тут новенький?
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16.04.2021 14:34 Відповісти
Ніт.
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16.04.2021 14:37 Відповісти
Ні, Леро, це - старий жирний провокатор. Тіки він не задекларував до якого сорту гівна він відноситься: *******, чи зажоп.
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16.04.2021 14:44 Відповісти
а шо таке "*******"?
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16.04.2021 14:55 Відповісти
Ні з одної з ботоферм) якщо це вас цікавить. По поглядах прихильник кошулинського, гриценка.
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16.04.2021 15:53 Відповісти
А шо прихильники Кошулинского к приходу клоуна уже отношения не имеют,а может Гриценко за все время шабаша свинособак у наших границ голос подал???
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16.04.2021 16:04 Відповісти
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
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16.04.2021 14:33 Відповісти
просто дико раздражают эти дебильные маски на всех.больше всего
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16.04.2021 14:36 Відповісти
Меня больше раздражают дебильные рожи под масками....а маски то так...мелочи...
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16.04.2021 14:37 Відповісти
а чого жирним шрифтом?. ви б ще капсом.. якась перемога?. нехай спочатку про щось домовиться з під)(уйловиком..
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16.04.2021 14:39 Відповісти
на гастролi, концерти у Парижськiй фiлармонii буде давати...


Зеленський із дружиною прибули до Франції - Цензор.НЕТ 773

Зеленський із дружиною прибули до Франції - Цензор.НЕТ 7422
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16.04.2021 14:45 Відповісти
да ну ладно они еще Нотр -Дам-Де-Пари не восстановили а оно снова суне
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16.04.2021 14:51 Відповісти
Зріст: 1,7 м
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16.04.2021 14:52 Відповісти
Лена САМАЯ красивая Первая Леди!
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16.04.2021 14:54 Відповісти
Помню януковощ приезжал к нам в город, тётка одна из толпы говорит, - Боже, какой он красивый...У людей была немая сцена.
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16.04.2021 15:57 Відповісти
новий анек
- Я Президент України, але я вам нічого нє должєн.
- Ви єврей?
- Да
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16.04.2021 15:02 Відповісти
Сегодня, похоже, всех педротов срочно мобилизовали, наверное пэпа повышенную премию пообещал 😁
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16.04.2021 15:10 Відповісти
А нельзя нам тавой, обойтись без свадебных президентов, дорого для казны, бесполезно для державы.
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16.04.2021 15:53 Відповісти
а перледи чего?
она же аудиогиды в прошлый раз внедрила. когда собор сгорел нах. до тла. сотни лет не горел. в войну не горел. а тут бах и ой.... случилось
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16.04.2021 15:13 Відповісти
Мда. Наша Ленка- самая красивая первая леди. Не стыдно показать.
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16.04.2021 16:03 Відповісти
больше ему похвастаться и нечем
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16.04.2021 16:57 Відповісти
О нееее...... С февраля месяца ему многим чем похвастаться можно!
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16.04.2021 17:23 Відповісти
Кому и кобыла невеста и ленка--красавица)))
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16.04.2021 23:24 Відповісти
В Украине было только две первых леди, за которых не стыдно: жена Ющенко и жена Порошенко.А ленка это лайт версия Люси януковощ)))
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16.04.2021 23:30 Відповісти
Зеленський із дружиною прибули до Франції - Цензор.НЕТ 6256
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16.04.2021 23:31 Відповісти
Супер!!!
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16.04.2021 16:12 Відповісти
Так это рабочий или официальный визит? Зачем он таскает с собой жену.Захотелось посмотреть на Эйфелеву башню ?
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16.04.2021 16:31 Відповісти
Думаете упадет? Как Нотр-Дам прошлый раз?
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16.04.2021 16:47 Відповісти
только сладчайший и сладчайшая достойны по хрянциям ездить.
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17.04.2021 01:04 Відповісти
Понимаю, что паркет драгоценных пород в Версале нельзя царапать шпильками даже от Лабутьена. Можно было "балетки" от Луи V, а не кроссовки. Эх, первая леди. Опять позор.
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18.04.2021 13:05 Відповісти
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