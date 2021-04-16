Зеленський із дружиною прибули до Франції. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибули з робочим візитом до Французької Республіки.

Про це повідомляє Офіс глави держави у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули з робочим візитом до Франції", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, в межах візиту плануються переговори глави держави з президентом Франції Емманюелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді - Олени Зеленської та Бріжит Макрон.