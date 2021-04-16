У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента

У Парижі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"У Парижі, в Єлисейському палаці, розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Емманюеля Макрона у форматі віч-на-віч", - наголошується в повідомленні.

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