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У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента

У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента

У Парижі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"У Парижі, в Єлисейському палаці, розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Емманюеля Макрона у форматі віч-на-віч", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський із дружиною прибули до Франції. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Париж (220) перемовини (3010) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+13
Дожили... все надеются что президент не продаст страну....
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16.04.2021 14:55 Відповісти
+12
Ничего хорошего не будет от встречи двух слизняков.
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16.04.2021 14:53 Відповісти
+9
Вова, помни, - НИ КАПЛИ УКРАИНСКОЙ ВОДЫ в оккупированный московитами Крым.
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16.04.2021 14:49 Відповісти
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может обойдется все таки...
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16.04.2021 14:46 Відповісти
нет, ящик пандоры открыт зебилами.
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16.04.2021 14:53 Відповісти
т.е. лабух таки решительно настроен шо нибудь слабать из раннего?
ну от когда не прет тогда не прет...
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16.04.2021 14:59 Відповісти
Дожили... все надеются что президент не продаст страну....
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16.04.2021 14:55 Відповісти
У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6727
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16.04.2021 14:59 Відповісти
У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4290
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16.04.2021 16:52 Відповісти
потому ж и волнуемся - сожрет мальца и рот не вытрет....
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16.04.2021 16:56 Відповісти
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16.04.2021 17:00 Відповісти
Музыки не слышно?
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16.04.2021 14:47 Відповісти
Фортепиано?
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16.04.2021 14:49 Відповісти
Пианино. Ода "К радости". Соло В.А. Зеленский.
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16.04.2021 14:50 Відповісти
Надеюсь, не флейта...😀
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16.04.2021 14:52 Відповісти
Из танцев про лебедей.
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16.04.2021 14:53 Відповісти
У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 7172
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16.04.2021 16:47 Відповісти
Надеюсь пара-тройка пожарных машин дежурят у дворца? А то как-то жалко дворец
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16.04.2021 14:48 Відповісти
Вова, помни, - НИ КАПЛИ УКРАИНСКОЙ ВОДЫ в оккупированный московитами Крым.
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16.04.2021 14:49 Відповісти
так у вовы там квартира - как же без воды?
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16.04.2021 14:53 Відповісти
А шо, в канистре уже низяяя провозить?
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16.04.2021 15:30 Відповісти
Стучите в барабаны! Звоните в колокола! Антимидас приехал!

Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу (с)

У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 603
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16.04.2021 14:52 Відповісти
У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 2551У Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6718
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16.04.2021 14:54 Відповісти
Добре, що хоч не Нотр-Дам
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16.04.2021 16:48 Відповісти
Ничего хорошего не будет от встречи двух слизняков.
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16.04.2021 14:53 Відповісти
а що?. чим не досягнення?. зе до 19-го про такі підмостоки навіть не мріяв..
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16.04.2021 14:53 Відповісти
Що привіз Бідося французам цього разу, повінь, посуху чи знов таки пожежу?
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16.04.2021 14:53 Відповісти
слобожанский минет...
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16.04.2021 15:39 Відповісти
Сбылась мечта преЗЕрватива: теперь он сиграет на рояле без рук в самом елисейском дворце
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16.04.2021 15:03 Відповісти
Все будет хорошо. Макрон предложит военную помощь, предложит ввести свои войска в Украину, введет новые санкции протии агрессора, оккупанта России, убедит не строить СП2, осудит Путина. Не станет убеждать Зеленского сдавать национальные интересы Украины, продать Украину, вообще подставит плечо друга
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16.04.2021 15:14 Відповісти
А Зеленский не забыл взять с собой в Париж костюм Наполеона?
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16.04.2021 15:26 Відповісти
Рояль еле втащили...Макрон чесал репу...
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16.04.2021 15:38 Відповісти
ППП--------ПОСИДЕЛИ ПОП...ЛИ РАЗОШЛИСЬ
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16.04.2021 15:48 Відповісти
Встреча двух клоунов
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16.04.2021 16:04 Відповісти
Хоча б зелене не здало Україну! Макрон з Меркель ще ті торгаші... Тоді Зеленському дороги назад немає...
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16.04.2021 16:11 Відповісти
Будуть схиляти його до проведення виборів на Донбасі без контролю території, вписування днр у конституцію. Якщо погодиться, то Зеленського треба вбити і змінити владу
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16.04.2021 16:30 Відповісти
Украину принуждают к капитуляции: предлагают согласовать с ОРДЛО законы о выборах, народной милиции и изменения в Конституцию, - Левус
https://images.cnscdn.com/images/9/3/1/7/9317362f518768e4b386f03073d15d45/original.jpgКак передает https://censor.net/, об этом написал https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2945207342158500&set=a.229806947031900&type=3 в Фейсбуке экс-нардеп Андрей Левус.

"Еще две недели назад и я лично, и Движение Сопротивления Капитуляции сообщали о том, что Украина является объектом специальной операции по принуждению к кластерной капитуляции. Новый план авторства Макрона и Меркель был направлен Путину. Он был опубликован в российской газете "Коммерсант" . Андрей Ермак фактически подтвердил его правдивость в интервью "Интерфаксу"

Детали:
https://censor.net/ru/news/3260117/ukrainu_prinujdayut_k_kapitulyatsii_predlagayut_soglasovat_s_ordlo_zakony_o_vyborah_narodnoyi_militsii
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16.04.2021 16:33 Відповісти
Французи - паскудний народець. У нас в Галичині споковіків усе брудне, гидке і заразне називали "франца". Французи зіграли фатальну ролю, "вирішивши" долю України після І св. війни і революції, французькі добровольці і офіцери (доречі і Шарль Де Голь) приймали участь у війні проти армії ЗУНР і її розгромі у складі польської армії Геллера. Французький лідер Саркозі по горезвісному плану Мєдвєдєва-Саркозі допоміг розірвати Грузію на угоду кацапії...
Це паскуди, генетично закладені. І. на нашу біду - Зеленський і НЕукраїнець, і НЕхристиянин, у нього немає Національної Гідності Українця. Він у в Україні і у Франції - на гастролях...
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16.04.2021 16:35 Відповісти
 
 