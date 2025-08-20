РУС
Рютте и Эрдоган обсудили мирный процесс в Украине и роль Турции в безопасности Черного моря

Рютте позвонил Эрдогану

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, стороны обсудили мирный процесс между Украиной и Россией, а также безопасность в Черном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе президента Турции.

"Во время разговора обсуждались последние события относительно мирного процесса между Украиной и Россией. Президент Эрдоган и Генеральный секретарь НАТО Рютте отметили ключевую роль Турции в мирном процессе в Украине и безопасности Черного моря.

Президент Эрдоган и Генеральный секретарь НАТО Рютте согласовали моменты относительно вклада Турции, являющейся одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и тесной координации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Эрдоган и Рютте обменялись мнениями относительно "жизнеспособных и устойчивых гарантий безопасности".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча руководителей США и РФ придала новый импульс завершению войны в Украине.

Рютте і Ердоган обговорили мирний процес в Україні та роль Туреччини в безпеці Чорного моря

Сподіваюся, харашо так обговорили, всмак!
20.08.2025 07:00 Ответить
Рютте і Ердоган звичайно круті мужики, ала про безпеку треба домовлятись з Україно. Тому що в нас є багато магур і морських малюків
20.08.2025 08:13 Ответить
 
 