Рютте і Ердоган обговорили мирний процес в Україні та роль Туреччини в безпеці Чорного моря

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, сторони обговорити мирний процес між Україною та Росією, а також безпеку в Чорному морі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі президента Туреччини.

"Під час розмови обговорювалися останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією. Президент Ердоган та Генеральний секретар НАТО Рютте наголосили на ключовій ролі Туреччини в мирному процесі в Україні та безпеці Чорного моря.

Президент Ердоган та Генеральний секретар НАТО Рютте погодилися щодо внеску Туреччини, яка є однією з найважливіших країн НАТО, у мирний процес та щодо тісної координації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Ердоган та Рютте обмінялися думками щодо "життєздатних та стійких гарантій безпеки".

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що зустріч очільників США та РФ надала нового імпульсу завершенню війни в Україні.