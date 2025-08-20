УКР
Новини Гарантії безпеки від Європи Гарантії безпеки для України
4 009 44

Європейці розглядають 4 варіанти безпекових гарантій для України, - The Times

У Європі розглядають 4 варіанти гарантій безпеки для України

Європейські військові керівники працюють над реалістичним планом гарантій безпеки України, який буде підтриманий Сполученими Штатами, і мають на це десять днів.

Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що адмірал сер Тоні Радакін, начальник штабу оборони Великої Британії, вирушив до США для детальних переговорів про участь Америки.

"Але наскільки сміливими будуть європейці, залежить від того, що Америка готова надати як засіб стримування президента Путіна. Вашингтон побоюється, що посилення європейської участі може призвести до розширення війни. Амбітний план щодо створення британсько-французьких сил чисельністю в десятки тисяч осіб для захисту ключових міст, портів та інфраструктури вважається малоймовірним, так само як і розміщення сил поблизу лінії фронту", - йдеться в матеріалі.

Натомість так звана коаліція охочих зосереджує свої зусилля на захисті України з повітря та моря, а також на розгортанні наземного персоналу для навчання, який допомагатиме в реалізації більш широкого плану поповнення збройних сил України.

Можливо, США та Європа вирішать, що гарантії безпеки не обов'язково мають бути військовими, і замість цього підпишуть угоду, яка має на меті гарантувати безпеку України, з загрозою військового втручання лише в разі порушення угоди. Ось чотири варіанти, з яких вони можуть вибрати:

Читайте: РФ також має надати гарантії безпеки Україні, - Лавров 

Навчати війська на території України

Велика Британія та Франція можуть надіслати тисячі військових до України для навчання її збройних сил у відносно безпечній західній частині країни, поблизу Львова. Місія буде керуватися з координаційного центру, створеного в Києві, очолюваного британським військовим офіцером у званні генерал-майора. Сили нададуть експертів з логістики, озброєння та навчання, щоб допомогти у відновленні та реорганізації сухопутних військ України.

Видання пише, що здійснювати це всередині України буде дешевше і простіше, ніж відправляти українські війська на навчання по всій Європі, як це відбувається зараз. Присутність європейських військ на території України також буде сигналом Путіну, що він ризикує розгортанням більш масштабної війни, якщо вирішить напасти.
Водночас Європа продовжуватиме постачати Україні зброю, щоб забезпечити її готовність до бою, якщо Росія спробує захопити більше території.

Коаліція виконуватиме місії з охорони повітряного простору, літаючи на літаках типу Typhoon або F-35 у небі України, щоб стримати будь-які російські атаки. Метою цих місій буде заспокоєння українського населення та відновлення міжнародних авіарейсів.

Читайте також: Велика Британія готова направити війська в Україну для захисту неба та портів, - начальник штабу Радакін

Країни коаліції також допомагатимуть розміновувати Чорне море та забезпечувати безпечний морський доступ до українських портів. США могли б надати як військову, так і розвідувальну підтримку, наприклад, продовжуючи постачати системи протиповітряної оборони, розвідувальні дані про можливі порушення кордону та відправляючи літаки до сусідніх країн, готових відповісти на російську атаку.

Захищати територію "зверху"

За цим сценарієм США надають лише обмежені гарантії безпеки, що може змусити Європу вагатися щодо розгортання військ на території України. 

Коаліція охочих зосередить свої зусилля на поліцейських місіях з повітря та використанні дронів для моніторингу діяльності на кордоні. Якщо Росія порушить умови угоди, союзники можуть домовитися про введення нових санкцій. Вони також можуть встановити безполітну зону, хоча це буде тривалим зобов'язанням, що вимагатиме великої кількості літаків.

"Питання, на яке повинні відповісти керівники, полягає в тому, якими є правила застосування зброї: якщо літаки потраплять під обстріл, чи зможуть вони вражати цілі на території Росії? Західні союзники також можуть погрожувати збільшити постачання зброї, щоб гарантувати, що Україна буде готова захищатися від Росії наступного разу", - йдеться в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа купує у США зброю для України з націнкою у 10%, вони можуть піти на гарантії безпеки, - Бессент

Розширити 5 статтю НАТО

Стів Віткофф, спеціальний посланник Трампа, заявив, що США можуть надати "захист, подібний до статті 5", але поки що не надав деталей. Ця стаття стосується колективної безпеки НАТО, згідно з якою, якщо один з членів альянсу зазнає нападу, кожен член альянсу розглядає це як напад на всіх.

Якщо всі країни підпишуть угоду про включення України, то можна сподіватися, що цього буде достатньо, щоб стримати Путіна від чергового вторгнення.

Створити безпековий альянс, як з Японією

Марко Рубіо, державний секретар США, в інтерв'ю Fox News висловив думку, що відносини з Україною в галузі безпеки можуть бути побудовані за зразком відносин США з Південною Кореєю або Японією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте і Ердоган обговорили мирний процес в Україні та роль Туреччини в безпеці Чорного моря

Зазначається, що відносини між США і Японією базуються на Договорі про взаємну співпрацю і безпеку, підписаному в 1960 році, який зобов'язує США захищати Японію. Він також дозволяє розміщення американських військових баз на японській території. Америка також офіційно закріпила свої відносини з Південною Кореєю в Договорі про взаємну оборону між США і Південною Кореєю 1953 року, який зобов'язує обидві країни надавати взаємну допомогу в разі нападу на одну з них.

Автор: 

Європа (1962) війна в Україні (5783) гарантії безпеки (184)
Топ коментарі
+9
а куди ділись 28 безпекових угод?
20.08.2025 22:20 Відповісти
+5
Проф. Преображенський просив про "окончательную бумажку. Фактическую. Настоящую. Броню".
Ми зараз теж.
Ви вірите, що для держав така бумажка може існувати в принципі?
20.08.2025 22:20 Відповісти
+5
Про "досягнення" монобільшості
20.08.2025 22:25 Відповісти
а куди ділись 28 безпекових угод?
20.08.2025 22:20 Відповісти
А туди куди і будапештський меморандум...
показати весь коментар
20.08.2025 22:34 Відповісти
так риторичне же .. і нові туди ж підуть

один кіздьож
20.08.2025 22:37 Відповісти
Так ото ж... Мені здається, що зараз ніхто не знає, що робити з ******. Бажання млже й є, а методів на жаль немає. Ніхто не знає шо може хворе на голову учудити.
20.08.2025 22:56 Відповісти
все работает, Кстати, вы читали эти соглашения?
20.08.2025 22:44 Відповісти
чекають нові гарантії у смітнику. Там же чекають коаліцію охочих минулі танкові, літакові, рішучих і скільки треба.
21.08.2025 00:33 Відповісти
Ось що цікаво: про яку саму угоду, та про яке порушення цієї угоди йде мова? У нас вже, що є мирна угода?
20.08.2025 22:20 Відповісти
Нууу, я так розумію, європейці розмірковують над такими чотирма варіантами: Будапештський меморандум, Мінськ - 1, Мінста - 2, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року. Всі чотири містили гарантії безпеки. Ото європейці думають, якиф повторити знову. https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83,_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E&action=edit&section=0
20.08.2025 22:46 Відповісти
Зачем 4 варианта безопасности для Украины?

Достаточно одного Пятого варианта: предоставление Украине 1200 боевых самолётов и 3 тысячи танков Леопард, плюс 40 миллирадов евро в год в качестве финансирования ВСУ.

Вот и всё: а британские и французские военные пусть сидят у себя дома: чему они могут научить военных ВСУ , если не воевали уже 80 лет ? Смешно.
20.08.2025 23:42 Відповісти
Проф. Преображенський просив про "окончательную бумажку. Фактическую. Настоящую. Броню".
Ми зараз теж.
Ви вірите, що для держав така бумажка може існувати в принципі?
показати весь коментар
20.08.2025 22:20 Відповісти
"Але наскільки сміливими будуть європейці, залежить від того, що Америка готова надати як засіб стримування президента Путіна.

Потужно!
20.08.2025 22:22 Відповісти
Якісь гарантії з оглядкою на рашку - коли ви вже зберетись з духом?
20.08.2025 22:22 Відповісти
Про "досягнення" монобільшості
показати весь коментар
20.08.2025 22:25 Відповісти
Будут во Львове защищать.
20.08.2025 22:27 Відповісти
Буковель...
20.08.2025 22:34 Відповісти
Велика Британія та Франція можуть надіслати тисячі військових до України для навчання її збройних сил у відносно безпечній західній частині країни, поблизу Львова. Джерело: https://censor.net/ua/n3569700
20.08.2025 22:36 Відповісти
Кого вони будуть навчать? Хто піде в армію країни яка капітулювала? І хто буде навчати рекрутів? Ті хто ніколи не воювали в ******** війні? Французи хоч раз стикалися з десятками різновидів дронів ріхних модефікацій в полях?
показати весь коментар
20.08.2025 23:38 Відповісти
А так 5 хотелось гарантий! Нуладно!
20.08.2025 22:30 Відповісти
Я пришел к выводу, что перемирия не будет. Так что возвращаемся к сценарию 27 года, когда вероятно и будет мир потому что российская экономика посыпется. Хватит жить одним днем.
20.08.2025 22:38 Відповісти
В 27-му році буде новий "сценарій" що російська економіка посиплеться вже у 2030-му. На цей раз вже точно-точно.
20.08.2025 22:44 Відповісти
Другого сценария нет и не будет. Разве что война между Россией и Китаем.
20.08.2025 22:47 Відповісти
2030-2032 рік по передбаченню пророків, (які передбачили велику війу в Європе на початку 20-х років, тобто війна в Україні), буде велика війна Сосії і Китаю . Китайці виріжуть половину москалів аж до європейської частини Сосії, по їх передбаченню. Раніше я б сказав що це неможливо так як весь світ виступить проти Китаю. Але після того як Сосія напала на Україну і готується напасти на Європу то весь світ буде радіти коли китайці будуть різати кацапам глотки
20.08.2025 23:25 Відповісти
Та російська вже позавчора алес капут, певно через якийсь час піде інформація про ослаблення ще й китайської економіки. Ну вони ж спонсорують і зацікавлені продовжувати спонсорувати, значить треба писати, що і в них гроші закінчуються.
20.08.2025 22:49 Відповісти
Нічого там не посипеться. Але, якщо дані які надає нам генштаб, та деякі західні розвідки хочаб +/- 20% правдиві, то так ресурсу на росії та і у нас, вистачить років на 2, тоб-то осінь-зима 2027 року.
20.08.2025 22:46 Відповісти
Я про экономику, а не про армию. Экономика это возможность платить людям зарплату. Если военным не платить, то они просто перестают воевать, даже если их достаточно.
20.08.2025 22:48 Відповісти
У 2 світову солдатам взагалі не платили.
20.08.2025 22:50 Відповісти
Платили. Хотя бы у гугла спроси, если не веришь.
20.08.2025 22:54 Відповісти
Все брехня. Аби ми підписали угоду з РФ.
20.08.2025 22:41 Відповісти
Гамерика надасть велике і потужне нікуя, а каоліція чудових - надзвичайну безпекову стурбованість
20.08.2025 23:07 Відповісти
Підписані міжнародні угоди та ратифіковані договори РФ, як відомо, може безпідставно порушити у зручний для себе момент, не звертаючи жодної уваги на зміст підписаних документів. Отже, єдино надійними гарантами безпеки для України є власні ******* сили оборони, які мають все необхідне і готові до стримування агресора.
20.08.2025 23:10 Відповісти
Ви хоч розумієте що це все великий ПШИК? ***** ніколи не погодиться на те що заважатиме йому захопити ВСЮ Україну. А те на що ***** погодиться це буде допомагати ***** просуватися далі
20.08.2025 23:18 Відповісти
Посміялись і досить.

Ну лохонувся трамп (це його сенс життя - бути лохом). Не буде скорого миру.

Навіщо і далі обговорювати те, що можливо тільки після зупинки вогню, якого немає і здається не буде при трампі (як і санкцій).
20.08.2025 23:20 Відповісти
..
20.08.2025 23:26 Відповісти
Це було зрозуміло відразу, гарантії це ядерна та хімічна зброя яка має великий радіус ураження ворога, вона є у США тому ми хочемо їх гарантії. Можна мати своє,звісно якщо буде політична воля і державники при владі. Це і є справжньою гарантією безпеки і нічого світ не вигадав, тому що ООН виявилася абсолютно недієздатною організацією яка неможе і нехоче зупиняти порушення міжнародногшо права і війн.
20.08.2025 23:28 Відповісти
до сраки.до сраки ваші гарантії.ізраїль не в Нато.але америкоси підтримують його завжди.цього абсолютно досить.
20.08.2025 23:28 Відповісти
Те що я бачу це один бред, бред, бред. Все що Європа і сша називають гарантіями безпеки це те що вони не будуть задіювати свої армії а пришлють своїх інструкторів і побудують навчальні центри для українськиї рекрутів. Яких нахрен рекрутів? Як тільки оголосять про перемир'я не тільки рекрутів ви більше не побачите а ще й розбіжаться ті хто воював весь цей час. Зараз всі веретерани яких я знаю розказують що більге не повернуться воювати. Бо якщо ви зупините війну на умовах ***** і Тампона і дасте рашистам передишку то даже мільйонна армія вже не зупинить рашистів.
20.08.2025 23:34 Відповісти
Як тільки оголосять про перемир'я не тільки рекрутів ви більше не побачите а ще й розбіжаться ті хто воював весь цей час. Зараз всі веретерани яких я знаю розказують що більге не повернуться воювати.

А чого ж так, "більше не повернуться воювати"? Невже усі сикуни, як пишуть форумські агітатори за війну та бусифікацію, чи може є інші причини?
А що б ніхто не розбіжався, треба воювати, ну так....ще років 30. Я правильно зрозумів?
20.08.2025 23:52 Відповісти
Ясно. У Європі вирішують як Америка захищатиме Україну.
20.08.2025 23:45 Відповісти
Про Фламинго написали несколько дней назад и тишина. Я естественно не о подробностях производства или размещения, а о последствиях применения.
Вот это нормальные гарантии безопасности. Были бы... Но ничего не слышно. Может копят на складах, чтоб потом залпом применить...
21.08.2025 00:10 Відповісти
кадри продемонстрували перед зустріччю, це лише для впливу на Трампа та Еуропейчиків під час перемовин.
21.08.2025 00:35 Відповісти
"- Ви ракети запускаєте ...?
- Ніт , лише показуєм ...
- Красівоє ..." (с)
21.08.2025 00:42 Відповісти
куйньой займаються
давайте англійці
та французи по бомбі
от і усі харантіі
21.08.2025 00:42 Відповісти
 
 