Європейці розглядають 4 варіанти безпекових гарантій для України, - The Times

Європейські військові керівники працюють над реалістичним планом гарантій безпеки України, який буде підтриманий Сполученими Штатами, і мають на це десять днів.

Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що адмірал сер Тоні Радакін, начальник штабу оборони Великої Британії, вирушив до США для детальних переговорів про участь Америки.

"Але наскільки сміливими будуть європейці, залежить від того, що Америка готова надати як засіб стримування президента Путіна. Вашингтон побоюється, що посилення європейської участі може призвести до розширення війни. Амбітний план щодо створення британсько-французьких сил чисельністю в десятки тисяч осіб для захисту ключових міст, портів та інфраструктури вважається малоймовірним, так само як і розміщення сил поблизу лінії фронту", - йдеться в матеріалі.

Натомість так звана коаліція охочих зосереджує свої зусилля на захисті України з повітря та моря, а також на розгортанні наземного персоналу для навчання, який допомагатиме в реалізації більш широкого плану поповнення збройних сил України.

Можливо, США та Європа вирішать, що гарантії безпеки не обов'язково мають бути військовими, і замість цього підпишуть угоду, яка має на меті гарантувати безпеку України, з загрозою військового втручання лише в разі порушення угоди. Ось чотири варіанти, з яких вони можуть вибрати:

Навчати війська на території України

Велика Британія та Франція можуть надіслати тисячі військових до України для навчання її збройних сил у відносно безпечній західній частині країни, поблизу Львова. Місія буде керуватися з координаційного центру, створеного в Києві, очолюваного британським військовим офіцером у званні генерал-майора. Сили нададуть експертів з логістики, озброєння та навчання, щоб допомогти у відновленні та реорганізації сухопутних військ України.

Видання пише, що здійснювати це всередині України буде дешевше і простіше, ніж відправляти українські війська на навчання по всій Європі, як це відбувається зараз. Присутність європейських військ на території України також буде сигналом Путіну, що він ризикує розгортанням більш масштабної війни, якщо вирішить напасти.

Водночас Європа продовжуватиме постачати Україні зброю, щоб забезпечити її готовність до бою, якщо Росія спробує захопити більше території.

Коаліція виконуватиме місії з охорони повітряного простору, літаючи на літаках типу Typhoon або F-35 у небі України, щоб стримати будь-які російські атаки. Метою цих місій буде заспокоєння українського населення та відновлення міжнародних авіарейсів.

Країни коаліції також допомагатимуть розміновувати Чорне море та забезпечувати безпечний морський доступ до українських портів. США могли б надати як військову, так і розвідувальну підтримку, наприклад, продовжуючи постачати системи протиповітряної оборони, розвідувальні дані про можливі порушення кордону та відправляючи літаки до сусідніх країн, готових відповісти на російську атаку.

Захищати територію "зверху"

За цим сценарієм США надають лише обмежені гарантії безпеки, що може змусити Європу вагатися щодо розгортання військ на території України.

Коаліція охочих зосередить свої зусилля на поліцейських місіях з повітря та використанні дронів для моніторингу діяльності на кордоні. Якщо Росія порушить умови угоди, союзники можуть домовитися про введення нових санкцій. Вони також можуть встановити безполітну зону, хоча це буде тривалим зобов'язанням, що вимагатиме великої кількості літаків.

"Питання, на яке повинні відповісти керівники, полягає в тому, якими є правила застосування зброї: якщо літаки потраплять під обстріл, чи зможуть вони вражати цілі на території Росії? Західні союзники також можуть погрожувати збільшити постачання зброї, щоб гарантувати, що Україна буде готова захищатися від Росії наступного разу", - йдеться в матеріалі.

Розширити 5 статтю НАТО

Стів Віткофф, спеціальний посланник Трампа, заявив, що США можуть надати "захист, подібний до статті 5", але поки що не надав деталей. Ця стаття стосується колективної безпеки НАТО, згідно з якою, якщо один з членів альянсу зазнає нападу, кожен член альянсу розглядає це як напад на всіх.

Якщо всі країни підпишуть угоду про включення України, то можна сподіватися, що цього буде достатньо, щоб стримати Путіна від чергового вторгнення.

Створити безпековий альянс, як з Японією

Марко Рубіо, державний секретар США, в інтерв'ю Fox News висловив думку, що відносини з Україною в галузі безпеки можуть бути побудовані за зразком відносин США з Південною Кореєю або Японією.

Зазначається, що відносини між США і Японією базуються на Договорі про взаємну співпрацю і безпеку, підписаному в 1960 році, який зобов'язує США захищати Японію. Він також дозволяє розміщення американських військових баз на японській території. Америка також офіційно закріпила свої відносини з Південною Кореєю в Договорі про взаємну оборону між США і Південною Кореєю 1953 року, який зобов'язує обидві країни надавати взаємну допомогу в разі нападу на одну з них.