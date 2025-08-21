Рубио проведет переговоры о гарантиях безопасности для Украины 21 августа, - The New York Times

На 21 августа запланирована встреча госсекретаря США Марко Рубио с советниками по нацбезопасности союзников. Они должны обсудить гарантии безопасности для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Представитель администрации Трампа, на которого ссылаются журналисты, назвал "деликатными дипломатическими переговорами" и отметил, что это, пожалуй, самая известная роль, которую взял на себя Рубио.

По данным издания, госсекретарь США должен убедить европейцев, что Трамп сдержит свое обязательство помочь им защитить Украину, не делая этого под флагом НАТО.

Представитель администрации заявил, что переговоры определят "как могут выглядеть гарантии безопасности" перед потенциальной встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Например, в обмен на прекращение Россией боевых действий, пакт о безопасности может включать обязательство США оказать воздушную поддержку любым операциям под руководством Европы, если российские войска возобновят наступление. Также он может содержать обязательства США предоставить помощь в области наблюдения и разведки для поддержки миссий в Украине, а также военно-морские силы для защиты Черного моря.

Еще одна составляющая переговоров - юридическая сила гарантий безопасности, которая включает вопрос об одобрении конгрессом США.