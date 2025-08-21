Рубио проведет переговоры о гарантиях безопасности для Украины 21 августа, - The New York Times
На 21 августа запланирована встреча госсекретаря США Марко Рубио с советниками по нацбезопасности союзников. Они должны обсудить гарантии безопасности для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Представитель администрации Трампа, на которого ссылаются журналисты, назвал "деликатными дипломатическими переговорами" и отметил, что это, пожалуй, самая известная роль, которую взял на себя Рубио.
По данным издания, госсекретарь США должен убедить европейцев, что Трамп сдержит свое обязательство помочь им защитить Украину, не делая этого под флагом НАТО.
Представитель администрации заявил, что переговоры определят "как могут выглядеть гарантии безопасности" перед потенциальной встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Например, в обмен на прекращение Россией боевых действий, пакт о безопасности может включать обязательство США оказать воздушную поддержку любым операциям под руководством Европы, если российские войска возобновят наступление. Также он может содержать обязательства США предоставить помощь в области наблюдения и разведки для поддержки миссий в Украине, а также военно-морские силы для защиты Черного моря.
Еще одна составляющая переговоров - юридическая сила гарантий безопасности, которая включает вопрос об одобрении конгрессом США.
Це було б смішно ,аби не так сумно .
Тобто коли рашисти посунуть знову сша зобов'язується спостерігати за цим всім з повітря і на морі якого в України вже не буде? Особливо смішно що сша зобов'язуються підтримувати якісь місії які буде проводити Європа. А якщо Європа не буде проводити місії що найбільше вірогідно то і нічого підтримувати не потрібно? Одним словомколи через пів року-рік в Україну полізе два мільйона рашистів і корейців з *********** то сша буде спостерігати і максимум надавати нам розвіддані як зараз. Але коли на тебе суне двомільйонна армія з усіх сторін то розвіддані вже нахрен ваші не потрібні і не допоможуть. Все чого ***** добивається це визнання америкосами окупованих територій. Тоді корейці і китайці вже зі спокійною душею можуть займати оборонні рубежі на березі Дніпра, не боячись санкцій, а рашисти перекинуть свої війська на північ України і знову підуть відрізати Київ зі сторони **********.