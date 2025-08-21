РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Рубио проведет переговоры о гарантиях безопасности для Украины 21 августа, - The New York Times

Рубио о прогрессе в переговорах

На 21 августа запланирована встреча госсекретаря США Марко Рубио с советниками по нацбезопасности союзников. Они должны обсудить гарантии безопасности для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Представитель администрации Трампа, на которого ссылаются журналисты, назвал "деликатными дипломатическими переговорами" и отметил, что это, пожалуй, самая известная роль, которую взял на себя Рубио.

По данным издания, госсекретарь США должен убедить европейцев, что Трамп сдержит свое обязательство помочь им защитить Украину, не делая этого под флагом НАТО.

Представитель администрации заявил, что переговоры определят "как могут выглядеть гарантии безопасности" перед потенциальной встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Например, в обмен на прекращение Россией боевых действий, пакт о безопасности может включать обязательство США оказать воздушную поддержку любым операциям под руководством Европы, если российские войска возобновят наступление. Также он может содержать обязательства США предоставить помощь в области наблюдения и разведки для поддержки миссий в Украине, а также военно-морские силы для защиты Черного моря.

Еще одна составляющая переговоров - юридическая сила гарантий безопасности, которая включает вопрос об одобрении конгрессом США.

Европа (1996) НАТО (10256) Рубио Марко (272) гарантии безопасности (184)
Спочатку виконайте Будапештський меморандум 1.
21.08.2025 07:51 Ответить
В 2022 році Рубіо заявляв що ***** це недоговороздатна хитра падлюка яка ніколи не дотримується підписаних угод. А зараз Рубіо хоче щоб ми з брехливою падлюкою щось там підписали і за це нам впарять якісь незрозумілі гарантії до яких ні сша ні НАТО не будуть мати відношення? Це даже ще більший ******* чим коли підписували Будапештський меморандум
21.08.2025 07:58 Ответить
❗️Черговий крок до перемирʼя масований комбінований удар по Україні здійснив агресор
21.08.2025 07:52 Ответить
Будапештський меморандум 2?
21.08.2025 07:50 Ответить
Спочатку виконайте Будапештський меморандум 1.
21.08.2025 07:51 Ответить
І знову раша пропонує себе одним із гарантів .
Це було б смішно ,аби не так сумно .
21.08.2025 08:00 Ответить
❗️Черговий крок до перемирʼя масований комбінований удар по Україні здійснив агресор
21.08.2025 07:52 Ответить
В 2022 році Рубіо заявляв що ***** це недоговороздатна хитра падлюка яка ніколи не дотримується підписаних угод. А зараз Рубіо хоче щоб ми з брехливою падлюкою щось там підписали і за це нам впарять якісь незрозумілі гарантії до яких ні сша ні НАТО не будуть мати відношення? Це даже ще більший ******* чим коли підписували Будапештський меморандум
21.08.2025 07:58 Ответить
Рубіо - він такий непостійний, можна сказати - вітряний. Такі багато обіцяють, але не одружуються. Хто ж при здоровому глузді повірить у його гарантії? 🤔
21.08.2025 08:11 Ответить
Питання не в тому, що брехуни думають, як вдруге нахлобучіть Украину, а вони думають, бо ніщо не гарантує відсутність нападу РФ, крім ліквідації причини, РФ. Питання - чи буде підігрувать брехні наш потужний смарагдовий брехун. Скаже, "я привіз вам вічний мир та отримав на воротнік потужну гарантію від самого Трампа".
21.08.2025 08:09 Ответить
в обмін на припинення Росією бойових дій, пакт про безпеку може включати зобов'язання США надати повітряну підтримку будь-яким операціям під керівництвом Європи, якщо російські війська відновлять наступ. Також він може містити зобов'язання сша надати допомогу в галузі спостереження та розвідки для підтримки місій в Україні, а також військово-морські сили для захисту Чорного моря
Тобто коли рашисти посунуть знову сша зобов'язується спостерігати за цим всім з повітря і на морі якого в України вже не буде? Особливо смішно що сша зобов'язуються підтримувати якісь місії які буде проводити Європа. А якщо Європа не буде проводити місії що найбільше вірогідно то і нічого підтримувати не потрібно? Одним словомколи через пів року-рік в Україну полізе два мільйона рашистів і корейців з *********** то сша буде спостерігати і максимум надавати нам розвіддані як зараз. Але коли на тебе суне двомільйонна армія з усіх сторін то розвіддані вже нахрен ваші не потрібні і не допоможуть. Все чого ***** добивається це визнання америкосами окупованих територій. Тоді корейці і китайці вже зі спокійною душею можуть займати оборонні рубежі на березі Дніпра, не боячись санкцій, а рашисти перекинуть свої війська на північ України і знову підуть відрізати Київ зі сторони **********.
21.08.2025 08:11 Ответить
Наслідки егоїстичної та здирницької політики США дуже швидко будуть переведені в монетарну форму. Як "світовий поліцейський" штати отримували колосальні податкові,тарифні та інші банківські преференції для своїх транснаціональних корпорацій. Відмова від цієї ролі та обдиранням всієї планети шляхом підвищення тарифів за "щастя продати американцям дешево" призведе до поступової ізоляції США і втрати всіх преференцій і створення альтернативної Свіфту (а це % з кожної транзакції для США) платіжної системи, що в свою чергу призведе до глибокої економічної та політичної кризи в США. І навіть дефолту, після якого долар перестане бути світовою валютою. Що нам робити? Міняти долари на євро, купувати ******* виробничі лінії в Європі , Японії та Південній Кореї і знищувати окупантів. Для цього нам потрібно багато невеликих і компактних ******** підприємств.
21.08.2025 08:11 Ответить
Херня це все. Воду в ступі толочуть аби нічого не робити.
21.08.2025 08:16 Ответить
Знову телега впереді паровоза. Ще війна не зікінчилася, а вони про післявоєнні гарантії теревенять. А чого ви вирішили що на ці гарантії тії погодиться рашка? А буй його знає чого. Але позвіздіти про післявоєнний мир - не мішки ворочать.
21.08.2025 08:36 Ответить
ОБГОВОРЮВАТИ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ З ВІДВЕРТИМИ АМЕРИКАНСЬКИМИ ПОСІБНИКАМИ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ, ВСЕ ОДНО.ЩО ДОМОВЛЯТИСЯ ПРО ПРИСКОРЕНУ ОКУПАЦІЮ РАШИСТОМ УКРАЇНИ .
21.08.2025 08:59 Ответить
Рашка хоче піднакопити ресурів. Потрібна перерва, яку називають миром із гарантіями.
21.08.2025 09:23 Ответить
 
 