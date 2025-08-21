РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
1 925 33

США хотят минимизировать свою роль в гарантиях безопасности для Украины, - Politico

пентагон

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби, в ответ на вопросы европейских военных лидеров на встрече под руководством председателя Объединенного комитета начальников штабов заявил союзникам, что Соединенные Штаты планируют ограниченное участие в будущих гарантиях безопасности Украины, возлагая основную ответственность на Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Становится понятно, что именно Европе придется реализовывать это. США не берут на себя никаких обязательств", - рассказал информированный о совещании дипломат, представляющий одну из стран НАТО.

Другой информированный собеседник Politico отметил, что эта позиция США разрушает достигнутый за последние несколько месяцев прогресс в вопросе предоставления Украине действенных гарантий безопасности.

Сейчас европейские союзники несколько растеряны из-за противоречивых заявлений Трампа. В частности, относительно неразмещения войск США в Украине.

Напомним, европейские военные руководители работают над реалистичным планом гарантий безопасности для  Украины, который будет поддержан Соединенными Штатами, и имеют на это десять дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потенциальное участие Германии в гарантиях безопасности для Украины станет огромным вызовом для Бундесвера, - Бундестаг

Европа (1996) США (27745) Украина (45087)
Топ комментарии
+10
Уточню - він хоче здійснити процес дефекації, не знявши штани. Результат передбачуваний - гидкий сморід, загаддені штани і сторонення людей.
21.08.2025 07:05 Ответить
+9
Ніхто не бачить, що питання стоїть чи не пошле рудий п/філ підмогу путінським військам? Питання часу.
21.08.2025 07:00 Ответить
+5
В черговий раз дивуюся, де поділись всі ті дивні люди, що заполонили форум перед виборами в США та запевнювали, що Трамп прийде порядок наведе?
21.08.2025 07:35 Ответить
Ніхто не бачить, що питання стоїть чи не пошле рудий п/філ підмогу путінським військам? Питання часу.
21.08.2025 07:00 Ответить
Ні , не надішле - це вже занадто 😠
21.08.2025 07:05 Ответить
Не надішле. У пуцина просто нема на це бабла.
21.08.2025 09:12 Ответить
та сша вже всі давно мінімізували у своїх головах та планах...
21.08.2025 07:00 Ответить
Рудий блазень Донні хоче викакатись і не дадутись
21.08.2025 07:02 Ответить
Уточню - він хоче здійснити процес дефекації, не знявши штани. Результат передбачуваний - гидкий сморід, загаддені штани і сторонення людей.
21.08.2025 07:05 Ответить
21.08.2025 07:40 Ответить
Та да - роль відіграти мінімальну, зате вигоду отримати максимальну - і бонуси від торгівлі з кацапами, і Нобеля омобисто для Трампа. Але ж так не буває - ніхрена не робити і отримувчти доходи.
21.08.2025 07:02 Ответить
Сильний компромат є у кегебіста кремля проти Трампа ,
судячи з його поведінки з того дня , коли став Президентом !!
21.08.2025 07:03 Ответить
Ясно, що мінімізують! Якщо Крим у них розміром з Техас, Україна втратила контроль за 1000 миль океану, а рудий миротворець припиняє війни, яких і бути не могло (як от між Азербайджаном та Албанією), то всі гарантії безпеки будуть в тому ж руслі (на словах - хоч зірку з неба, на діях - не заплатив, то й не отримав).
21.08.2025 07:12 Ответить
Елбріджа Колбі треба посадити на електричний стілець, як кацапського шпигуна.
21.08.2025 07:15 Ответить
Риже вашингтонське пуйло, після зустрічі з кремлівським пуйлом на Алясці вирішило, що воно в Світі №1 й має право відвернутись від України?!?
Воно, - рижий маразматик не розуміє, що тоді Світ відвернеться від нього та США!
21.08.2025 07:16 Ответить
Европа никогда не отпустит Америку из своей мертвой хватки. А остальному миру все равно. Они даже рады что у высокомерного Запада проблемы.
21.08.2025 07:30 Ответить
Що те мелеш?
21.08.2025 07:57 Ответить
Меле російську хйню
21.08.2025 08:35 Ответить
Кацап, проснись ти сереш.😆
21.08.2025 08:53 Ответить
21.08.2025 07:26 Ответить
З приходом в США до влади агента "краснова" США ПЕРЕСТАЛИ БУТИ СОЮЗНИКОМ НАТО І ЄС. США.з "трамбоном" є країна.котра допомагає куйлу окуповувати Україну і вбивати український народ.Сьогоднішні рашистські удари по Україні.є ще одним прикладом співпраці США З СВІТОВИМ РАШИСТСЬКИМ ВБИВЦЕЮ У ЗНИЩЕННІ УКРАЇНИ.
21.08.2025 07:34 Ответить
В черговий раз дивуюся, де поділись всі ті дивні люди, що заполонили форум перед виборами в США та запевнювали, що Трамп прийде порядок наведе?
21.08.2025 07:35 Ответить
Якось вигулькнув підлога макартні разок коли трамп почав"бути незадоволений хйлом", але це тривало десь пару днів, тому це падло знову залягло. Скоріш за все переєструвався і під іншим ніком чеше
21.08.2025 08:38 Ответить
Там де і виборці zepreza.😆
21.08.2025 08:54 Ответить
А там де в наші 73 відсотки.
21.08.2025 08:57 Ответить
Пишіть прямо, що сша хочуть здати Україну і вмити руки. А всі провали і витрати списати на Європу.
21.08.2025 07:36 Ответить
США не сдают Украину. Они хотят чтобы инфантильная Европа наконец взяла на себя хоть каплю ответственности. Украина в конце концов Европа.
21.08.2025 07:43 Ответить
Таки здають вже як пів-року.
21.08.2025 07:58 Ответить
ці немічні європейці, тільки з'їзди незламності і подібне можуть
21.08.2025 08:28 Ответить
В европи немає стільки атомки як у амерів, до того ж завдяки своїй ролі світового жандарма америчка отримувала свій статус наддержави. Якщо вона хоче перетворитися за рівнем впливу на світ як Бразилія, тоді вони на правильному шляху
21.08.2025 08:41 Ответить
Да ладно, европейцы практически ничего не могут, но имитируют самые влиятельные державы в мире. Это выглядит комично, но работает. А сильному ничего не надо доказывать.
21.08.2025 08:49 Ответить
Це погано - бо всі рішучі європейці дивляться на США
21.08.2025 07:58 Ответить
Трамп на стилі, хоче нічого не робити і щось мати, ач який хитро зроблений.
21.08.2025 08:21 Ответить
Реальність дуже боляче приземлить
21.08.2025 08:43 Ответить
Трмпонбалабол скажи просто ми тікаємо так і не ввівши війська так ми сша зекономимо чьортовий блазень
21.08.2025 08:38 Ответить
Нехай би ще мінімізували підтримку пушкіністану
21.08.2025 08:42 Ответить
 
 