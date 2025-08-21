США хотят минимизировать свою роль в гарантиях безопасности для Украины, - Politico

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби, в ответ на вопросы европейских военных лидеров на встрече под руководством председателя Объединенного комитета начальников штабов заявил союзникам, что Соединенные Штаты планируют ограниченное участие в будущих гарантиях безопасности Украины, возлагая основную ответственность на Европу.

"Становится понятно, что именно Европе придется реализовывать это. США не берут на себя никаких обязательств", - рассказал информированный о совещании дипломат, представляющий одну из стран НАТО.

Другой информированный собеседник Politico отметил, что эта позиция США разрушает достигнутый за последние несколько месяцев прогресс в вопросе предоставления Украине действенных гарантий безопасности.

Сейчас европейские союзники несколько растеряны из-за противоречивых заявлений Трампа. В частности, относительно неразмещения войск США в Украине.

