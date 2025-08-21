США хочуть мінімізувати свою роль у гарантіях безпеки для України, - Politico

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, у відповідь на запитання європейських військових лідерів на зустрічі під керівництвом голови Об'єднаного комітету начальників штабів. заявив союзникам, що Сполучені Штати планують обмежену участь у майбутніх гарантіях безпеки України, покладаючи основну відповідальність на Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"Стає зрозуміло, що саме Європі доведеться реалізовувати це. США не беруть на себе жодних зобовʼязань", - розповів поінформований про нараду дипломат, який представляє одну з країн НАТО.

Інший поінформований співрозмовник Politico зауважив, що ця позиція США руйнує досягнутий за останні кілька місяців прогрес у питанні надання Україні дієвих гарантій безпеки.

Наразі європейські союзники дещо розгублені через суперечливі заяви Трампа. Зокрема, щодо нерозміщення військ США в Україні.

Нагадаємо, європейські військові керівники працюють над реалістичним планом гарантій безпеки України, який буде підтриманий Сполученими Штатами, і мають на це десять днів.

