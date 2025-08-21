УКР
США хочуть мінімізувати свою роль у гарантіях безпеки для України, - Politico

пентагон

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, у відповідь на запитання європейських військових лідерів на зустрічі під керівництвом голови Об'єднаного комітету начальників штабів. заявив союзникам, що Сполучені Штати планують обмежену участь у майбутніх гарантіях безпеки України, покладаючи основну відповідальність на Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"Стає зрозуміло, що саме Європі доведеться реалізовувати це. США не беруть на себе жодних зобовʼязань", - розповів поінформований про нараду дипломат, який представляє одну з країн НАТО.

Інший поінформований співрозмовник Politico зауважив, що ця позиція США руйнує досягнутий за останні кілька місяців прогрес у питанні надання Україні дієвих гарантій безпеки.

Наразі європейські союзники дещо розгублені через суперечливі заяви Трампа. Зокрема, щодо нерозміщення військ США в Україні.

Нагадаємо, європейські військові керівники працюють над реалістичним планом гарантій безпеки України, який буде підтриманий Сполученими Штатами, і мають на це десять днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потенційна участь Німеччини у гарантіях безпеки для України стане величезним викликом для Бундесверу, - Бундестаг

+10
Уточню - він хоче здійснити процес дефекації, не знявши штани. Результат передбачуваний - гидкий сморід, загаддені штани і сторонення людей.
21.08.2025 07:05 Відповісти
+9
Ніхто не бачить, що питання стоїть чи не пошле рудий п/філ підмогу путінським військам? Питання часу.
21.08.2025 07:00 Відповісти
+5
В черговий раз дивуюся, де поділись всі ті дивні люди, що заполонили форум перед виборами в США та запевнювали, що Трамп прийде порядок наведе?
21.08.2025 07:35 Відповісти
Ніхто не бачить, що питання стоїть чи не пошле рудий п/філ підмогу путінським військам? Питання часу.
21.08.2025 07:00 Відповісти
Ні , не надішле - це вже занадто 😠
21.08.2025 07:05 Відповісти
Не надішле. У пуцина просто нема на це бабла.
21.08.2025 09:12 Відповісти
та сша вже всі давно мінімізували у своїх головах та планах...
21.08.2025 07:00 Відповісти
Рудий блазень Донні хоче викакатись і не дадутись
21.08.2025 07:02 Відповісти
Уточню - він хоче здійснити процес дефекації, не знявши штани. Результат передбачуваний - гидкий сморід, загаддені штани і сторонення людей.
21.08.2025 07:05 Відповісти
21.08.2025 07:40 Відповісти
Та да - роль відіграти мінімальну, зате вигоду отримати максимальну - і бонуси від торгівлі з кацапами, і Нобеля омобисто для Трампа. Але ж так не буває - ніхрена не робити і отримувчти доходи.
21.08.2025 07:02 Відповісти
Сильний компромат є у кегебіста кремля проти Трампа ,
судячи з його поведінки з того дня , коли став Президентом !!
21.08.2025 07:03 Відповісти
Ясно, що мінімізують! Якщо Крим у них розміром з Техас, Україна втратила контроль за 1000 миль океану, а рудий миротворець припиняє війни, яких і бути не могло (як от між Азербайджаном та Албанією), то всі гарантії безпеки будуть в тому ж руслі (на словах - хоч зірку з неба, на діях - не заплатив, то й не отримав).
21.08.2025 07:12 Відповісти
Елбріджа Колбі треба посадити на електричний стілець, як кацапського шпигуна.
21.08.2025 07:15 Відповісти
Риже вашингтонське пуйло, після зустрічі з кремлівським пуйлом на Алясці вирішило, що воно в Світі №1 й має право відвернутись від України?!?
Воно, - рижий маразматик не розуміє, що тоді Світ відвернеться від нього та США!
21.08.2025 07:16 Відповісти
Европа никогда не отпустит Америку из своей мертвой хватки. А остальному миру все равно. Они даже рады что у высокомерного Запада проблемы.
21.08.2025 07:30 Відповісти
Що те мелеш?
21.08.2025 07:57 Відповісти
Меле російську хйню
21.08.2025 08:35 Відповісти
Кацап, проснись ти сереш.😆
21.08.2025 08:53 Відповісти
21.08.2025 07:26 Відповісти
З приходом в США до влади агента "краснова" США ПЕРЕСТАЛИ БУТИ СОЮЗНИКОМ НАТО І ЄС. США.з "трамбоном" є країна.котра допомагає куйлу окуповувати Україну і вбивати український народ.Сьогоднішні рашистські удари по Україні.є ще одним прикладом співпраці США З СВІТОВИМ РАШИСТСЬКИМ ВБИВЦЕЮ У ЗНИЩЕННІ УКРАЇНИ.
21.08.2025 07:34 Відповісти
В черговий раз дивуюся, де поділись всі ті дивні люди, що заполонили форум перед виборами в США та запевнювали, що Трамп прийде порядок наведе?
21.08.2025 07:35 Відповісти
Якось вигулькнув підлога макартні разок коли трамп почав"бути незадоволений хйлом", але це тривало десь пару днів, тому це падло знову залягло. Скоріш за все переєструвався і під іншим ніком чеше
21.08.2025 08:38 Відповісти
Там де і виборці zepreza.😆
21.08.2025 08:54 Відповісти
А там де в наші 73 відсотки.
21.08.2025 08:57 Відповісти
Пишіть прямо, що сша хочуть здати Україну і вмити руки. А всі провали і витрати списати на Європу.
21.08.2025 07:36 Відповісти
США не сдают Украину. Они хотят чтобы инфантильная Европа наконец взяла на себя хоть каплю ответственности. Украина в конце концов Европа.
21.08.2025 07:43 Відповісти
Таки здають вже як пів-року.
21.08.2025 07:58 Відповісти
ці немічні європейці, тільки з'їзди незламності і подібне можуть
21.08.2025 08:28 Відповісти
В европи немає стільки атомки як у амерів, до того ж завдяки своїй ролі світового жандарма америчка отримувала свій статус наддержави. Якщо вона хоче перетворитися за рівнем впливу на світ як Бразилія, тоді вони на правильному шляху
21.08.2025 08:41 Відповісти
Да ладно, европейцы практически ничего не могут, но имитируют самые влиятельные державы в мире. Это выглядит комично, но работает. А сильному ничего не надо доказывать.
21.08.2025 08:49 Відповісти
Це погано - бо всі рішучі європейці дивляться на США
21.08.2025 07:58 Відповісти
Трамп на стилі, хоче нічого не робити і щось мати, ач який хитро зроблений.
21.08.2025 08:21 Відповісти
Реальність дуже боляче приземлить
21.08.2025 08:43 Відповісти
Трмпонбалабол скажи просто ми тікаємо так і не ввівши війська так ми сша зекономимо чьортовий блазень
21.08.2025 08:38 Відповісти
Нехай би ще мінімізували підтримку пушкіністану
21.08.2025 08:42 Відповісти
 
 