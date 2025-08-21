УКР
Гарантії безпеки для України
Рубіо проведе переговори про гарантії безпеки для України 21 серпня, - The New York Times

Рубіо про прогрес у переговорах

На 21 серпня запланована зустріч держсекретаря США Марка Рубіо з радниками з нацбезпеки союзників. Вони мають обговорити  гарантії безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Представник адміністрації Трампа, на якого посилаються журналісти, назвав "делікатними дипломатичними переговорами"  та зазначив, що це, мабуть, найвідоміша роль, яку взяв на себе Рубіо.

За даними видання, держсекретар США має переконати європейців,  що Трамп дотримається свого зобов'язання допомогти їм захистити Україну, не роблячи цього під прапором НАТО.

Представник адміністрації заявив, що переговори визначать "як можуть виглядати гарантії безпеки" перед потенційною зустріччю Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

США хочуть мінімізувати свою роль у гарантіях безпеки для України, - Politico

Наприклад, в обмін на припинення Росією бойових дій, пакт про безпеку може включати зобов'язання США надати повітряну підтримку будь-яким операціям під керівництвом Європи, якщо російські війська відновлять наступ. Також він може містити зобов'язання США надати допомогу в галузі спостереження та розвідки для підтримки місій в Україні, а також військово-морські сили для захисту Чорного моря.

Ще одна складова переговорів - юридична сила гарантій безпеки, яка включає питання про схвалення конгресом США.

Європа (1962) НАТО (6719) Рубіо Марко (278) гарантії безпеки (184)
Спочатку виконайте Будапештський меморандум 1.
21.08.2025 07:51 Відповісти
+5
В 2022 році Рубіо заявляв що ***** це недоговороздатна хитра падлюка яка ніколи не дотримується підписаних угод. А зараз Рубіо хоче щоб ми з брехливою падлюкою щось там підписали і за це нам впарять якісь незрозумілі гарантії до яких ні сша ні НАТО не будуть мати відношення? Це даже ще більший ******* чим коли підписували Будапештський меморандум
21.08.2025 07:58 Відповісти
+4
❗️Черговий крок до перемирʼя масований комбінований удар по Україні здійснив агресор
21.08.2025 07:52 Відповісти
Будапештський меморандум 2?
21.08.2025 07:50 Відповісти
І знову раша пропонує себе одним із гарантів .
Це було б смішно ,аби не так сумно .
21.08.2025 08:00 Відповісти
В 2022 році Рубіо заявляв що ***** це недоговороздатна хитра падлюка яка ніколи не дотримується підписаних угод. А зараз Рубіо хоче щоб ми з брехливою падлюкою щось там підписали і за це нам впарять якісь незрозумілі гарантії до яких ні сша ні НАТО не будуть мати відношення? Це даже ще більший ******* чим коли підписували Будапештський меморандум
21.08.2025 07:58 Відповісти
Рубіо - він такий непостійний, можна сказати - вітряний. Такі багато обіцяють, але не одружуються. Хто ж при здоровому глузді повірить у його гарантії? 🤔
21.08.2025 08:11 Відповісти
Питання не в тому, що брехуни думають, як вдруге нахлобучіть Украину, а вони думають, бо ніщо не гарантує відсутність нападу РФ, крім ліквідації причини, РФ. Питання - чи буде підігрувать брехні наш потужний смарагдовий брехун. Скаже, "я привіз вам вічний мир та отримав на воротнік потужну гарантію від самого Трампа".
21.08.2025 08:09 Відповісти
в обмін на припинення Росією бойових дій, пакт про безпеку може включати зобов'язання США надати повітряну підтримку будь-яким операціям під керівництвом Європи, якщо російські війська відновлять наступ. Також він може містити зобов'язання сша надати допомогу в галузі спостереження та розвідки для підтримки місій в Україні, а також військово-морські сили для захисту Чорного моря
Тобто коли рашисти посунуть знову сша зобов'язується спостерігати за цим всім з повітря і на морі якого в України вже не буде? Особливо смішно що сша зобов'язуються підтримувати якісь місії які буде проводити Європа. А якщо Європа не буде проводити місії що найбільше вірогідно то і нічого підтримувати не потрібно? Одним словомколи через пів року-рік в Україну полізе два мільйона рашистів і корейців з *********** то сша буде спостерігати і максимум надавати нам розвіддані як зараз. Але коли на тебе суне двомільйонна армія з усіх сторін то розвіддані вже нахрен ваші не потрібні і не допоможуть. Все чого ***** добивається це визнання америкосами окупованих територій. Тоді корейці і китайці вже зі спокійною душею можуть займати оборонні рубежі на березі Дніпра, не боячись санкцій, а рашисти перекинуть свої війська на північ України і знову підуть відрізати Київ зі сторони **********.
21.08.2025 08:11 Відповісти
Наслідки егоїстичної та здирницької політики США дуже швидко будуть переведені в монетарну форму. Як "світовий поліцейський" штати отримували колосальні податкові,тарифні та інші банківські преференції для своїх транснаціональних корпорацій. Відмова від цієї ролі та обдиранням всієї планети шляхом підвищення тарифів за "щастя продати американцям дешево" призведе до поступової ізоляції США і втрати всіх преференцій і створення альтернативної Свіфту (а це % з кожної транзакції для США) платіжної системи, що в свою чергу призведе до глибокої економічної та політичної кризи в США. І навіть дефолту, після якого долар перестане бути світовою валютою. Що нам робити? Міняти долари на євро, купувати ******* виробничі лінії в Європі , Японії та Південній Кореї і знищувати окупантів. Для цього нам потрібно багато невеликих і компактних ******** підприємств.
21.08.2025 08:11 Відповісти
Херня це все. Воду в ступі толочуть аби нічого не робити.
21.08.2025 08:16 Відповісти
Знову телега впереді паровоза. Ще війна не зікінчилася, а вони про післявоєнні гарантії теревенять. А чого ви вирішили що на ці гарантії тії погодиться рашка? А буй його знає чого. Але позвіздіти про післявоєнний мир - не мішки ворочать.
21.08.2025 08:36 Відповісти
ОБГОВОРЮВАТИ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ З ВІДВЕРТИМИ АМЕРИКАНСЬКИМИ ПОСІБНИКАМИ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ, ВСЕ ОДНО.ЩО ДОМОВЛЯТИСЯ ПРО ПРИСКОРЕНУ ОКУПАЦІЮ РАШИСТОМ УКРАЇНИ .
21.08.2025 08:59 Відповісти
Рашка хоче піднакопити ресурів. Потрібна перерва, яку називають миром із гарантіями.
21.08.2025 09:23 Відповісти
 
 