Рубіо проведе переговори про гарантії безпеки для України 21 серпня, - The New York Times

На 21 серпня запланована зустріч держсекретаря США Марка Рубіо з радниками з нацбезпеки союзників. Вони мають обговорити гарантії безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Представник адміністрації Трампа, на якого посилаються журналісти, назвав "делікатними дипломатичними переговорами" та зазначив, що це, мабуть, найвідоміша роль, яку взяв на себе Рубіо.

За даними видання, держсекретар США має переконати європейців, що Трамп дотримається свого зобов'язання допомогти їм захистити Україну, не роблячи цього під прапором НАТО.

Представник адміністрації заявив, що переговори визначать "як можуть виглядати гарантії безпеки" перед потенційною зустріччю Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Наприклад, в обмін на припинення Росією бойових дій, пакт про безпеку може включати зобов'язання США надати повітряну підтримку будь-яким операціям під керівництвом Європи, якщо російські війська відновлять наступ. Також він може містити зобов'язання США надати допомогу в галузі спостереження та розвідки для підтримки місій в Україні, а також військово-морські сили для захисту Чорного моря.

Ще одна складова переговорів - юридична сила гарантій безпеки, яка включає питання про схвалення конгресом США.