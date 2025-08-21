Рубіо проведе переговори про гарантії безпеки для України 21 серпня, - The New York Times
На 21 серпня запланована зустріч держсекретаря США Марка Рубіо з радниками з нацбезпеки союзників. Вони мають обговорити гарантії безпеки для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
Представник адміністрації Трампа, на якого посилаються журналісти, назвав "делікатними дипломатичними переговорами" та зазначив, що це, мабуть, найвідоміша роль, яку взяв на себе Рубіо.
За даними видання, держсекретар США має переконати європейців, що Трамп дотримається свого зобов'язання допомогти їм захистити Україну, не роблячи цього під прапором НАТО.
Представник адміністрації заявив, що переговори визначать "як можуть виглядати гарантії безпеки" перед потенційною зустріччю Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Наприклад, в обмін на припинення Росією бойових дій, пакт про безпеку може включати зобов'язання США надати повітряну підтримку будь-яким операціям під керівництвом Європи, якщо російські війська відновлять наступ. Також він може містити зобов'язання США надати допомогу в галузі спостереження та розвідки для підтримки місій в Україні, а також військово-морські сили для захисту Чорного моря.
Ще одна складова переговорів - юридична сила гарантій безпеки, яка включає питання про схвалення конгресом США.
Це було б смішно ,аби не так сумно .
Тобто коли рашисти посунуть знову сша зобов'язується спостерігати за цим всім з повітря і на морі якого в України вже не буде? Особливо смішно що сша зобов'язуються підтримувати якісь місії які буде проводити Європа. А якщо Європа не буде проводити місії що найбільше вірогідно то і нічого підтримувати не потрібно? Одним словомколи через пів року-рік в Україну полізе два мільйона рашистів і корейців з *********** то сша буде спостерігати і максимум надавати нам розвіддані як зараз. Але коли на тебе суне двомільйонна армія з усіх сторін то розвіддані вже нахрен ваші не потрібні і не допоможуть. Все чого ***** добивається це визнання америкосами окупованих територій. Тоді корейці і китайці вже зі спокійною душею можуть займати оборонні рубежі на березі Дніпра, не боячись санкцій, а рашисти перекинуть свої війська на північ України і знову підуть відрізати Київ зі сторони **********.