Украина хочет гарантий безопасности, а РФ - территории, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по прекращению войны сосредоточены на гарантиях безопасности для Украины.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Также они касаются территории Украины, которую Россия хочет контролировать, в частности ту, которую РФ не оккупировала.

"На самом деле остается два главных вопроса. В чем-то это выглядит очень просто, но в то же время чрезвычайно сложно. Во-первых, Украина хочет знать, что Россия больше не нападет. Россияне хотят определенные участки территории, большинство из которых они оккупировали, но некоторые - нет", - пояснил он.

По мнению Венса, встреча между Зеленским и Путиным могла бы стать шагом вперед.

"Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Россияне хотят определенной территории", - добавил вице-президент США.

Читайте: Европе придется оплатить львиную долю расходов на гарантии безопасности для Украины, - Вэнс