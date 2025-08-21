Украина хочет гарантий безопасности, а РФ - территории, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по прекращению войны сосредоточены на гарантиях безопасности для Украины.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Также они касаются территории Украины, которую Россия хочет контролировать, в частности ту, которую РФ не оккупировала.
"На самом деле остается два главных вопроса. В чем-то это выглядит очень просто, но в то же время чрезвычайно сложно. Во-первых, Украина хочет знать, что Россия больше не нападет. Россияне хотят определенные участки территории, большинство из которых они оккупировали, но некоторые - нет", - пояснил он.
По мнению Венса, встреча между Зеленским и Путиным могла бы стать шагом вперед.
"Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Россияне хотят определенной территории", - добавил вице-президент США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Іди до *****, отримай свою зарплатню.
Дура с покрашенными глазами
Меморандум (від лат. memorandum - "те, що слід пам'ятати") - це документ, який може мати різні значення в залежності від контексту. В міжнародних відносинах це дипломатичний документ, що викладає позицію сторони з певного питання, часто є додатком до ноти або вручається особисто. Також меморандум може бути службовою запискою, нагадуванням про щось (наприклад, у торгівлі) або навіть правовим аналізом.
Рейган і Маккейн на небесах , і добре що не бачать цієї ганьби
Чого варті ваші "гарантії" ми вже побачили.
Думати, що проблема ядерки в Україні була останньою проблемою такого ґатунку, - дуже наївно.
Дуже скоро доведеться ще комусь викручувати руки - й арґументів дипломатичних в Америки не буде зовсім.
Залишиться іранське розв'язання: обстрілювати-бомбардувати. Але чи можна обстрілювати бомбардувати цілий світ? Я, наприклад, цілком можу уявити, що Туреччина забажає стати ядерною державою. Що тоді?