3 032 64

Украина хочет гарантий безопасности, а РФ - территории, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по прекращению войны сосредоточены на гарантиях безопасности для Украины.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Также они касаются территории Украины, которую Россия хочет контролировать, в частности ту, которую РФ не оккупировала.

"На самом деле остается два главных вопроса. В чем-то это выглядит очень просто, но в то же время чрезвычайно сложно. Во-первых, Украина хочет знать, что Россия больше не нападет. Россияне хотят определенные участки территории, большинство из которых они оккупировали, но некоторые - нет", - пояснил он.

По мнению Венса, встреча между Зеленским и Путиным могла бы стать шагом вперед.

"Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Россияне хотят определенной территории", - добавил вице-президент США.

Зеленский Владимир путин владимир территориальная целостность Джей Ди Вэнс
Топ комментарии
+22
Оце мислитель-оратор! Геть здуріли. Якщо хтось хоче чиїсь території, то з точки зору ******** адміністрації США це норма. Це точно представник США?
21.08.2025 09:10 Ответить
+19
Це підарас.
21.08.2025 09:14 Ответить
+15
Аби америці трійка нормальних президентів,росія б уже «ніжок Буша»просила,а не диктувала умови...
21.08.2025 09:11 Ответить
Сам додув чи підказали? - чмошнік
21.08.2025 09:09 Ответить
Основну гарантію безпеки Зеленському може дати тільки Путлер, -гауляйтерство після виконання Оманських домовленностей.
21.08.2025 09:14 Ответить
Кацапе, ти вже набрид своїми висерами.
Іди до *****, отримай свою зарплатню.
21.08.2025 09:41 Ответить
ганьба , це коли американські солдати стелють червону доріжку терористу !
21.08.2025 09:45 Ответить
А трампони хочуть барижити на всьому підряд.
21.08.2025 09:15 Ответить
Для Венса і його Трампа проблема в тому, що вони не здатні дати Україні гарантії, а кчцапам - території.
21.08.2025 09:16 Ответить
торгаші,як в агенстві з нерухомості,одному продають те чим він заволодів силою,а другому намагаються створити ілюзію, що другий сам захотів віддати, те що потрібно першому і головне на його ж умовах.Які гарантії??Світ показав що насправді всі договори,гарантії це фуфло якщо існують власні інтереси та ресурси,сша та болота навмисно ломають всю набудовану систему безпеки,скоріш за все війна в Україні не остання і в вже є ті у кого мають відібрати їх майно
21.08.2025 09:26 Ответить
Жену свою и детей отдай насильнику ...
Дура с покрашенными глазами
21.08.2025 09:21 Ответить
что реаль подкрашеный?
21.08.2025 11:10 Ответить
Венс, як батько, знає чого бажає педофіл?
21.08.2025 09:23 Ответить
Команда Трампа хочет чтобы Украина пошла на уступки и ничего в замен не хотят давать ни оружия ни денег, а просто потом выйти и сказать какой тампон офигенный... Он умеет останавливать войны.
21.08.2025 09:23 Ответить
От скажи з яких куїв США зобовязані давати гроші і зброю??
21.08.2025 09:29 Ответить
зобовязання США і іх авторитет котрий тако мен удн чебурек унд мері кей просерають
21.08.2025 09:37 Ответить
У про свій авторитет вони якось самі потурбуються....Які конкретно зобовязання?
21.08.2025 09:41 Ответить
по будапештскому меморандуму иначе ядерну зброю отримають усі бо вона е гарантом територіальної цілісності і не буде прецеденту на котрий можна спригнути
21.08.2025 09:44 Ответить
Меморандум то папір який сторони ні до чого не зобовязує..
Меморандум (від лат. memorandum - "те, що слід пам'ятати") - це документ, який може мати різні значення в залежності від контексту. В міжнародних відносинах це дипломатичний документ, що викладає позицію сторони з певного питання, часто є додатком до ноти або вручається особисто. Також меморандум може бути службовою запискою, нагадуванням про щось (наприклад, у торгівлі) або навіть правовим аналізом.
21.08.2025 09:46 Ответить
оу зайомий прийом від московитів ти московит
21.08.2025 09:55 Ответить
🤣🤣знайомий прийом від ідіотів.. Ти ідіот??
21.08.2025 10:03 Ответить
тобі вже відповіли- а теперь пензелюй шляхом лідера і керйсира Москва
21.08.2025 10:04 Ответить
Назва документу не має значення. Значення мають прописані зобов'язання сторін під якими стоять підписи голів держав.
21.08.2025 09:56 Ответить
Мюнхенські документи 39 го були більш конкретні і чим закінчилось?
21.08.2025 10:11 Ответить
Але ж ти педалював назву документу. Це російський наратив росповсюджуємий вже роками.
21.08.2025 10:35 Ответить
Я до того шо тільки дурень повірить таким країнам в підписаний ними папірець
21.08.2025 10:36 Ответить
США давали зброю жертвам агресії, але зараз Трамп вирішили що жертва агресії це Московія, в Україна агресор. Звичайно щоб не давати дарма зброю Україні. В афгані жертва агресії було законна влада Афганістані тому всю зброю вони отримали дарма.
21.08.2025 10:04 Ответить
Будапешт, це була їхня дуже й дуже наполеглива пропозиція, від якої в ті часи було просто неможливо відмовитися.
21.08.2025 11:08 Ответить
америка із світового поліцейського та держави №1 перетворилася на лайно....

Рейган і Маккейн на небесах , і добре що не бачать цієї ганьби
21.08.2025 09:30 Ответить
США зараз другорядна країна на кшталт Бразилії.
21.08.2025 10:05 Ответить
Україна хоче дотримання вимог міжнародного права, довбню.
Чого варті ваші "гарантії" ми вже побачили.
21.08.2025 09:37 Ответить
21.08.2025 09:37 Ответить
США - гарант Будапштского меморандуму ʼ
21.08.2025 09:38 Ответить
Меморандум (від лат. memorandum - "те, що слід пам'ятати") - це документ, який може мати різні значення в залежності від контексту. В міжнародних відносинах це дипломатичний документ, що викладає позицію сторони з певного питання, часто є додатком до ноти або вручається особисто. Також меморандум може бути службовою запискою, нагадуванням про щось (наприклад, у торгівлі) або навіть правовим аналізом.
21.08.2025 09:42 Ответить
Формально воно так, але по суті: обіцянка була? - була. Виконали її? - не виконали.

Думати, що проблема ядерки в Україні була останньою проблемою такого ґатунку, - дуже наївно.

Дуже скоро доведеться ще комусь викручувати руки - й арґументів дипломатичних в Америки не буде зовсім.

Залишиться іранське розв'язання: обстрілювати-бомбардувати. Але чи можна обстрілювати бомбардувати цілий світ? Я, наприклад, цілком можу уявити, що Туреччина забажає стати ядерною державою. Що тоді?
21.08.2025 09:56 Ответить
Єрдоган пробує підібрати осколки ссср тюркських земель під своє крило . Це нормально. Тоді і нафта середньоазійська піде через турків . А якщо він відірве від раши Татарстан - це взагалі буде офігезно. ТРЕБА ЙОМУ ДОПОМАГАТИ - сумісна розвідка і пропаганда
21.08.2025 10:11 Ответить
Обіцяли країни які всю свою історію когось завойовуваои та грабували,,як можна було повірити???
21.08.2025 10:16 Ответить
ДІДЖЕЙ венс,а росіяни точно ще хочуть Аляску радімую взад,ти даш їм?
21.08.2025 09:37 Ответить
21.08.2025 09:42 Ответить
Британці хочуть щоб Україна воювала далі. Але це повинна вирішувати тільки Україна.
21.08.2025 09:55 Ответить
Британці хочуть щоб Україна була форпостом на півночі Европи . Британці і сами багато воювали в ціх краях проти азіатської навали ( угрофінів та монголоідів) . ЦЕ ЗЕМЛЯ ХРИСТІЯН .
21.08.2025 10:04 Ответить
Соррі- На сході Европи
21.08.2025 10:13 Ответить
Рід Юди, котрий сидить на могилах українських жертв рашистського вбивці і торгує українськими територіями
21.08.2025 10:23 Ответить
Нам не потрібні "території", нам потрібні "гарантії"!? Я чомусь думав, що тільки з рф можуть нести таку єресь
21.08.2025 10:47 Ответить
Не надоїло вам гроші рахувати, довбні? Згадали б нарешті про совість, про опозорену демократію, про власні обіцянки...
21.08.2025 11:30 Ответить
Яке тупе 🤦
21.08.2025 12:04 Ответить
Путін ***** і це його звання , він же біла гнила моль, якій не вірять ні в що .. Він бреше на кожному кроці, де б не був, де б не сидів, стояв і лежав... До цієї мерзоти потрібно підходити його методом дзеркальним , тоді він зрозуміє, більше немає сенсу говорити мерзоті всю правду...
21.08.2025 12:09 Ответить
 
 