РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
991 18

Надеемся на реакцию США, если РФ откажется от двусторонней встречи лидеров, - Зеленский

Встреча с диктатором Путиным Что говорит Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает реакции США, если Путин откажется от двусторонней встречи лидеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.

Президента спросили, были ли прямые контакты с Россией о проведении встречи с диктатором Путиным.

"Мы надеемся, что Америка будет реагировать. Потому что они сами говорят: "Ок. Тогда двусторонняя, а потом - трехсторонняя, и Путин на это согласится". Должен согласиться, потому что, если одна из сторон не хочет заканчивать эту войну, то Америка будет реагировать. Мы хотим окончания этой войны и четко это демонстрируем. Следовательно, сейчас должен быть шаг от российской стороны", - ответил он.

По словам Зеленского, такую встречу европейские партнеры и Украина хотели бы провести в "нейтральной" Европе, например Швейцарии или Австрии.

Также читайте: Украина хочет гарантий безопасности, а РФ - территории, - Вэнс

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

В то же время глава МИД РФ Лавров не подтверждает, что Путин согласился на встречу с Зеленским

Читайте: Путин не готов к встрече с Зеленским ни сейчас, ни в будущем, - CNN

Автор: 

Зеленский Владимир (21666) путин владимир (32036) россия (96929)
Топ комментарии
+4
"Через 50 днів подивимося що буде далі"- ось і вся реакція США.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:16 Ответить
+4
Якщо Путін зустрічається із Зеленський то Путін втратить лице, це на Сході має значення. В РФ високо професійна дипломатія, і ці нюанси вони враховують, Путіна влаштовує війна, а наша дипломатія переповнена довбаний делитантами , якимись дівудями тупими генералами і ларьочніками. На дипломата треба вчитись плюс мати хист
показать весь комментарий
21.08.2025 10:19 Ответить
+4
Реакція буде. Питатимуть що з костюмом...
показать весь комментарий
21.08.2025 10:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Шось таке відчуття, що цього ніколи не відбудеться. ***** добре запам'ятало, як його довбограєм обізвали.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:14 Ответить
"Через 50 днів подивимося що буде далі"- ось і вся реакція США.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:16 Ответить
Краще б було якби Зеленський сподівався на свій народ, не на Ізраїль, а на народ України.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:16 Ответить
Краще б було якби зеленський сподівався на свій народ десь у пасатці на передку,або на просторах ізраїлю,так би мовити з відстані
показать весь комментарий
21.08.2025 10:51 Ответить
Якщо Путін зустрічається із Зеленський то Путін втратить лице, це на Сході має значення. В РФ високо професійна дипломатія, і ці нюанси вони враховують, Путіна влаштовує війна, а наша дипломатія переповнена довбаний делитантами , якимись дівудями тупими генералами і ларьочніками. На дипломата треба вчитись плюс мати хист
показать весь комментарий
21.08.2025 10:19 Ответить
О, так, про "професійну дипломатію" виродків легенди ходять...
показать весь комментарий
21.08.2025 10:46 Ответить
Реакція буде. Питатимуть що з костюмом...
показать весь комментарий
21.08.2025 10:20 Ответить
🤡 сподівалку свою ,витягни з під кришки піаніно ...
показать весь комментарий
21.08.2025 10:26 Ответить
Отже, зараз має бути крок від російської сторони", - відповів він. "ЗЕ" крок від рашистів вже зроблений.Ніякого закінчення війни при "зе" не буде.поза як рашист куйло вважає його "простроченим зезедентом"
показать весь комментарий
21.08.2025 10:30 Ответить
Мій дорогий друг Балодья дуже засмутився,що забув про зустріч. Дамо йому ще два-три тижні. - скаже Трамп.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:30 Ответить
Лідор Світу каже, що пішов на поступки Трампу, і дав себе умовити на зустріч з клоуном з Кацапії.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:31 Ответить
реакція трампона буде реактивною-із сопла в нижній частині його тіла
показать весь комментарий
21.08.2025 10:40 Ответить
нанюханий найпотужний лідор світу прямо каже що саботуватиме зустріч бо то не по його потужному плану
показать весь комментарий
21.08.2025 10:54 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 11:06 Ответить
****, а що зєля планує на цій зустрічі? що путін передумає, та все віддасть?
по суті ця зустріч лише закріпить за пуйлом все окуповане, в тч Крим та ЗАЕС. і ніяких гарантій безпеки теж не буде. лише Україна може гарантувати свою безпеку та оборону, всі коаліції "охочих" втечуть в той же день нападу.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:07 Ответить
є така думка що ***** не буде зустрічатись ни при яких обставинах.

І це потрібно довести до тампона, що ***** тягне час.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:45 Ответить
Ну шо це за дитячий садочок?!. То сподівався на реакцію якщо не буде "всеосяжного режиму тиші''. Тепер оце.
Тут або закінчити грати в субєктність і йти в фарватері США вже остаточно або потужнічать як і ранійше зі всіма наслідками. А то виходить як про "два стула"
показать весь комментарий
21.08.2025 11:41 Ответить
трамп знов віткофа пошле їсти чебуреки у московію - щоб той поїхав та рятував *****
показать весь комментарий
21.08.2025 11:43 Ответить
 
 