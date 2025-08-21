Надеемся на реакцию США, если РФ откажется от двусторонней встречи лидеров, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский ожидает реакции США, если Путин откажется от двусторонней встречи лидеров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.
Президента спросили, были ли прямые контакты с Россией о проведении встречи с диктатором Путиным.
"Мы надеемся, что Америка будет реагировать. Потому что они сами говорят: "Ок. Тогда двусторонняя, а потом - трехсторонняя, и Путин на это согласится". Должен согласиться, потому что, если одна из сторон не хочет заканчивать эту войну, то Америка будет реагировать. Мы хотим окончания этой войны и четко это демонстрируем. Следовательно, сейчас должен быть шаг от российской стороны", - ответил он.
По словам Зеленского, такую встречу европейские партнеры и Украина хотели бы провести в "нейтральной" Европе, например Швейцарии или Австрии.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.
В то же время глава МИД РФ Лавров не подтверждает, что Путин согласился на встречу с Зеленским
по суті ця зустріч лише закріпить за пуйлом все окуповане, в тч Крим та ЗАЕС. і ніяких гарантій безпеки теж не буде. лише Україна може гарантувати свою безпеку та оборону, всі коаліції "охочих" втечуть в той же день нападу.
І це потрібно довести до тампона, що ***** тягне час.
Тут або закінчити грати в субєктність і йти в фарватері США вже остаточно або потужнічать як і ранійше зі всіма наслідками. А то виходить як про "два стула"