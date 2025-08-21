Надеемся на реакцию США, если РФ откажется от двусторонней встречи лидеров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает реакции США, если Путин откажется от двусторонней встречи лидеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.

Президента спросили, были ли прямые контакты с Россией о проведении встречи с диктатором Путиным.

"Мы надеемся, что Америка будет реагировать. Потому что они сами говорят: "Ок. Тогда двусторонняя, а потом - трехсторонняя, и Путин на это согласится". Должен согласиться, потому что, если одна из сторон не хочет заканчивать эту войну, то Америка будет реагировать. Мы хотим окончания этой войны и четко это демонстрируем. Следовательно, сейчас должен быть шаг от российской стороны", - ответил он.

По словам Зеленского, такую встречу европейские партнеры и Украина хотели бы провести в "нейтральной" Европе, например Швейцарии или Австрии.

Также читайте: Украина хочет гарантий безопасности, а РФ - территории, - Вэнс

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

В то же время глава МИД РФ Лавров не подтверждает, что Путин согласился на встречу с Зеленским

Читайте: Путин не готов к встрече с Зеленским ни сейчас, ни в будущем, - CNN