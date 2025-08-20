Лавров не подтверждает, что Путин согласился на встречу с Зеленским
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил повысить уровень глав делегаций на переговорах между Украиной и Россией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Лаврова, Путин "внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций". В то же время Лавров не сказал, что речь идет о повышении до уровня лидеров государств.
"И это как раз вписывается в наше предложение о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными и гуманитарными", - отметил российский министр.
Он добавил, что "эта идея была положительно воспринята президентом Трампом".
Ранее то же мнение высказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков, который сказал, что Путин и Трамп обсудили идею "повышения уровня представителей" на переговорах по российско-украинской войне. Ушаков не уточнил, что именно он имеет в виду под повышением уровня встреч, и не упомянул о возможности встречи лидеров.
Зато пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт утверждала, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.
Уся ця канітєль проходить під диферамби трампону від кремля і клятви у бажанні миру від цих вбивць. Санкції не вводяться, війна продовжується, трампон не визнає себе лохом.
Якось так...
)(уйло показало що воно не в їзоляції
