Лавров не подтверждает, что Путин согласился на встречу с Зеленским

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил повысить уровень глав делегаций на переговорах между Украиной и Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Лаврова, Путин "внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций". В то же время Лавров не сказал, что речь идет о повышении до уровня лидеров государств.

"И это как раз вписывается в наше предложение о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными и гуманитарными", - отметил российский министр.

Он добавил, что "эта идея была положительно воспринята президентом Трампом".

Также читайте: Зеленский и Путин "в процессе" организации встречи, - Трамп

Ранее то же мнение высказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков, который сказал, что Путин и Трамп обсудили идею "повышения уровня представителей" на переговорах по российско-украинской войне. Ушаков не уточнил, что именно он имеет в виду под повышением уровня встреч, и не упомянул о возможности встречи лидеров.

Зато пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт утверждала, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Лавров Сергей (2353) путин владимир (32028) переговоры с Россией (1290)
+9
Донні давай, санкції, нову зброю. Бо тебе знову наїбали.
20.08.2025 18:14 Ответить
+4
Що і треба було очікувати! Путін крутиться, як вуж на пательні, лиш би США не почали добивати москальську економіку прискореними темпами.
20.08.2025 18:13 Ответить
+2
путлєр хоче підвищити статус а сам посилає історика
20.08.2025 18:12 Ответить
путлєр хоче підвищити статус а сам посилає історика
20.08.2025 18:12 Ответить
Що і треба було очікувати! Путін крутиться, як вуж на пательні, лиш би США не почали добивати москальську економіку прискореними темпами.
20.08.2025 18:13 Ответить
Якби він цього боявся то вже б закінчив війну.
20.08.2025 18:22 Ответить
а до чого тут боявся? дописувач вище написав, що він крутиться, як вуж на пательні. то нащо ти перекручуєш?
20.08.2025 18:55 Ответить
Донні давай, санкції, нову зброю. Бо тебе знову наїбали.
20.08.2025 18:14 Ответить
}{уйло хочет повысить уровень голов до уровня головок.
20.08.2025 18:18 Ответить
***** після Аляски місяць в бункері на чумадані срати буде.
20.08.2025 18:19 Ответить
Це не дивно. ***** - сцикло. Саме тому ніякої ядерної війни воно розв'язувати не буде.
20.08.2025 18:21 Ответить
Трампон обісцяний стабільно.
20.08.2025 18:22 Ответить
Спочатку мединський головним поїде, потім (через тижнів 2-3) мєдвед алкаголійович, на наступні (знов через 2-3 тижні) перемовини - син патрушева, а потім (ще 2-3 тижні) - сумна коняка з туалетним йоршиком. Після цього (ще кілька тижнів) - зустріч технічних делегацій (завезення фекальних валізок) і, нарешті... відмова від місця зустрічі через побоювання за свою безпеку у ботоксного. Потім знову: спочатку мединський....
Уся ця канітєль проходить під диферамби трампону від кремля і клятви у бажанні миру від цих вбивць. Санкції не вводяться, війна продовжується, трампон не визнає себе лохом.

Якось так...
20.08.2025 18:26 Ответить
Так не в коня треба питати, кажуть, що на болотах є таке мурло ушаков, той під@р все знає про це
20.08.2025 18:27 Ответить
чи зрозуміє тампон що його використали на Алясці ?
)(уйло показало що воно не в їзоляції
20.08.2025 18:29 Ответить
Донниии!!!!! Тебя опять накуй послали!!! Слышал, не?
20.08.2025 18:40 Ответить
Знов заплуталися у перекладі? Так може просто потрібен ще один перекладач? З англійської на мову трампа? Бо для нього "підвищення рівня голів делегацій" звучить так само як:

"В рамках дослідження динаміки гливкопружного середовища, що піддається впливу змінних напружень, була розроблена математична модель, заснована на принципі суперпозиції, що враховує як лінійні, так і нелінійні члени в рівнянні стану. Отримане рішення являє собою інтегральне рівняння Вольтерра, яке було проаналізовано з використанням перетворення Лапласа для визначення функції відгуку системи на різні вхідні впливи."
20.08.2025 18:44 Ответить
Типу пішов на хер.
20.08.2025 19:07 Ответить
Багато політиків вміють наводити ""тінь на плетінь" Іде банальна брехня,пустослів"я і цинізм. Лідери майже всіх країн думають про свою особисту вигоду,а потім за свою країну і за народ.А аж потім за інших..да іще і журналюги заробляють собі на хліб пустою болтовнею.
20.08.2025 19:03 Ответить
 
 