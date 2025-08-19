Белый дом подтвердил, что Путин согласился на встречу с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин согласился провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила у Левитт, согласился ли Путин провести непосредственную встречу с Зеленским, на что пресс-секретарь ответила утвердительно.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.
Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский и Путин могут встретиться в Венгрии.
