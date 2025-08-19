Швейцария предоставит Путину иммунитет, если тот приедет на встречу с Зеленским, - МИД страны
Швейцария обещает предоставить российскому диктатору Владимиру Путину иммунитет от судебного преследования, если тот приедет в страну для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на France24, об этом заявил министр иностранных дел Игнацио Кассис.
Известно, что Швейцария ратифицировала Римский статут и является членом Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина.
Министр напомнил, что в прошлом году швейцарское правительство определило правила предоставления иммунитета лицу, на которое выдан международный ордер на арест.
"Если это лицо приезжает на мирную конференцию, а не по частным причинам", - уточнил Кассис.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вколе шмурдяком від Цовіду?
,
кешер машер
швейцарія я так поняв то евреї серед німців?
без образ
всі до одного!
кароче, докерувалися!
скільки було написано, скільки було розслідувано, про золото нацистів в швейцаріїї.
і шо? і всьо!
черговому міжнародному терористу відсмокчуть з імунітетом!
от, тупий бен ладен!
треба було в цюріх їхати. заможним респектабельним паном жити, а не по горам тора бора ховатися!
А потом пусть на людях срёт в свои чемоданы, ДНК содержимого которых станет ясным.