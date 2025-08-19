РУС
Швейцария предоставит Путину иммунитет, если тот приедет на встречу с Зеленским, - МИД страны

Встреча Зеленского и Путина Швейцария предлагает иммунитет

Швейцария обещает предоставить российскому диктатору Владимиру Путину иммунитет от судебного преследования, если тот приедет в страну для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на France24, об этом заявил министр иностранных дел Игнацио Кассис.

Известно, что Швейцария ратифицировала Римский статут и является членом Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина.

Министр напомнил, что в прошлом году швейцарское правительство определило правила предоставления иммунитета лицу, на которое выдан международный ордер на арест.

"Если это лицо приезжает на мирную конференцию, а не по частным причинам", - уточнил Кассис.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.

Читайте: Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России, включая ограничение цен на нефть

+12
Червону доріжку теж не забудьте постелити
19.08.2025 16:25 Ответить
+10
Та зберіться вже всі разом і поцілуйте в сраку міжнародного злочинця та терориста. Нікчемний світ.
19.08.2025 16:24 Ответить
+6
Поки ракети з кацапії не полетять в ту сторону до людей не дійде з ким вони мають справу!!!дибі..и!
19.08.2025 16:29 Ответить
Зроблять укол від бешенства?
19.08.2025 16:24 Ответить
Швейцарія надасть Путіну імунітет

Вколе шмурдяком від Цовіду?
19.08.2025 16:26 Ответить
гибко цілували нацистів, а кремль нацистів навчав та постачав ресурсами, тепер чого мінятися, він же не швейцарських дітей вбиває
,
19.08.2025 16:26 Ответить
ну ті завжди торгували коронками з ротів вбитих дітей
кешер машер
швейцарія я так поняв то евреї серед німців?
без образ
19.08.2025 16:29 Ответить
Поки ракети з кацапії не полетять в ту сторону до людей не дійде з ким вони мають справу!!!дибі..и!
19.08.2025 16:29 Ответить
А ЯК він до Швейцарії добереться? Адже її оточують країни, що підписали міжнародну угоду, що стосується МКС (не плутать з космосом). А МКС видав ордер на його арешт... І ХТО пропустить його літак, через свій повітряний простір? Хіба що, прилетить нелегально...
19.08.2025 16:29 Ответить
Пропоную доставляти його по частинам.
19.08.2025 18:31 Ответить
Заманіть бєшєнного звєря в капкан і захлопнуть. Тоді всі цивілізовані країни будуть Швейцарію на руках носити.
19.08.2025 16:31 Ответить
бо, всі клали здоровенний болт на те міжнародне право!
всі до одного!
кароче, докерувалися!
скільки було написано, скільки було розслідувано, про золото нацистів в швейцаріїї.
і шо? і всьо!
черговому міжнародному терористу відсмокчуть з імунітетом!
от, тупий бен ладен!
треба було в цюріх їхати. заможним респектабельним паном жити, а не по горам тора бора ховатися!
19.08.2025 16:32 Ответить
А шоколадні банкіри тут як тут...пнх!!!
19.08.2025 16:32 Ответить
Путин пользуется переговорами, чтобы оттягивать санкции против России и Индии и Китая.
19.08.2025 16:33 Ответить
Навіщо було ратифіцирувати Римський статут,щоб потім його порушувати.Кому такі норми та закони потрібні.Як тільки пуйло зійде по трапу підгоніть автозак і в Гаагу.
19.08.2025 16:45 Ответить
Зустрічатись треба в Гаазі, і відразу на трибунал.
19.08.2025 16:48 Ответить
Краще послати в місце переговорів добрі фури. Проти ФПВ не захистить ЖОДЕН броньований лімузин, якщо вони виносять БТР чи танк!
19.08.2025 16:54 Ответить
}{уйлу они пусть дают иммунитет. Но опять приедет Василич. Его сразу можно арестовать.
А потом пусть на людях срёт в свои чемоданы, ДНК содержимого которых станет ясным.
19.08.2025 17:00 Ответить
Кабаєв може приїхати лише на військову базу.куди доступ строго обмежений і куди можна посадити літак.База мусить бути в країні яка має спільний кордон з рашкою і не далі ніж двісті км. від кордону.Це розуміють всі...крім Швейцаріі...
19.08.2025 17:04 Ответить
Вот и всё что нужно знать о современном "правосудии". Поэтому доверять каким-то бумажкам "о гарантиях" ни в коем случае нельзя.
19.08.2025 17:24 Ответить
Він в Швейцарію не поїде, бо Лавров сказав що в Швеції туалети не такі. А им нужны отдельные туалеты для **********, в Европе таких нет.
19.08.2025 17:29 Ответить
Так там тих путіних штук 6 чи 5 .
19.08.2025 17:51 Ответить
ага. Ще й пососіть йому прутень. Ідіоти.
19.08.2025 17:51 Ответить
А що всі хотіли? Швейцарія завжди була "нейтральною" в усіх розуміннях цього слова. Враховуючи які суми на рахунках її банків кацапських олігархів і іншої п...здоти, їхні силові структури скоріше затримають нашого НЕлоха ніж ***...а, потім включать полудурків, мовляв, блін, переплутали "владіміра".
19.08.2025 17:53 Ответить
Заїбали. Які ще виключення зроблять країни до цього підора? Замість того щоб гуртом ********* злочинця, вони до нього підлещуються. Краще б зробили інше виключення і продали Україні зброю.
19.08.2025 17:56 Ответить
 
 