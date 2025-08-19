Швейцария предоставит Путину иммунитет, если тот приедет на встречу с Зеленским, - МИД страны

Швейцария обещает предоставить российскому диктатору Владимиру Путину иммунитет от судебного преследования, если тот приедет в страну для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на France24, об этом заявил министр иностранных дел Игнацио Кассис.

Известно, что Швейцария ратифицировала Римский статут и является членом Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина.

Министр напомнил, что в прошлом году швейцарское правительство определило правила предоставления иммунитета лицу, на которое выдан международный ордер на арест.

"Если это лицо приезжает на мирную конференцию, а не по частным причинам", - уточнил Кассис.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.

