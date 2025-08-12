Швейцарія приєдналася до нових санкції ЄС проти Росії, включно з обмеженням цін на нафту

Швейцарія приєдналася до 18-го пакету санкцій проти ЄС, але з низкою застережень.

Відповідне рішення набуде чинності 12 серпня, повідомляється у пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.

Зокрема, уряд країни додав до санкційних списків ще 14 фізичних осіб та 41 організацію. Санкції щодо них передбачають заморожування активів та заборону на надання економічних ресурсів, а також заборону на в'їзд до Швейцарії та транзит через неї.

Крім того, під санкції потрапили 105 суден так званого "тіньового флоту" Росії, швейцарським компаніям заборонено надавати їм послуги.

Швейцарія також вирішила приєднатися до запропонованого ЄС зниженого ліміту ціни на експорт російської нафти на рівні $47,6 за барель, який набуде чинності з 3 вересня.

Окремо країна посилить експортний контроль щодо 26 компаній.

Як повідомлялося, наприкінці липня ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти Росії, він передбачає низку заходів, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.