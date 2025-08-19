УКР
Швейцарія надасть Путіну імунітет, якщо той приїде на зустріч із Зеленським, - МЗС країни

Зустріч Зеленського та Путіна Швейцарія пропонує імунітет

Швейцарія обіцяє надати російському диктатору Володимиру Путіну імунітет від судового переслідування, якщо той приїде до країни для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на France24, про це заявив міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.

Відомо, що Швейцарія ратифікувала Римський статут та є членом Міжнародного кримінального суду, що видав ордер на арешт Путіна.

Міністр нагадав, що минулого року швейцарський уряд визначив правила надання імунітету особі, на яку видано міжнародний ордер на арешт.

"Якщо ця особа приїжджає на мирну конференцію, а не з приватних причин", - уточнив Кассіс.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.

Читайте: Швейцарія приєдналася до нових санкції ЄС проти Росії, включно з обмеженням цін на нафту

+8
Червону доріжку теж не забудьте постелити
19.08.2025 16:25 Відповісти
+6
Та зберіться вже всі разом і поцілуйте в сраку міжнародного злочинця та терориста. Нікчемний світ.
19.08.2025 16:24 Відповісти
+4
гибко цілували нацистів, а кремль нацистів навчав та постачав ресурсами, тепер чого мінятися, він же не швейцарських дітей вбиває
,
19.08.2025 16:26 Відповісти
Зроблять укол від бешенства?
19.08.2025 16:24 Відповісти
Швейцарія надасть Путіну імунітет

Вколе шмурдяком від Цовіду?
19.08.2025 16:26 Відповісти
гибко цілували нацистів, а кремль нацистів навчав та постачав ресурсами, тепер чого мінятися, він же не швейцарських дітей вбиває
,
19.08.2025 16:26 Відповісти
ну ті завжди торгували коронками з ротів вбитих дітей
кешер машер
швейцарія я так поняв то евреї серед німців?
без образ
19.08.2025 16:29 Відповісти
Поки ракети з кацапії не полетять в ту сторону до людей не дійде з ким вони мають справу!!!дибі..и!
19.08.2025 16:29 Відповісти
А ЯК він до Швейцарії добереться? Адже її оточують країни, що підписали міжнародну угоду, що стосується МКС (не плутать з космосом). А МКС видав ордер на його арешт... І ХТО пропустить його літак, через свій повітряний простір? Хіба що, прилетить нелегально...
19.08.2025 16:29 Відповісти
Заманіть бєшєнного звєря в капкан і захлопнуть. Тоді всі цивілізовані країни будуть Швейцарію на руках носити.
19.08.2025 16:31 Відповісти
бо, всі клали здоровенний болт на те міжнародне право!
всі до одного!
кароче, докерувалися!
скільки було написано, скільки було розслідувано, про золото нацистів в швейцаріїї.
і шо? і всьо!
черговому міжнародному терористу відсмокчуть з імунітетом!
от, тупий бен ладен!
треба було в цюріх їхати. заможним респектабельним паном жити, а не по горам тора бора ховатися!
19.08.2025 16:32 Відповісти
А шоколадні банкіри тут як тут...пнх!!!
19.08.2025 16:32 Відповісти
Путин пользуется переговорами, чтобы оттягивать санкции против России и Индии и Китая.
19.08.2025 16:33 Відповісти
Навіщо було ратифіцирувати Римський статут,щоб потім його порушувати.Кому такі норми та закони потрібні.Як тільки пуйло зійде по трапу підгоніть автозак і в Гаагу.
19.08.2025 16:45 Відповісти
Зустрічатись треба в Гаазі, і відразу на трибунал.
19.08.2025 16:48 Відповісти
Краще послати в місце переговорів добрі фури. Проти ФПВ не захистить ЖОДЕН броньований лімузин, якщо вони виносять БТР чи танк!
19.08.2025 16:54 Відповісти
}{уйлу они пусть дают иммунитет. Но опять приедет Василич. Его сразу можно арестовать.
А потом пусть на людях срёт в свои чемоданы, ДНК содержимого которых станет ясным.
19.08.2025 17:00 Відповісти
Кабаєв може приїхати лише на військову базу.куди доступ строго обмежений і куди можна посадити літак.База мусить бути в країні яка має спільний кордон з рашкою і не далі ніж двісті км. від кордону.Це розуміють всі...крім Швейцаріі...
19.08.2025 17:04 Відповісти
Вот и всё что нужно знать о современном "правосудии". Поэтому доверять каким-то бумажкам "о гарантиях" ни в коем случае нельзя.
19.08.2025 17:24 Відповісти
Він в Швейцарію не поїде, бо Лавров сказав що в Швеції туалети не такі. А им нужны отдельные туалеты для **********, в Европе таких нет.
19.08.2025 17:29 Відповісти
Так там тих путіних штук 6 чи 5 .
19.08.2025 17:51 Відповісти
ага. Ще й пососіть йому прутень. Ідіоти.
19.08.2025 17:51 Відповісти
А що всі хотіли? Швейцарія завжди була "нейтральною" в усіх розуміннях цього слова. Враховуючи які суми на рахунках її банків кацапських олігархів і іншої п...здоти, їхні силові структури скоріше затримають нашого НЕлоха ніж ***...а, потім включать полудурків, мовляв, блін, переплутали "владіміра".
19.08.2025 17:53 Відповісти
Заїбали. Які ще виключення зроблять країни до цього підора? Замість того щоб гуртом ********* злочинця, вони до нього підлещуються. Краще б зробили інше виключення і продали Україні зброю.
19.08.2025 17:56 Відповісти
 
 