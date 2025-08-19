Швейцарія надасть Путіну імунітет, якщо той приїде на зустріч із Зеленським, - МЗС країни

Швейцарія обіцяє надати російському диктатору Володимиру Путіну імунітет від судового переслідування, якщо той приїде до країни для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на France24, про це заявив міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.

Відомо, що Швейцарія ратифікувала Римський статут та є членом Міжнародного кримінального суду, що видав ордер на арешт Путіна.

Міністр нагадав, що минулого року швейцарський уряд визначив правила надання імунітету особі, на яку видано міжнародний ордер на арешт.

"Якщо ця особа приїжджає на мирну конференцію, а не з приватних причин", - уточнив Кассіс.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.

