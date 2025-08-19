Білий дім підтвердив, що Путін погодився на зустріч з Зеленським

Президент РФ Володимир Путін погодився провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала у Левітт чи погодився Путін провести безпосередню зустріч з Зеленським, на що речниця відповіла ствердно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія надасть Путіну імунітет, якщо той приїде на зустріч із Зеленським, - МЗС країни

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.