Білий дім підтвердив, що Путін погодився на зустріч з Зеленським
Президент РФ Володимир Путін погодився провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала у Левітт чи погодився Путін провести безпосередню зустріч з Зеленським, на що речниця відповіла ствердно.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.
Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.
