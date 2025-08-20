УКР
Лавров не підтверджує, що Путін погодився на зустріч з Зеленським

лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував підвищити рівень голів делегацій на переговорах між Україною і Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Лаврова, Путін "вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори, а й подумати про те, щоб підвищити рівень голів делегацій". Водночас Лавров не сказав, що йдеться про підвищення до рівня лідерів держав.

"І це якраз вписується в нашу пропозицію про те, щоб в рамках цього процесу окремий блок був присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання, поряд з військовими та гуманітарними", – зазначив російський міністр.

Він додав, що "ця ідея була позитивно сприйнята президентом Трампом".

Також читайте: Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі, - Трамп

Раніше ту саму думку висловив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, який сказав, що Путін та Трамп обговорили ідею "підвищення рівня представників" на переговорах щодо російсько-української війни. Ушаков не уточнив, що саме він має на увазі під підвищенням рівня зустрічей, і не згадав про можливість зустрічі лідерів.

Натомість речниця Білого дому Керолайн Левітт стверджувала, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

Лавров Сергій (1639) путін володимир (24633) переговори з Росією (1408)
Донні давай, санкції, нову зброю. Бо тебе знову наїбали.
20.08.2025 18:14 Відповісти
Що і треба було очікувати! Путін крутиться, як вуж на пательні, лиш би США не почали добивати москальську економіку прискореними темпами.
20.08.2025 18:13 Відповісти
Спочатку мединський головним поїде, потім (через тижнів 2-3) мєдвед алкаголійович, на наступні (знов через 2-3 тижні) перемовини - син патрушева, а потім (ще 2-3 тижні) - сумна коняка з туалетним йоршиком. Після цього (ще кілька тижнів) - зустріч технічних делегацій (завезення фекальних валізок) і, нарешті... відмова від місця зустрічі через побоювання за свою безпеку у ботоксного. Потім знову: спочатку мединський....
Уся ця канітєль проходить під диферамби трампону від кремля і клятви у бажанні миру від цих вбивць. Санкції не вводяться, війна продовжується, трампон не визнає себе лохом.

Якось так...
20.08.2025 18:26 Відповісти
путлєр хоче підвищити статус а сам посилає історика
20.08.2025 18:12 Відповісти
...придворного гісторіпісьця
20.08.2025 20:37 Відповісти
20.08.2025 18:13 Відповісти
Якби він цього боявся то вже б закінчив війну.
20.08.2025 18:22 Відповісти
а до чого тут боявся? дописувач вище написав, що він крутиться, як вуж на пательні. то нащо ти перекручуєш?
20.08.2025 18:55 Відповісти
Він робить вид,що крутиться,бо на нього ніколи не накладуть такі санкції,що завадять йому фінансувати війну.
Коли вже люди це зрозуміють,хз.Вже майже 4 роки повномасштабки пройшло,а люди все чекають манну небесну.
20.08.2025 20:26 Відповісти
хто би йому вклав в вуха цю істину?
20.08.2025 19:08 Відповісти
Дописувачі Цензору. Тільки вони все знають і все можуть, оскільки найбільш потужно-незламні!
20.08.2025 19:37 Відповісти
20.08.2025 20:23 Відповісти
20.08.2025 18:14 Відповісти
Донні скоріше ще щось запропонує московському людоїду, аби лишень приїхав.
показати весь коментар
}{уйло хочет повысить уровень голов до уровня головок.
показати весь коментар
***** після Аляски місяць в бункері на чумадані срати буде.
показати весь коментар
Це не дивно. ***** - сцикло. Саме тому ніякої ядерної війни воно розв'язувати не буде.
показати весь коментар
Трампон обісцяний стабільно.
показати весь коментар
20.08.2025 18:26 Відповісти
Печальна істина.
показати весь коментар
Так не в коня треба питати, кажуть, що на болотах є таке мурло ушаков, той під@р все знає про це
показати весь коментар
чи зрозуміє тампон що його використали на Алясці ?
)(уйло показало що воно не в їзоляції
показати весь коментар
Донниии!!!!! Тебя опять накуй послали!!! Слышал, не?
показати весь коментар
Знов заплуталися у перекладі? Так може просто потрібен ще один перекладач? З англійської на мову трампа? Бо для нього "підвищення рівня голів делегацій" звучить так само як:

"В рамках дослідження динаміки гливкопружного середовища, що піддається впливу змінних напружень, була розроблена математична модель, заснована на принципі суперпозиції, що враховує як лінійні, так і нелінійні члени в рівнянні стану. Отримане рішення являє собою інтегральне рівняння Вольтерра, яке було проаналізовано з використанням перетворення Лапласа для визначення функції відгуку системи на різні вхідні впливи."
20.08.2025 18:44 Відповісти
Типу пішов на хер.
показати весь коментар
Багато політиків вміють наводити ""тінь на плетінь" Іде банальна брехня,пустослів"я і цинізм. Лідери майже всіх країн думають про свою особисту вигоду,а потім за свою країну і за народ.А аж потім за інших..да іще і журналюги заробляють собі на хліб пустою болтовнею.
показати весь коментар
Встреча должна быть в Бахмуте, потом в Торецке, а потом в Гааге
показати весь коментар
Лавров не підтверджує, що Путін погодився на зустріч з Зеленським
показати весь коментар
значить китай гарантує свою підтримку русні ,і зброєю і зольдатен ...китаю треба більше української землі , бо Тайга ,болота ,мерзлота ,навіть для розробок корисних копален ,незручно ...
показати весь коментар
Щоби що? Воно йому не надо. Його ******* повільно, але впевненно наступають.
показати весь коментар
Оце правильно, "конячка", й наділі відмовляй свого "ботоксного доходягу", хоч якась з тебе користь буде Україні.
показати весь коментар
От оно що: пу НЕ збирається зустртчатися з Зе!

Здивована читателька запитує: від кого раша збирається гарантувати Україні безпеку? Від себе самой? Це як козла пустити в огород

Настав час втрутися Турції і спільно з Україною керувати Кримом, щоб кримськи татари разом з українцями нарешті запанували в своєму домі!

47й ще має час, щоб отримати Нобеля, якщо конкретно вступиться за Україну, адже пу його банально дурить з ціми переговорами.

Сталий мир можливий тільки через силу!

Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Героям слава!
20.08.2025 20:32 Відповісти
 
 