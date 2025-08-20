Лавров не підтверджує, що Путін погодився на зустріч з Зеленським

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував підвищити рівень голів делегацій на переговорах між Україною і Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Лаврова, Путін "вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори, а й подумати про те, щоб підвищити рівень голів делегацій". Водночас Лавров не сказав, що йдеться про підвищення до рівня лідерів держав.

"І це якраз вписується в нашу пропозицію про те, щоб в рамках цього процесу окремий блок був присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання, поряд з військовими та гуманітарними", – зазначив російський міністр.

Він додав, що "ця ідея була позитивно сприйнята президентом Трампом".

Раніше ту саму думку висловив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, який сказав, що Путін та Трамп обговорили ідею "підвищення рівня представників" на переговорах щодо російсько-української війни. Ушаков не уточнив, що саме він має на увазі під підвищенням рівня зустрічей, і не згадав про можливість зустрічі лідерів.

Натомість речниця Білого дому Керолайн Левітт стверджувала, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.