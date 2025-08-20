УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11650 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
1 645 17

Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі, - Трамп

Трамп про зустріч Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на Sky News

Так, Трамп заявив, що вважає зустріч між Зеленським і Путіним необхідною після того, як зустрівся з ними обома індивідуально.

Спочатку Трамп, здавалося, пропонував тристоронню зустріч як наступний крок, але після саміту на Алясці почав говорити, що натомість потрібна двостороння зустріч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ спочатку пропонувала Трампу двосторонню зустріч, а потім тристоронню, - Зеленський

"Вони в процесі організації, але ми повинні зупинити вбивства, це занадто багато вбивств", - сказав Трамп.

За його словами, він хоче побачити, що станеться на зустрічі між Зеленським і Путіним, і що це може призвести до тристороннього саміту.

"Я врятував сотні тисяч, можливо, мільйони людей, це гарне відчуття", – додав Трамп.

Також читайте: Швейцарія надасть Путіну імунітет, якщо той приїде на зустріч із Зеленським, - МЗС країни

Нагадаємо, підготовкою зустрічі Президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна займаються віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.

Пізніше стало відомо, що під час телефонної розмови із президентом США Дональом Трампом російський диктатор Володимир Путін запропонував повести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) путін володимир (24633) Трамп Дональд (6963)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Не вірю у двосторонню зустріч. Воно Путіну не треба. Щоби що.... Він з Трампом тягне час, щоб б вам не здавалось. Хіба що буде розповідати про рюріків Зеленському... Бубочка не відрізняє косоворотку від вишиванки, московіта від руського.....
показати весь коментар
20.08.2025 07:21 Відповісти
+5
"Я врятував сотні тисяч, можливо, мільйони людей, це гарне відчуття", - додав Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3569544

Не кажи "Гоп!", поки не перескочиш!
Те, що путлєр продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі і гинуть мирні люди (навіть цілими сім'ями) - то вже врятував чи ще "в процесі"?
Те, що завдяки твоїм "мирним зусиллям" країни (по всьому світу) нарощують свій військовий потенціал і готуються до "гарячої фази" всіх "припинених" тобою воєн - то також "в процесі"?

Ще один балабол...
показати весь коментар
20.08.2025 07:23 Відповісти
+5
"Це занадто багато вбивств"...А скільки не занадто? 100? 500? Трамп не може зв'язати двох слів. Що робиться в його рудій голові?
показати весь коментар
20.08.2025 07:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не вірю у двосторонню зустріч. Воно Путіну не треба. Щоби що.... Він з Трампом тягне час, щоб б вам не здавалось. Хіба що буде розповідати про рюріків Зеленському... Бубочка не відрізняє косоворотку від вишиванки, московіта від руського.....
показати весь коментар
20.08.2025 07:21 Відповісти
"Я врятував сотні тисяч, можливо, мільйони людей, це гарне відчуття", - додав Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3569544

Не кажи "Гоп!", поки не перескочиш!
Те, що путлєр продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі і гинуть мирні люди (навіть цілими сім'ями) - то вже врятував чи ще "в процесі"?
Те, що завдяки твоїм "мирним зусиллям" країни (по всьому світу) нарощують свій військовий потенціал і готуються до "гарячої фази" всіх "припинених" тобою воєн - то також "в процесі"?

Ще один балабол...
показати весь коментар
20.08.2025 07:23 Відповісти
"Це занадто багато вбивств"...А скільки не занадто? 100? 500? Трамп не може зв'язати двох слів. Що робиться в його рудій голові?
показати весь коментар
20.08.2025 07:30 Відповісти
Проводьте зустріч відразу в Омані , де зелена паскуда продав Україну , там хай і організують переговори .
показати весь коментар
20.08.2025 07:30 Відповісти
ЄС озброєння надають по краплі, Штати так само та ще й за великі гроші, людей для ЗСУ мобілізують силоміць, москаль не зупиняючись наступає, ворожі БПЛА щоночі нищать інфраструктуру...Яка альтернатива перемир'ю, навіть несправедливому? Справедлива поразка?
показати весь коментар
20.08.2025 07:32 Відповісти
Фантазії імбецила.
показати весь коментар
20.08.2025 07:32 Відповісти
Оженився дурний, та взяв дурнувату. Та не знали що робить, підпалили хату.
показати весь коментар
20.08.2025 07:38 Відповісти
У Янелоха процесс ожидания встречи с }{уйлом длится периодически вот уже 6 лет.
Всё не терпится ему посередине сойтись и в глаза посмотреть в поисках там мира.
Сейчас Трампон поможет ему сделать и то, и другое, но только за счёт Украины...
показати весь коментар
20.08.2025 07:46 Відповісти
Ножки раздвинул, хвост отодвинул и заглянул ...в глаза.
показати весь коментар
20.08.2025 07:57 Відповісти
Не міг стриматися, щоб не привести монолог Трампа столітньої давнини Голохвастова:
"Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова
глянєт вниз на людей, так вони здаються йому
такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як
пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же
ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк
нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь
очєнь і очєнь. Да - Да, …… но" 😁
показати весь коментар
20.08.2025 08:15 Відповісти
Якщо не хочете гуманіста Трампа з його слабкою структурною логікою є Венс і Орбан які чудово формулюють свої думки 😬
показати весь коментар
20.08.2025 08:30 Відповісти
я Взагалі не розумію в нас що вже Царі та Королі,одна людина вирішуе за цілу Країну(ну з рашкою то понятно) а інші???
Світ зійшов з розуму,
Знов купка недоумків вирішує долі дюдей.
А деж ця гребана Демократія, чи все знов як у древні віка.
показати весь коментар
20.08.2025 08:34 Відповісти
Зеленьський знає що робить і що для нас краща!!!
показати весь коментар
20.08.2025 09:00 Відповісти
Так, ми двічі підтвердили, що довіряєм своє майбутнє малограмотному промосковському кавеенщику
показати весь коментар
20.08.2025 09:47 Відповісти
А коли новоє літсо незаконно розігнало парламент, щоб набрати туди своїх кнопкодавів, ти думав якось інакше закінчиться, ніж диктатурою?
показати весь коментар
20.08.2025 09:50 Відповісти
Не треба ніяких зустрічей для закінчення війни. Достатньо надати нам Томагавки, щоб хремлівський щур всрався з переляку та вивів всі війська. Кілька днів і війна закінчиться.
показати весь коментар
20.08.2025 08:41 Відповісти
При зустрічі Зеля вистрілить ***** з пістолета та смертельно поранить!!!
показати весь коментар
20.08.2025 08:55 Відповісти
 
 