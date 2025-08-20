Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на Sky News

Так, Трамп заявив, що вважає зустріч між Зеленським і Путіним необхідною після того, як зустрівся з ними обома індивідуально.

Спочатку Трамп, здавалося, пропонував тристоронню зустріч як наступний крок, але після саміту на Алясці почав говорити, що натомість потрібна двостороння зустріч.

"Вони в процесі організації, але ми повинні зупинити вбивства, це занадто багато вбивств", - сказав Трамп.

За його словами, він хоче побачити, що станеться на зустрічі між Зеленським і Путіним, і що це може призвести до тристороннього саміту.

"Я врятував сотні тисяч, можливо, мільйони людей, це гарне відчуття", – додав Трамп.

Нагадаємо, підготовкою зустрічі Президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна займаються віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.

Пізніше стало відомо, що під час телефонної розмови із президентом США Дональом Трампом російський диктатор Володимир Путін запропонував повести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.