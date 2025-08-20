Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на Sky News
Так, Трамп заявив, що вважає зустріч між Зеленським і Путіним необхідною після того, як зустрівся з ними обома індивідуально.
Спочатку Трамп, здавалося, пропонував тристоронню зустріч як наступний крок, але після саміту на Алясці почав говорити, що натомість потрібна двостороння зустріч.
"Вони в процесі організації, але ми повинні зупинити вбивства, це занадто багато вбивств", - сказав Трамп.
За його словами, він хоче побачити, що станеться на зустрічі між Зеленським і Путіним, і що це може призвести до тристороннього саміту.
"Я врятував сотні тисяч, можливо, мільйони людей, це гарне відчуття", – додав Трамп.
Нагадаємо, підготовкою зустрічі Президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна займаються віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.
Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.
Пізніше стало відомо, що під час телефонної розмови із президентом США Дональом Трампом російський диктатор Володимир Путін запропонував повести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.
Не кажи "Гоп!", поки не перескочиш!
Те, що путлєр продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі і гинуть мирні люди (навіть цілими сім'ями) - то вже врятував чи ще "в процесі"?
Те, що завдяки твоїм "мирним зусиллям" країни (по всьому світу) нарощують свій військовий потенціал і готуються до "гарячої фази" всіх "припинених" тобою воєн - то також "в процесі"?
Ще один балабол...
Всё не терпится ему посередине сойтись и в глаза посмотреть в поисках там мира.
Сейчас Трампон поможет ему сделать и то, и другое, но только за счёт Украины...
Трампа столітньої давниниГолохвастова:
"Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова
глянєт вниз на людей, так вони здаються йому
такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як
пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же
ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк
нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь
очєнь і очєнь. Да - Да, …… но" 😁
Світ зійшов з розуму,
Знов купка недоумків вирішує долі дюдей.
А деж ця гребана Демократія, чи все знов як у древні віка.