Венс, Рубіо та Віткофф координують роботу над зустріччю Зеленського та Путіна, - Білий дім

Підготовкою зустрічі Президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна займаються віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Про це розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що "підготовка" до цієї зустрічі "наразі триває". Як додала речниця Білого дому, віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф "продовжують координувати роботу з Росією та Україною, щоб це сталося якомога швидше".

Однак Левітт не сказала, де може відбутися зустріч Зеленського і Путіна, зауваживши, що розглядається "багато варіантів".

Під час пресконференції речниця Білого дому також прокоментувала тему гарантій безпеки для України. Вона підкреслила, що "американські війська не будуть перебувати на місцях", але зазначила, що США можуть "допомогти в координації" з європейськими союзниками.

