УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5104 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
629 7

Венс, Рубіо та Віткофф координують роботу над зустріччю Зеленського та Путіна, - Білий дім

У Білому домі розповіли хто працює над зустріччю Зеленського та Путіна

Підготовкою зустрічі Президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна займаються віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Про це розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що "підготовка" до цієї зустрічі "наразі триває". Як додала речниця Білого дому, віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф "продовжують координувати роботу з Росією та Україною, щоб це сталося якомога швидше".

Читайте: Зеленський поговорив зі Стере: Європа ще ніколи не була такою об’єднаною навколо України

Однак Левітт не сказала, де може відбутися зустріч Зеленського і Путіна, зауваживши, що розглядається "багато варіантів".

Під час пресконференції речниця Білого дому також прокоментувала тему гарантій безпеки для України. Вона підкреслила, що "американські війська не будуть перебувати на місцях", але зазначила, що США можуть "допомогти в координації" з європейськими союзниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін у розмові з Трампом пропонував повести зустріч із Зеленським у Москві, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) путін володимир (24621) Рубіо Марко (274) Джей Ді Венс (127) Віткофф Стів (134)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось скаже навіщо? Чи ***** вже сказало що виходить з українських територій і готовий до обговорення компенсацій?
показати весь коментар
19.08.2025 23:36 Відповісти
Оооох, ну якшо ці поци джентльмени координують зустріч, тоді все пройде на вищому рівні )))
показати весь коментар
19.08.2025 23:38 Відповісти
Зрозуміло, невпинно, потужно і незламно прямуємо до 3,14zдеця.
показати весь коментар
19.08.2025 23:42 Відповісти
поспішають в кремлі разом з зеленським , поки його не скинули , ця падло🤡, такі мріє виконати завдання , по капітуляції ,та допомоги москві не платити репарації , бо давиться москва своїм г* вном , трамп з зеленським забов'язані врятувати свого шефа ...
показати весь коментар
19.08.2025 23:49 Відповісти
у Зеленского есть только один мотив для встречи с путлером. Воткнуть ему в глаз большой железный цвях и прокрутить его там пару раз.
показати весь коментар
19.08.2025 23:52 Відповісти
Замутив трамп з пуйлом пастку для Зеленського… Час тягнуть, процес імітують. Шкода, що не можем послати відкрито і щиро мериканців напуй.
показати весь коментар
20.08.2025 00:02 Відповісти
Зря стараются
показати весь коментар
20.08.2025 00:11 Відповісти
 
 