Зеленський поговорив зі Стере: Європа ще ніколи не була такою об’єднаною навколо України

Зеленський та Стере

Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Обмінялись оцінками зустрічей у Вашингтоні й обговорили нашу спільну з усіма партнерами роботу щодо сильних гарантій безпеки для України. Йонас відзначив, що це справді історичне досягнення: Європа ще ніколи не була такою обʼєднаною навколо України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього.

Українці захистили незалежність, Україна обʼєднала багато народів і, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців.

Також читайте: Американських військ в Україні не буде, гарантії безпеки забезпечить Європа, - Трамп

Зараз ми активно працюємо на всіх рівнях над конкретикою, над тим, якою буде архітектура гарантій, з усіма учасниками коаліції охочих, дуже предметно – зі Сполученими Штатами, і це один з найбільших результатів Вашингтону. Вдячний усім, хто допомагає", - додав президент.

Також він повідомив, що обговорювалися двосторонні відносини з Норвегією: "багато спільних речей робимо. Особливо цінуємо взаємодію в енергетичній сфері. Домовилися з Йонасом зустрітися найближчим часом. Дякую!"

Читайте: Швеція, Норвегія та Данія виділять майже $500 млн на зброю для України в межах ініціативи НАТО

19.08.2025 20:04 Відповісти
потрібна мобілізація не тільки Європи, потрібна мобілізація в ЗСУ додаткових категорій населення!
19.08.2025 20:04 Відповісти
Так, Сирський вже подав пропозицію про мобілізацію всіх форумних воїнів у піхоту незалежно від віку і статі.
19.08.2025 20:09 Відповісти
думаєш прохиляєш??/
19.08.2025 20:27 Відповісти
правильна- забрать всех с мальдив
19.08.2025 20:20 Відповісти
Йонасом Гаром Стере

Стьоре.
19.08.2025 20:09 Відповісти
Пафосний пздабол оклигався від протестів, і знову несе хню.
19.08.2025 20:14 Відповісти
ну так, абы не пропустить дележку
19.08.2025 20:19 Відповісти
Зараз Європу цікавить не Україна або Шашличний, а можливі наслідки просування ВВХ, тому схаменулися і захищають свої дупці
19.08.2025 21:26 Відповісти
 
 