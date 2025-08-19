Зеленський поговорив зі Стере: Європа ще ніколи не була такою об’єднаною навколо України
Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Обмінялись оцінками зустрічей у Вашингтоні й обговорили нашу спільну з усіма партнерами роботу щодо сильних гарантій безпеки для України. Йонас відзначив, що це справді історичне досягнення: Європа ще ніколи не була такою обʼєднаною навколо України", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього.
Українці захистили незалежність, Україна обʼєднала багато народів і, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців.
Зараз ми активно працюємо на всіх рівнях над конкретикою, над тим, якою буде архітектура гарантій, з усіма учасниками коаліції охочих, дуже предметно – зі Сполученими Штатами, і це один з найбільших результатів Вашингтону. Вдячний усім, хто допомагає", - додав президент.
Також він повідомив, що обговорювалися двосторонні відносини з Норвегією: "багато спільних речей робимо. Особливо цінуємо взаємодію в енергетичній сфері. Домовилися з Йонасом зустрітися найближчим часом. Дякую!"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стьоре.