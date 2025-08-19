РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
696 10

Зеленский поговорил со Стере: Европа еще никогда не была такой объединенной вокруг Украины

Зеленский и Стере

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Обменялись оценками встреч в Вашингтоне и обсудили нашу совместную со всеми партнерами работу относительно сильных гарантий безопасности для Украины. Йонас отметил, что это действительно историческое достижение: Европа еще никогда не была такой объединенной вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что мир может стать надежным и длительным, и именно гарантии безопасности - ключ к этому.

Украинцы защитили независимость, Украина объединила много народов и, обеспечив сильные гарантии безопасности, точно обеспечит будущее для украинцев.

Сейчас мы активно работаем на всех уровнях над конкретикой, над тем, какой будет архитектура гарантий, со всеми участниками коалиции желающих, очень предметно - с Соединенными Штатами, и это один из самых больших результатов Вашингтона. Благодарен всем, кто помогает", - добавил президент.

Также он сообщил, что обсуждались двусторонние отношения с Норвегией: "Много общих вещей делаем. Особенно ценим взаимодействие в энергетической сфере. Договорились с Йонасом встретиться в ближайшее время. Благодарю!"

Європа ще ніколи не була такою об'єднаною навколо України


показать весь комментарий
19.08.2025 20:04 Ответить
потрібна мобілізація не тільки Європи, потрібна мобілізація в ЗСУ додаткових категорій населення!
показать весь комментарий
19.08.2025 20:04 Ответить
Так, Сирський вже подав пропозицію про мобілізацію всіх форумних воїнів у піхоту незалежно від віку і статі.
показать весь комментарий
19.08.2025 20:09 Ответить
думаєш прохиляєш??/
показать весь комментарий
19.08.2025 20:27 Ответить
правильна- забрать всех с мальдив
показать весь комментарий
19.08.2025 20:20 Ответить
Йонасом Гаром Стере

Стьоре.
показать весь комментарий
19.08.2025 20:09 Ответить
Пафосний пздабол оклигався від протестів, і знову несе хню.
показать весь комментарий
19.08.2025 20:14 Ответить
ну так, абы не пропустить дележку
показать весь комментарий
19.08.2025 20:19 Ответить
Зараз Європу цікавить не Україна або Шашличний, а можливі наслідки просування ВВХ, тому схаменулися і захищають свої дупці
показать весь комментарий
19.08.2025 21:26 Ответить
 
 