Путін у розмові з Трампом пропонував повести зустріч із Зеленським у Москві, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови із президентом США Дональом Трампом запропонував повести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV, про це розповіли джерела AFP.

Так, зазначається, що диктатор Путін під час телефонних переговорів з Трампом 18 серпня запропонував організувати в Москві двосторонню зустріч із Зеленським.

"Путін згадав Москву", - зазначило одне із джерел.

Український президент, який на той момент перебував у Білому домі з європейськими лідерами, відповів "ні".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.