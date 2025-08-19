Путін у розмові з Трампом пропонував повести зустріч із Зеленським у Москві, - ЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови із президентом США Дональом Трампом запропонував повести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV, про це розповіли джерела AFP.
Так, зазначається, що диктатор Путін під час телефонних переговорів з Трампом 18 серпня запропонував організувати в Москві двосторонню зустріч із Зеленським.
"Путін згадав Москву", - зазначило одне із джерел.
Український президент, який на той момент перебував у Білому домі з європейськими лідерами, відповів "ні".
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.
Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.
Фе-е-е!
Хоча шо з ***** візьмеш - воно ж уже давно принюхалося!
Під час дебатів на "Олімпійському" він заявив, що "не був у Росії з початку війни".
Водночас, за даними "Схем", у травні-червні 2014-го він ще чотири рази злітав до Москви.
"Зокрема, Володимир Зеленський вилітав з Києва до Москви 7 травня 2014 року, повертався 19 травня. Вже наступного дня знову вилетів у Шереметьєво, звідки повернувся 25 травня. Через шість днів знову вилетів до Москви, повернувся 2 червня 2014 року. Востаннє Володимир Зеленський вилітав безпосередньо в Росію 4 червня, повернувшись 12 червня 2014 року з Домодєдова (Москва)"
Как в том анекдоте: а вот если бы у жирафа были жабры....
Президент США втомлено потер лоба. У його кабінеті стояв сер Вінстон Черчілль, витираючи хусткою піт з обличчя - спека у Вашингтоні була нестерпною. Прекрасний день, щоб укласти угоду із Гітлером.
- Слухайте, Вінстон, - почав президент, дивлячись на британського прем'єра. - Я запросив Вас сюди не для того, щоб говорити про "війну, війну, війну". Ми тут заради миру.
- Заради чийого миру? - підняв брову Черчілль.
- Заради нашого спільного миру! - зітхнув президент. - Ми вважаємо, що настав час припинити вогонь. Чи не можете ви просто сказати: "Я хочу укласти мир"? А не все це "Гітлер, Гітлер се". Занадто багато негативу.
Черчілль важко зітхнув і залпом осушив склянку віскі.
- Сер, - сказав він. - Я вдячний за вашу допомогу і не хочу втратити найважливішого партнера. Але, вибачте, мені здавалося, що я у Вашингтоні, а не в Берліні. Ви впевнені, що я маю вибачатися? Може, ще потиснути руку фюреру? Надіслати йому різдвяну листівку?
- Це не те, про що я говорю! - Президент сплеснув руками. - Просто перестаньте сіяти ворожнечу. Кажуть, що Британія майже зруйнована, ваші солдати втекли, вони не герої, а ваша країна втратила мільйони людей, а ви стали диктатором. Як ви на це відреагуєте?
- Скажу вам так: будьте обережні з цифрами, - хмикнув Черчілль. - Мільйонів втрат у нас немає. Та й не "якісь" території втрачаємо, а будинки наших людей. Впевнений, що якби Німеччина окупувала Нью-Йорк, ви не назвали б їх "якоюсь територією". Чи я не правий?
Президент проігнорував сарказм.
Единственная крупная военная операция США проведенная самостоятельно это спасение рядового Райана
«Якщо я зможу врятувати від смерті 7000 людей на тиждень, то я хочу спробувати потрапити до раю, якщо можливо».
Ну, і на додачу отримати Нобелівську премію миру.
Трамп, пишно надуваючи щоки, пафосно заявляє у "Твіттер":
- Ми піймали міжнародного злочинця і ліквідували головну причину воєнного конфлікту в Україні!!!
З Кремля відповідають:
- Ничего страшного... Мы это предвидели... У нас ещё ПЯТЬ "ПУТИНЫХ" В ЗАПАСЕ...