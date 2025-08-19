УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
2 783 37

Путін у розмові з Трампом пропонував повести зустріч із Зеленським у Москві, - ЗМІ

Путін пропонував зустріч із Зеленським у Москві

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови із президентом США Дональом Трампом запропонував повести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV, про це розповіли джерела AFP.

Так, зазначається, що диктатор Путін під час телефонних переговорів з Трампом 18 серпня запропонував організувати в Москві двосторонню зустріч із Зеленським.

"Путін згадав Москву", - зазначило одне із джерел.

Український президент, який на той момент перебував у Білому домі з європейськими лідерами, відповів "ні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія надасть Путіну імунітет, якщо той приїде на зустріч із Зеленським, - МЗС країни

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) путін володимир (24621)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Лучше Киева место не найти, приезжай, ***** и не бойся!
показати весь коментар
19.08.2025 19:32 Відповісти
+11
в Гаазі ще краще.
показати весь коментар
19.08.2025 19:32 Відповісти
+10
Осину підберемо найміцнішу, щоб не зірвався з гілки.
показати весь коментар
19.08.2025 19:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше Киева место не найти, приезжай, ***** и не бойся!
показати весь коментар
19.08.2025 19:32 Відповісти
Осину підберемо найміцнішу, щоб не зірвався з гілки.
показати весь коментар
19.08.2025 19:33 Відповісти
путін насміхається з трампа, а той дурачок навіть не розуміє що з нього сміється вся планета! Коли ти тупий це те саме що ти помер, всім навколо важко але ти цього не помічаєш
показати весь коментар
19.08.2025 20:01 Відповісти
Да, но тут слова, не бойся мы тебя не больно зарежем, для ***** будут не актуальны...
показати весь коментар
19.08.2025 19:37 Відповісти
Чому ж? А в Бучі?
показати весь коментар
19.08.2025 20:03 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 19:32 Відповісти
в Гаазі ще краще.
показати весь коментар
19.08.2025 19:32 Відповісти
в крематории
показати весь коментар
19.08.2025 19:33 Відповісти
***** *****.
показати весь коментар
19.08.2025 19:33 Відповісти
Чому він ***** ,зєля там свою клоунську кар'єру біля маслякова починав і фільми знімав ,наприклад "ржевскій протів наполєона " з зєлєю в ролі наполєона ( правда в справжньому житті в цього наполєона трапилось своє Ватерлоо - просрав Південь України за три дні і просирає до цих пір.) ,нехай пригадає молодість і поностальгує .
показати весь коментар
19.08.2025 19:46 Відповісти
Путін у розмові з Трампом пропонував повести зустріч із Зеленським у Москві

Фе-е-е!
Хоча шо з ***** візьмеш - воно ж уже давно принюхалося!
показати весь коментар
19.08.2025 19:34 Відповісти
Ну і...Зелідор що, заблукає в параші? Він там частий гість був, коли вже йшла війна з ордою.
показати весь коментар
19.08.2025 19:37 Відповісти
Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" знайшли неправду в словах кандидата в президенти шоумена https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Володимира Зеленського.

Під час дебатів на "Олімпійському" він заявив, що "не був у Росії з початку війни".

Водночас, за даними "Схем", у травні-червні 2014-го він ще чотири рази злітав до Москви.

"Зокрема, Володимир Зеленський вилітав з Києва до Москви 7 травня 2014 року, повертався 19 травня. Вже наступного дня знову вилетів у Шереметьєво, звідки повернувся 25 травня. Через шість днів знову вилетів до Москви, повернувся 2 червня 2014 року. Востаннє Володимир Зеленський вилітав безпосередньо в Росію 4 червня, повернувшись 12 червня 2014 року з Домодєдова (Москва)"
показати весь коментар
19.08.2025 19:39 Відповісти
Вы действительно не понимаете? Или вам просто нужно опять рассказать что-нибудь про президента Украины?
Как в том анекдоте: а вот если бы у жирафа были жабры....
показати весь коментар
19.08.2025 20:11 Відповісти
Шо панімать? У вас є якісь надії на Зелідора? Так я вас розчарую, звичайний гнусявий тупий кловун.
показати весь коментар
19.08.2025 20:38 Відповісти
Владімір владіміровіч забєрітє мєня ,ну хоть за долгі !
показати весь коментар
19.08.2025 19:38 Відповісти
Вашингтон, 1941 рік. Білий дім.

Президент США втомлено потер лоба. У його кабінеті стояв сер Вінстон Черчілль, витираючи хусткою піт з обличчя - спека у Вашингтоні була нестерпною. Прекрасний день, щоб укласти угоду із Гітлером.

- Слухайте, Вінстон, - почав президент, дивлячись на британського прем'єра. - Я запросив Вас сюди не для того, щоб говорити про "війну, війну, війну". Ми тут заради миру.

- Заради чийого миру? - підняв брову Черчілль.

- Заради нашого спільного миру! - зітхнув президент. - Ми вважаємо, що настав час припинити вогонь. Чи не можете ви просто сказати: "Я хочу укласти мир"? А не все це "Гітлер, Гітлер се". Занадто багато негативу.

Черчілль важко зітхнув і залпом осушив склянку віскі.

- Сер, - сказав він. - Я вдячний за вашу допомогу і не хочу втратити найважливішого партнера. Але, вибачте, мені здавалося, що я у Вашингтоні, а не в Берліні. Ви впевнені, що я маю вибачатися? Може, ще потиснути руку фюреру? Надіслати йому різдвяну листівку?

- Це не те, про що я говорю! - Президент сплеснув руками. - Просто перестаньте сіяти ворожнечу. Кажуть, що Британія майже зруйнована, ваші солдати втекли, вони не герої, а ваша країна втратила мільйони людей, а ви стали диктатором. Як ви на це відреагуєте?

- Скажу вам так: будьте обережні з цифрами, - хмикнув Черчілль. - Мільйонів втрат у нас немає. Та й не "якісь" території втрачаємо, а будинки наших людей. Впевнений, що якби Німеччина окупувала Нью-Йорк, ви не назвали б їх "якоюсь територією". Чи я не правий?

Президент проігнорував сарказм.
показати весь коментар
19.08.2025 19:39 Відповісти
Продовження тексту тут 19.08.2025 19:19
показати весь коментар
19.08.2025 19:41 Відповісти
Во время Второй мировой войны США были на подтанцовке у Великобритании. Она всем рулила. Но, так же как СССР понесла большие потери. Вот тогда подтанцовка и развернулась.
Единственная крупная военная операция США проведенная самостоятельно это спасение рядового Райана
показати весь коментар
19.08.2025 21:03 Відповісти
А в Львів ссить приїхати?
показати весь коментар
19.08.2025 19:39 Відповісти
В мавзолее и замуровать, Оманский договор надо выполнять )))
показати весь коментар
19.08.2025 19:40 Відповісти
⚡️Трамп також відмовився зустрічатися з путіним у Москві - NYT
показати весь коментар
19.08.2025 19:42 Відповісти
Трамп впевнений, що «потрапить в рай», якщо закінчить війну в Україні

«Якщо я зможу врятувати від смерті 7000 людей на тиждень, то я хочу спробувати потрапити до раю, якщо можливо».

Ну, і на додачу отримати Нобелівську премію миру.
показати весь коментар
19.08.2025 19:44 Відповісти
Кацапи теж впевнені, що потраплять до раю, навіть не рятуючи, а вбиваючи людей. Нє, світ таки їб@нувся...
показати весь коментар
19.08.2025 19:57 Відповісти
Куди-куди повести? Та що це сьогодні, галавакруженіє от успєхов? А що трапилось?
показати весь коментар
19.08.2025 19:55 Відповісти
И будет как с покойным польским президентом. Не долетит.
показати весь коментар
19.08.2025 19:57 Відповісти
Прилетів Путін до Києва, на зустріч з Трампом і Зеленським... І тут СБУ-шники його "Хап!" - і в "кутузку"...
Трамп, пишно надуваючи щоки, пафосно заявляє у "Твіттер":
- Ми піймали міжнародного злочинця і ліквідували головну причину воєнного конфлікту в Україні!!!
З Кремля відповідають:
- Ничего страшного... Мы это предвидели... У нас ещё ПЯТЬ "ПУТИНЫХ" В ЗАПАСЕ...

показати весь коментар
19.08.2025 20:00 Відповісти
Нігуя собі борзанув - вбивця а поводиться як норм
показати весь коментар
19.08.2025 20:04 Відповісти
Качинський з урядом вже злітали до Московії((
показати весь коментар
19.08.2025 20:09 Відповісти
Зовсім шизонувся бункерний щур.
показати весь коментар
19.08.2025 20:16 Відповісти
Я думаю потужній без проблем би з'їздив би туда провідати свої хороми і бізнес.
показати весь коментар
19.08.2025 20:23 Відповісти
Сцарь хоче, щоб до нього на поклон приїхали...
показати весь коментар
19.08.2025 20:29 Відповісти
А може краще в Гаазі?
показати весь коментар
19.08.2025 20:32 Відповісти
Н-да...*******, пере******* в тому Кремлі. Задзеркалля. Хоча в Анкоріджі хазяї теж не розумніше себе поводили.
показати весь коментар
19.08.2025 20:39 Відповісти
Я тільки ЗА!!! І ЩОБ ВИКРАЛ ЦЬОГО УБЛЮДКА!!!?
показати весь коментар
19.08.2025 21:25 Відповісти
Якщо Зеленський літав до Патрушева в Оман, то йому і в Москву буде летіти не западло.
показати весь коментар
19.08.2025 21:37 Відповісти
 
 