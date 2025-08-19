Путин в разговоре с Трампом предлагал провести встречу с Зеленским в Москве, - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил повести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV, об этом рассказали источники AFP.

В частности, отмечается, что диктатор Путин во время телефонных переговоров с Трампом 18 августа предложил организовать в Москве двустороннюю встречу с Зеленским.

"Путин упомянул Москву", - отметил один из источников.

Украинский президент, который на тот момент находился в Белом доме с европейскими лидерами, ответил "нет".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.

Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский и Путин могут встретиться в Венгрии.