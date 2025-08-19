РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
774 8

Венс, Рубио и Уиткофф координируют работу над встречей Зеленского и Путина, - Белый дом

В Белом доме рассказали, кто работает над встречей Зеленского и Путина

Подготовкой встречи Президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что "подготовка" к этой встрече "сейчас продолжается". Как добавила пресс-секретарь Белого дома, вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф "продолжают координировать работу с Россией и Украиной, чтобы это произошло как можно скорее".

Читайте: Зеленский поговорил со Стере: Европа еще никогда не была такой объединенной вокруг Украины

Однако Левитт не сказала, где может состояться встреча Зеленского и Путина, отметив, что рассматривается "много вариантов".

Во время пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома также прокомментировала тему гарантий безопасности для Украины. Она подчеркнула, что "американские войска не будут находиться на местах", но отметила, что США могут "помочь в координации" с европейскими союзниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин в разговоре с Трампом предлагал повести встречу с Зеленским в Москве, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) путин владимир (32016) Рубио Марко (271) Джей Ди Вэнс (125) Стив Уиткофф (133)
Хтось скаже навіщо? Чи ***** вже сказало що виходить з українських територій і готовий до обговорення компенсацій?
19.08.2025 23:36 Ответить
Оооох, ну якшо ці поци джентльмени координують зустріч, тоді все пройде на вищому рівні )))
19.08.2025 23:38 Ответить
Зрозуміло, невпинно, потужно і незламно прямуємо до 3,14zдеця.
19.08.2025 23:42 Ответить
поспішають в кремлі разом з зеленським , поки його не скинули , ця падло🤡, такі мріє виконати завдання , по капітуляції ,та допомоги москві не платити репарації , бо давиться москва своїм г* вном , трамп з зеленським забов'язані врятувати свого шефа ...
19.08.2025 23:49 Ответить
у Зеленского есть только один мотив для встречи с путлером. Воткнуть ему в глаз большой железный цвях и прокрутить его там пару раз.
19.08.2025 23:52 Ответить
Замутив трамп з пуйлом пастку для Зеленського… Час тягнуть, процес імітують. Шкода, що не можем послати відкрито і щиро мериканців напуй.
20.08.2025 00:02 Ответить
Зря стараются
20.08.2025 00:11 Ответить
Адекватний там тільки Рубіо і той пристосуванець.
Віткоф *** від пальця не відрізнить, Україну від Молдови і стопудово впевнений, що Грузія є штатом Америки.
Венс тупо праворадикальний довбойоб.
20.08.2025 01:18 Ответить
 
 