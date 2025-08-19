Венс, Рубио и Уиткофф координируют работу над встречей Зеленского и Путина, - Белый дом
Подготовкой встречи Президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что "подготовка" к этой встрече "сейчас продолжается". Как добавила пресс-секретарь Белого дома, вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф "продолжают координировать работу с Россией и Украиной, чтобы это произошло как можно скорее".
Однако Левитт не сказала, где может состояться встреча Зеленского и Путина, отметив, что рассматривается "много вариантов".
Во время пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома также прокомментировала тему гарантий безопасности для Украины. Она подчеркнула, что "американские войска не будут находиться на местах", но отметила, что США могут "помочь в координации" с европейскими союзниками.
поциджентльмени координують зустріч, тоді все пройде на вищому рівні )))
Віткоф *** від пальця не відрізнить, Україну від Молдови і стопудово впевнений, що Грузія є штатом Америки.
Венс тупо праворадикальний довбойоб.