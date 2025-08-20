Зеленский и Путин - "в процессе" организации встречи, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ и ссылкой на Sky News
Так, Трамп заявил, что считает встречу между Зеленским и Путиным необходимой после того, как встретился с ними обоими индивидуально.
Сначала Трамп, казалось, предлагал трехстороннюю встречу как следующий шаг, но после саммита на Аляске начал говорить, что вместо этого нужна двусторонняя встреча.
"Они в процессе организации, но мы должны остановить убийства, это слишком много убийств", - сказал Трамп.
По его словам, он хочет увидеть, что произойдет на встрече между Зеленским и Путиным, и что это может привести к трехстороннему саммиту.
"Я спас сотни тысяч, возможно, миллионы людей, это хорошее ощущение", - добавил Трамп.
Напомним, подготовкой встречи Президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.
Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский и Путин могут встретиться в Венгрии.
Позже стало известно, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин предложил повести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.
Не кажи "Гоп!", поки не перескочиш!
Те, що путлєр продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі і гинуть мирні люди (навіть цілими сім'ями) - то вже врятував чи ще "в процесі"?
Те, що завдяки твоїм "мирним зусиллям" країни (по всьому світу) нарощують свій військовий потенціал і готуються до "гарячої фази" всіх "припинених" тобою воєн - то також "в процесі"?
Ще один балабол...
Всё не терпится ему посередине сойтись и в глаза посмотреть в поисках там мира.
Сейчас Трампон поможет ему сделать и то, и другое, но только за счёт Украины...
Трампа столітньої давниниГолохвастова:
"Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова
глянєт вниз на людей, так вони здаються йому
такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як
пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же
ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк
нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь
очєнь і очєнь. Да - Да, …… но" 😁
Світ зійшов з розуму,
Знов купка недоумків вирішує долі дюдей.
А деж ця гребана Демократія, чи все знов як у древні віка.