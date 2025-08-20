Зеленский и Путин - "в процессе" организации встречи, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ и ссылкой на Sky News

Так, Трамп заявил, что считает встречу между Зеленским и Путиным необходимой после того, как встретился с ними обоими индивидуально.

Сначала Трамп, казалось, предлагал трехстороннюю встречу как следующий шаг, но после саммита на Аляске начал говорить, что вместо этого нужна двусторонняя встреча.

"Они в процессе организации, но мы должны остановить убийства, это слишком много убийств", - сказал Трамп.

По его словам, он хочет увидеть, что произойдет на встрече между Зеленским и Путиным, и что это может привести к трехстороннему саммиту.

"Я спас сотни тысяч, возможно, миллионы людей, это хорошее ощущение", - добавил Трамп.

Напомним, подготовкой встречи Президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.

Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский и Путин могут встретиться в Венгрии.

Позже стало известно, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин предложил повести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.