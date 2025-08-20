РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10940 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 961 21

Зеленский и Путин - "в процессе" организации встречи, - Трамп

Трамп о встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ и ссылкой на Sky News

Так, Трамп заявил, что считает встречу между Зеленским и Путиным необходимой после того, как встретился с ними обоими индивидуально.

Сначала Трамп, казалось, предлагал трехстороннюю встречу как следующий шаг, но после саммита на Аляске начал говорить, что вместо этого нужна двусторонняя встреча.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ сначала предлагала Трампу двустороннюю встречу, а потом трехстороннюю, - Зеленский

"Они в процессе организации, но мы должны остановить убийства, это слишком много убийств", - сказал Трамп.

По его словам, он хочет увидеть, что произойдет на встрече между Зеленским и Путиным, и что это может привести к трехстороннему саммиту.

"Я спас сотни тысяч, возможно, миллионы людей, это хорошее ощущение", - добавил Трамп.

Также читайте: Швейцария предоставит Путину иммунитет, если тот приедет на встречу с Зеленским, - МИД страны

Напомним, подготовкой встречи Президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.

Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский и Путин могут встретиться в Венгрии.

Позже стало известно, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин предложил повести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) путин владимир (32028) Трамп Дональд (6430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Не вірю у двосторонню зустріч. Воно Путіну не треба. Щоби що.... Він з Трампом тягне час, щоб б вам не здавалось. Хіба що буде розповідати про рюріків Зеленському... Бубочка не відрізняє косоворотку від вишиванки, московіта від руського.....
показать весь комментарий
20.08.2025 07:21 Ответить
+5
"Я врятував сотні тисяч, можливо, мільйони людей, це гарне відчуття", - додав Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3569544

Не кажи "Гоп!", поки не перескочиш!
Те, що путлєр продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі і гинуть мирні люди (навіть цілими сім'ями) - то вже врятував чи ще "в процесі"?
Те, що завдяки твоїм "мирним зусиллям" країни (по всьому світу) нарощують свій військовий потенціал і готуються до "гарячої фази" всіх "припинених" тобою воєн - то також "в процесі"?

Ще один балабол...
показать весь комментарий
20.08.2025 07:23 Ответить
+5
"Це занадто багато вбивств"...А скільки не занадто? 100? 500? Трамп не може зв'язати двох слів. Що робиться в його рудій голові?
показать весь комментарий
20.08.2025 07:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не вірю у двосторонню зустріч. Воно Путіну не треба. Щоби що.... Він з Трампом тягне час, щоб б вам не здавалось. Хіба що буде розповідати про рюріків Зеленському... Бубочка не відрізняє косоворотку від вишиванки, московіта від руського.....
показать весь комментарий
20.08.2025 07:21 Ответить
"Я врятував сотні тисяч, можливо, мільйони людей, це гарне відчуття", - додав Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3569544

Не кажи "Гоп!", поки не перескочиш!
Те, що путлєр продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі і гинуть мирні люди (навіть цілими сім'ями) - то вже врятував чи ще "в процесі"?
Те, що завдяки твоїм "мирним зусиллям" країни (по всьому світу) нарощують свій військовий потенціал і готуються до "гарячої фази" всіх "припинених" тобою воєн - то також "в процесі"?

Ще один балабол...
показать весь комментарий
20.08.2025 07:23 Ответить
"Це занадто багато вбивств"...А скільки не занадто? 100? 500? Трамп не може зв'язати двох слів. Що робиться в його рудій голові?
показать весь комментарий
20.08.2025 07:30 Ответить
Проводьте зустріч відразу в Омані , де зелена паскуда продав Україну , там хай і організують переговори .
показать весь комментарий
20.08.2025 07:30 Ответить
ЄС озброєння надають по краплі, Штати так само та ще й за великі гроші, людей для ЗСУ мобілізують силоміць, москаль не зупиняючись наступає, ворожі БПЛА щоночі нищать інфраструктуру...Яка альтернатива перемир'ю, навіть несправедливому? Справедлива поразка?
показать весь комментарий
20.08.2025 07:32 Ответить
Фантазії імбецила.
показать весь комментарий
20.08.2025 07:32 Ответить
Оженився дурний, та взяв дурнувату. Та не знали що робить, підпалили хату.
показать весь комментарий
20.08.2025 07:38 Ответить
У Янелоха процесс ожидания встречи с }{уйлом длится периодически вот уже 6 лет.
Всё не терпится ему посередине сойтись и в глаза посмотреть в поисках там мира.
Сейчас Трампон поможет ему сделать и то, и другое, но только за счёт Украины...
показать весь комментарий
20.08.2025 07:46 Ответить
Ножки раздвинул, хвост отодвинул и заглянул ...в глаза.
показать весь комментарий
20.08.2025 07:57 Ответить
Не міг стриматися, щоб не привести монолог Трампа столітньої давнини Голохвастова:
"Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова
глянєт вниз на людей, так вони здаються йому
такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як
пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же
ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк
нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь
очєнь і очєнь. Да - Да, …… но" 😁
показать весь комментарий
20.08.2025 08:15 Ответить
Якщо не хочете гуманіста Трампа з його слабкою структурною логікою є Венс і Орбан які чудово формулюють свої думки 😬
показать весь комментарий
20.08.2025 08:30 Ответить
я Взагалі не розумію в нас що вже Царі та Королі,одна людина вирішуе за цілу Країну(ну з рашкою то понятно) а інші???
Світ зійшов з розуму,
Знов купка недоумків вирішує долі дюдей.
А деж ця гребана Демократія, чи все знов як у древні віка.
показать весь комментарий
20.08.2025 08:34 Ответить
Зеленьський знає що робить і що для нас краща!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 09:00 Ответить
Так, ми двічі підтвердили, що довіряєм своє майбутнє малограмотному промосковському кавеенщику
показать весь комментарий
20.08.2025 09:47 Ответить
А коли новоє літсо незаконно розігнало парламент, щоб набрати туди своїх кнопкодавів, ти думав якось інакше закінчиться, ніж диктатурою?
показать весь комментарий
20.08.2025 09:50 Ответить
Не треба ніяких зустрічей для закінчення війни. Достатньо надати нам Томагавки, щоб хремлівський щур всрався з переляку та вивів всі війська. Кілька днів і війна закінчиться.
показать весь комментарий
20.08.2025 08:41 Ответить
При зустрічі Зеля вистрілить ***** з пістолета та смертельно поранить!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 08:55 Ответить
ПНХ рижий обмудок разом зі своїм ******
показать весь комментарий
20.08.2025 10:21 Ответить
"Я врятував сотні тисяч, можливо, мільйони людей, це гарне відчуття" - це яким чином ти їх врятував, поця? Регулярно блокуючи надання Україні допомоги від США?
показать весь комментарий
20.08.2025 10:46 Ответить
Я й досі не розумію, про що будуть розмовляти Зєля і *****, якщо у ***** є бажання захапати наші території і на інше він не згодний. А крім того - демілітаризація, денаціфікація нато, мова, залишаються на порядку денному в його ультиматумі. Шо зможе протипоставити Зєля? Дивитись у рибʼячі очі *****? Або розмовляти скільки коштує в Одесі рубероід??? Не розумію… ясно що цього хоче рудий торгаш, але з якою метою? Що би що????
показать весь комментарий
20.08.2025 10:48 Ответить
Трамп -- це еталон імітатора бурхливої діяльності.
показать весь комментарий
20.08.2025 10:55 Ответить
 
 