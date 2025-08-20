Путин не готов к встрече с Зеленским ни сейчас, ни в будущем, - CNN

Российский диктатор Владимир Путин не готов к встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским ни сейчас, ни в будущем.

Об этом информирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ. Там считают, что таким образом Кремль снижает ожидания.

Вероятно, к такому выводу журналисты пришли после того, как советник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин с президентом США Дональдом Трампом договорились о "возможности повышения уровня представителей" на российско-украинском мирном треке. А глава российского МИД Сергей Лавров впоследствии отметил, что Россия не отказывается ни от одного из форматов переговоров, впрочем встреча на высшем уровне должна быть проведена при тщательной подготовке.

Аналитики отмечают, что для Кремля встреча с Зеленским означала бы признание украинского президента как легитимного лидера страны, которую российская пропаганда годами изображает "марионеткой Запада".

