Путин не готов к встрече с Зеленским ни сейчас, ни в будущем, - CNN

Путін

Российский диктатор Владимир Путин не готов к встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским ни сейчас, ни в будущем.

Об этом информирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ. Там считают, что таким образом Кремль снижает ожидания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против РФ введут санкции, если она будет затягивать время с переговорами Путина и Зеленского, - посол Франции Весьер

Вероятно, к такому выводу журналисты пришли после того, как советник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин с президентом США Дональдом Трампом договорились о "возможности повышения уровня представителей" на российско-украинском мирном треке. А глава российского МИД Сергей Лавров впоследствии отметил, что Россия не отказывается ни от одного из форматов переговоров, впрочем встреча на высшем уровне должна быть проведена при тщательной подготовке.

Аналитики отмечают, что для Кремля встреча с Зеленским означала бы признание украинского президента как легитимного лидера страны, которую российская пропаганда годами изображает "марионеткой Запада".

Также читайте: Эрдоган и Путин провели телефонный разговор: говорили об Украине и встрече на Аляске

Топ комментарии
+11
Всьо! - випускайте Трампа!
показать весь комментарий
20.08.2025 17:59 Ответить
+10
ху№ло готовиться до зустрічі з Кобзоном..
показать весь комментарий
20.08.2025 17:59 Ответить
+7
Сто процентів ***** має зустрітись з кабздоном і жиріком, може навіть на коняці туди заїхати.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ху№ло готовиться до зустрічі з Кобзоном..
показать весь комментарий
20.08.2025 17:59 Ответить
Сто процентів ***** має зустрітись з кабздоном і жиріком, може навіть на коняці туди заїхати.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:02 Ответить
на віслюку
показать весь комментарий
20.08.2025 18:37 Ответить
Правдивий х..у..йло вже давно там, я це повторюю кілька років, зараз самі манекени, якими керують гебешники!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 18:04 Ответить
а який сенс це повторювати? для чого? ми маємо чітко усвідомлювати, що вони там всі ху йло. ху йло колективне гебістське. хоча було би трішки краще, коли справжнє ху йло було би живе. то тоді ще якась надія жевріла би, що якщо воно здохне, то тоді і війна закінчиться.. хоча насправді, то те ху йло живе. двійники у нього є - тут навіть мови і питань не може бути. проте двійники ті тупо для підміни оригінала на якихось другорядних масовках. як візити в Маріуполь чи в Севастополь. чи коли те ху йло скакало із бтра. чи коли на Курщину приїхало. чи на якийсь об'їзд по регіонах ********* для зустрічі із губернаторами та іншою челяддю, щоб показти, що сцарь з бидлом... а от для серйозних зустрічей із серйозними політиками з інших країн, то такі зустрічі проводить виключно оригінал, а не якийсь там плотнік васіліч..
показать весь комментарий
20.08.2025 18:17 Ответить
Про це вже Кислиця відкрито говорить! Запропонував порівнять ДВОХ "путіних" - на зустрічах з "вітьковим" та "бульбофюрером"... Запропонував знайти десять відмінностей...
показать весь комментарий
20.08.2025 18:24 Ответить
Це найважливіша,та найважніша зустріч,скорішеб.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:10 Ответить
Всьо! - випускайте Трампа!
показать весь комментарий
20.08.2025 17:59 Ответить
я думаю Трамп просто вийде з переговорів і їбіться далі як хочете
показать весь комментарий
20.08.2025 18:01 Ответить
Хто знає, можливо - це не самий гірший варіант.
Байден, наприклад, взагалі не приймав ніякої участі в переговорах, а лише поставляв зброю, та надава іншу допомогу.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:04 Ответить
Так просто здристне? - недавно хвалився шо закінчив 6 війн - навіть тих шо не почались
показать весь комментарий
20.08.2025 18:08 Ответить
А як же Нобелівка? Хоча толку з цих шоу -аж ніякого. Хіба якось гуртується Європа, і то як мокре горить. Путіна треба душить - іншого не дано.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:17 Ответить
Нахрена він потрібен на тих переговорах? Від трампонів тільки клопіт.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:18 Ответить
від того трамбона користі, що з цапа молока
показать весь комментарий
20.08.2025 18:23 Ответить
Такий реал - іншого Трампа немає
показать весь комментарий
20.08.2025 18:27 Ответить
КЛОУНИ просто КЛОУНИ і ЕС і США

- для РФ Зеленський лідер сепаратиського формування
- для рузкіх українців неіснує - це смішні бунтівні рузкіе на півдню
- ми для них нічим не відрізняємось від Білгорода - І ЦЕ ПРАВДА БО ЦЕ ТЕЖ УКРАЇНА яку окупували 100 років тому
- ні рузкіе ні тим паче Путін не бачать про що говорити і з ким говорити - ціль знищити непокорних, решта мають піщати на Лепса чи Арестовича і жити під триколором
показать весь комментарий
20.08.2025 18:00 Ответить
Ахахах. Настрахався Остапа
показать весь комментарий
20.08.2025 18:01 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 18:06 Ответить
У мене є знайомий психіатр - рибалимо, час від часу, разом... Можу надать протекцію, "викривачу злочинів "нациків "Азова"...
показать весь комментарий
20.08.2025 18:06 Ответить
то який з них Остап ?
показать весь комментарий
20.08.2025 18:09 Ответить
Завтра Трамп вийде і скаже що потрібно підписати мирний план заочно
показать весь комментарий
20.08.2025 18:03 Ответить
Хай заочно піде попісяє.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:20 Ответить
Сьогодні скаже! Просто, ще спить Трамп. Все таки, по 24 години працює у його віці.
Дональд скаже, що не має різниці, к буде підписано мир. Очно чи заочно.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:56 Ответить
трумп скаже, ну всьо, через пів-года страшенні санкції наложу на рашку..., а може і не наложу.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:07 Ответить
Проукраїнський касап https://t.me/ToBeOr_Official/18613 Быть Или:
***** НЕ подтверждал готовность встретиться с Зеленским. Лавров вслед за https://t.me/ToBeOr_Official/18604 Ушаковым заявил о предложении подумать над тем, чтобы "повысить уровень делегаций". То есть отправить кого-то поприличнее Мединского. Причём он предложил не повысить сразу, а только ПОДУМАТЬ о том, чтобы повысить.

Цитата: "Путин подтвердил готовность продолжать прямые российско-украинские переговоры, которые проходили в Стамбуле. <...> На последнем раунде наши переговорщики предложили создать три рабочие группы. <...> По итогам разговора с президентом Трампом наш президент внёс предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций".

И в формате рабочих груп ещё месяцами продолжать переговоры о переговорах ради переговоров.
Пока что "готовность Путина ко встрече с Зеленским" остаётся неподтверждённым предположением Белого дома.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:08 Ответить
"Ми хочемо жить... Вони хочуть бачить нас мертвими... Тут мало місця для компромісу..." (Прем"єр-міністр Ізраїлю, Голда Меїр)
Картина однакова, у стосунках між Україною та Росією...
показать весь комментарий
20.08.2025 18:09 Ответить
Тобто новину з цієї помийки слід читати рівно навпаки: скоро східняк.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:11 Ответить
Владімір владіміровіч ,забєрітє мєня ,ну хоть за долгі .
показать весь комментарий
20.08.2025 18:16 Ответить
Коли переглянув,як зе боксує Трампа в Овальному,то так перелякався,що не зможе відійти тепер і в майбутньому.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:17 Ответить
Ну невже не зрозуміло ніколи воєний злочинець путін не буде зустрічатись з клоуном ,це Трамп свідомо чи по дурості марить про якусь зустріч і що щось можна домовитись замість того що б запровадити пекельні санкції ,рашиський виродок розуміє тільки силу і навіть як би відбулась та зустріч невже хтось вірить що терорист відмовится від своїх вимог ,на жаль Зеля цього не хоче розуміти.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:24 Ответить
О кацапы обосрали трампа. К встрече с ним не надо было готовиться. Сразу прибежали.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:25 Ответить
Дональде, то санкції будуть? Чи ще два тижні на "подивимося"?
показать весь комментарий
20.08.2025 18:26 Ответить
Либо у пуйла сменные штаны закончились, либо переживает что Зеленский заметит подмену двойником
показать весь комментарий
20.08.2025 18:31 Ответить
Що і треба було довести.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:37 Ответить
зеленский НИЧЕГО не решает и это минус стране, с таким президентом встречаться- себя не уважать
показать весь комментарий
20.08.2025 18:38 Ответить
Бо процес повинен бути тернистим і переконливим. Трохи згоден- не згоден і потім зустріч
показать весь комментарий
20.08.2025 18:45 Ответить
А що, були такі, які вірили в цю зустріч? Він скоріше зустрінеться з Трампом і Макроном для вирішення долі України, але не з Шашличним, бо не вважає його самостійною політичною фігурою.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:49 Ответить
пуйло заперечує легитимність простроченого зелі тому потрібне розяснення Конституційного суду щодо повноважень зелі щоб він мав право вести перемови і вони були визнані міжнародним правом. В Конституції України чітко вказано коли закінчуються повноваження обраного під час війни тільки паламент має індульгенцію.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:49 Ответить
в черговий раз , куйло післав накуй США.НАТО І ЄС.
показать весь комментарий
20.08.2025 19:04 Ответить
 
 