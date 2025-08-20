Путин не готов к встрече с Зеленским ни сейчас, ни в будущем, - CNN
Российский диктатор Владимир Путин не готов к встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским ни сейчас, ни в будущем.
Об этом информирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ. Там считают, что таким образом Кремль снижает ожидания.
Вероятно, к такому выводу журналисты пришли после того, как советник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин с президентом США Дональдом Трампом договорились о "возможности повышения уровня представителей" на российско-украинском мирном треке. А глава российского МИД Сергей Лавров впоследствии отметил, что Россия не отказывается ни от одного из форматов переговоров, впрочем встреча на высшем уровне должна быть проведена при тщательной подготовке.
Аналитики отмечают, что для Кремля встреча с Зеленским означала бы признание украинского президента как легитимного лидера страны, которую российская пропаганда годами изображает "марионеткой Запада".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Байден, наприклад, взагалі не приймав ніякої участі в переговорах, а лише поставляв зброю, та надава іншу допомогу.
- для РФ Зеленський лідер сепаратиського формування
- для рузкіх українців неіснує - це смішні бунтівні рузкіе на півдню
- ми для них нічим не відрізняємось від Білгорода - І ЦЕ ПРАВДА БО ЦЕ ТЕЖ УКРАЇНА яку окупували 100 років тому
- ні рузкіе ні тим паче Путін не бачать про що говорити і з ким говорити - ціль знищити непокорних, решта мають піщати на Лепса чи Арестовича і жити під триколором
Дональд скаже, що не має різниці, к буде підписано мир. Очно чи заочно.
***** НЕ подтверждал готовность встретиться с Зеленским. Лавров вслед за https://t.me/ToBeOr_Official/18604 Ушаковым заявил о предложении подумать над тем, чтобы "повысить уровень делегаций". То есть отправить кого-то поприличнее Мединского. Причём он предложил не повысить сразу, а только ПОДУМАТЬ о том, чтобы повысить.
Цитата: "Путин подтвердил готовность продолжать прямые российско-украинские переговоры, которые проходили в Стамбуле. <...> На последнем раунде наши переговорщики предложили создать три рабочие группы. <...> По итогам разговора с президентом Трампом наш президент внёс предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций".
И в формате рабочих груп ещё месяцами продолжать переговоры о переговорах ради переговоров.
Пока что "готовность Путина ко встрече с Зеленским" остаётся неподтверждённым предположением Белого дома.
Картина однакова, у стосунках між Україною та Росією...